ये सरकारी ऐप डाउनलोड करते ही हैकर्स ही हर चाल होगी नाकाम, तुरंत करेगा खतरे से अलर्ट

क्या आपको हाल ही में सरकार की ओर से एक मैसेज (SMS) मिला है, जिसमें एक खास ऐप को फोन में रखने की अपील की गई है. दरअसल हम M-Kavach 2 ऐप की बात कर रहे हैं, जिसे भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बनाया है. आप इस ऐप को सरकार द्वारा जारी किया गया एक 'एंटीवायरस ऐप' समझ सकते हैं. यह ऐप केवल एक क्लिक में आपके मोबाइल में मौजूद कई कमजोरियों और साइबर खतरों की एक रिपोर्ट पेश करता है, ताकि आप खुद को साइबर अपराधियों और हैकर्स से सुरक्षित रख सकें.

M-Kavach 2 ऐप

M-Kavach 2 को स्मार्टफोन में डेटा चोरी, वायरस, हैकिंग और गलत तरीके से एक्सेस से बचाने के लिए तैयार किया गया है. इसके कुछ खास सुरक्षा फीचर्स इसे बाकी एंटीवायरस ऐप से अलग और बेहतर बनाते हैं.

Threat Analyzer

यह फीचर मशीन-लर्निंग का यूज करके आपके फोन में इंस्टॉल हुई खतरनाक ऐप्स की पहचान करता है. अगर कोई ऐप अवैध सोर्स से इंस्टॉल हुई है या गैर-जरूरी परमिशन का इस्तेमाल कर रही है, तो यह तुरंत आपको अलर्ट भेजता है.

Security Advisor

यह आपके पूरे मोबाइल का सुरक्षा स्टेटस एक जगह पर चेक करने का आसान तरीका है. यह आपको बताता है कि क्या आपका फोन रूट (Rooted) किया गया है, USB डिबगिंग तो ऑन नहीं है या आपके Wi-Fi कनेक्शन सेफ हैं या नहीं.

Hidden Apps

यह फीचर पता लगाता है कि कहीं आपके फोन में कोई बैन हुई या छिपी हुई ऐप तो डाउनलोड नहीं है, जो बैकग्राउंड में आपका डेटा चुरा रही हो. यह सभी मौजूदा ऐप्स का एनालिसिस करके उनसे होने वाले खतरे के बारे में अलर्ट कर देता है.

Adware Scanner

इस फीचर के जरिए आप अपने फोन के सभी ऐप्स को स्कैन करके पता लगा सकते हैं कि उनमें कहीं एडवेयर (अनचाहे विज्ञापन दिखाने वाले सॉफ्टवेयर) तो मौजूद नहीं है. यह आपके मोबाइल से परेशान करने वाले विज्ञापनों और यूजर डेटा लीक होने से बचाता है.

