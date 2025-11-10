Advertisement
trendingNow12995814
Hindi Newsटेक

ये सरकारी ऐप डाउनलोड करते ही हैकर्स ही हर चाल होगी नाकाम, तुरंत करेगा खतरे से अलर्ट

Antivirus App: क्या आप जानते हैं कि आपके फोन की सुरक्षा के लिए सरकार ने एक खास एंटीवायरस ऐप तैयार किया है. यह ऐप आपके मोबाइल को वायरस, ऑनलाइन ठगी, स्पाइवेयर और स्कैम जैसे खतरों से बचा सकती है. अगर आप नहीं चाहते कि आपका पर्सनल डेटा गलत हाथों में चला जाए, तो इस सरकारी ऐप को जरूर डाउनलोड करें.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Nov 10, 2025, 11:42 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ये सरकारी ऐप डाउनलोड करते ही हैकर्स ही हर चाल होगी नाकाम, तुरंत करेगा खतरे से अलर्ट

क्या आपको हाल ही में सरकार की ओर से एक मैसेज (SMS) मिला है, जिसमें एक खास ऐप को फोन में रखने की अपील की गई है. दरअसल हम M-Kavach 2 ऐप की बात कर रहे हैं, जिसे भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बनाया है. आप इस ऐप को सरकार द्वारा जारी किया गया एक 'एंटीवायरस ऐप' समझ सकते हैं. यह ऐप केवल एक क्लिक में आपके मोबाइल में मौजूद कई कमजोरियों और साइबर खतरों की एक रिपोर्ट पेश करता है, ताकि आप खुद को साइबर अपराधियों और हैकर्स से सुरक्षित रख सकें.

M-Kavach 2 ऐप 
M-Kavach 2 को स्मार्टफोन में डेटा चोरी, वायरस, हैकिंग और गलत तरीके से एक्सेस से बचाने के लिए तैयार किया गया है. इसके कुछ खास सुरक्षा फीचर्स इसे बाकी एंटीवायरस ऐप से अलग और बेहतर बनाते हैं.

Threat Analyzer
यह फीचर मशीन-लर्निंग का यूज करके आपके फोन में इंस्टॉल हुई खतरनाक ऐप्स की पहचान करता है. अगर कोई ऐप अवैध सोर्स से इंस्टॉल हुई है या गैर-जरूरी परमिशन का इस्तेमाल कर रही है, तो यह तुरंत आपको अलर्ट भेजता है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: ₹64,000 तक का डिस्काउंट! Apple दे रहा iPhone पर बंपर छूट, जानिए कैसे उठाएं इस ऑफर...

Security Advisor
यह आपके पूरे मोबाइल का सुरक्षा स्टेटस एक जगह पर चेक करने का आसान तरीका है. यह आपको बताता है कि क्या आपका फोन रूट (Rooted) किया गया है, USB डिबगिंग तो ऑन नहीं है या आपके Wi-Fi कनेक्शन सेफ हैं या नहीं.

Hidden Apps
यह फीचर पता लगाता है कि कहीं आपके फोन में कोई बैन हुई या छिपी हुई ऐप तो डाउनलोड नहीं है, जो बैकग्राउंड में आपका डेटा चुरा रही हो. यह सभी मौजूदा ऐप्स का एनालिसिस करके उनसे होने वाले खतरे के बारे में अलर्ट कर देता है.

Adware Scanner
इस फीचर के जरिए आप अपने फोन के सभी ऐप्स को स्कैन करके पता लगा सकते हैं कि उनमें कहीं एडवेयर (अनचाहे विज्ञापन दिखाने वाले सॉफ्टवेयर) तो मौजूद नहीं है. यह आपके मोबाइल से परेशान करने वाले विज्ञापनों और यूजर डेटा लीक होने से बचाता है.

यह भी पढ़ें: दिल्ली की जहरीली हवा से बचने की ट्रिक, प्रदूषण को मात देंगे ये 5 पावरफुल मास्क

About the Author
author img
Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

TAGS

antivirus appCyber SecurityM Kavach 2

Trending news

70 साल से बड़े बुजुर्गों के लिए बल्‍ले-बल्ले, इन राज्यों में जिंदगी होगी 'जन्नत'
Tamil Nadu
70 साल से बड़े बुजुर्गों के लिए बल्‍ले-बल्ले, इन राज्यों में जिंदगी होगी 'जन्नत'
बेंगलुरु एयरपोर्ट में नमाज पढ़ने से भड़की भाजपा, लगाया डबल स्टैंडर्ड अपनाने का आरोप
Karnataka politics
बेंगलुरु एयरपोर्ट में नमाज पढ़ने से भड़की भाजपा, लगाया डबल स्टैंडर्ड अपनाने का आरोप
'ये तो कमाल है...,' इंडियन ट्रेन में फूड डिलीवरी सर्विस से चौंकी ऑस्ट्रेलियन टूरिस्ट
Indian railways
'ये तो कमाल है...,' इंडियन ट्रेन में फूड डिलीवरी सर्विस से चौंकी ऑस्ट्रेलियन टूरिस्ट
भारत में जमीन के उस टुकड़े की कहानी, जिस पर भूटान की सेना ने कर लिया था कब्जा
India Bhutan News
भारत में जमीन के उस टुकड़े की कहानी, जिस पर भूटान की सेना ने कर लिया था कब्जा
पाकिस्तान से हथियार, भारत में बनाया जहर... आतंकी डॉक्टर को पुलिस ने दबोचा
Terror attack
पाकिस्तान से हथियार, भारत में बनाया जहर... आतंकी डॉक्टर को पुलिस ने दबोचा
'अगर आपको जरूरत नहीं तो...' थरूर की यही डिप्लोमेसी तो कांग्रेस की मुश्किल बढ़ाती है
shashi tharoor news
'अगर आपको जरूरत नहीं तो...' थरूर की यही डिप्लोमेसी तो कांग्रेस की मुश्किल बढ़ाती है
कुल 6 लाख... 100 घंटे तक धधकती रही आग और भारत के बच्चों का 'खजाना' खाक हो गया
amar chitra katha
कुल 6 लाख... 100 घंटे तक धधकती रही आग और भारत के बच्चों का 'खजाना' खाक हो गया
'2 देश एक मिशन', , भारतीय सेना ने सेट किया टारगेट, हुंकार भरते हुए जारी किया Video
#Indian Army
'2 देश एक मिशन', , भारतीय सेना ने सेट किया टारगेट, हुंकार भरते हुए जारी किया Video
हो गई जाड़ों की शुरुआत, ठंडी-सनसनाती हवाएं बढ़ाएंगी ठिठुरन, यहां होगी बेतहाशा बारिश
Weather
हो गई जाड़ों की शुरुआत, ठंडी-सनसनाती हवाएं बढ़ाएंगी ठिठुरन, यहां होगी बेतहाशा बारिश
इंजन फेल होने से स्पाइसजेट की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, मुंबई से कोलकाता तक हड़कंप
SpiceJet flight
इंजन फेल होने से स्पाइसजेट की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, मुंबई से कोलकाता तक हड़कंप