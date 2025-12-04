भारत ने तो वापिस ले लिया, लेकिन Russia, North Korea जैसे देशों में फोन में छिपे रहते हैं सरकारी ऐप, हर 10 मिनट में लेता है स्क्रीनशॉट

संचार साथी ऐप को लेकर भारत में जो विवाद खड़ा हुआ था, उसने यूजर प्राइवेसी और सरकारी निगरानी को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे. स्मार्टफोन जिसे निजी आजादी और ग्लोबल कनेक्टिविटी का प्रतीक माना जाता है, अब कई देशों में डिजिटल कंट्रोल का माध्यम बनता जा रहा है. भारत ने जरूर अपना आदेश वापस ले लिया है और अब मोबाइल कंपनियों को फोन में संचार साथी ऐप को अनिवार्य रूप से प्री-इंस्टॉल नहीं करना होगा, लेकिन दुनिया के कई देशों में अभी भी फोन में सरकारी ऐप जबरन डालने का नियम लागू है.

भारत की स्थिति- फैसला वापस

भारत में सरकार ने नवंबर 2025 में एक निर्देश जारी किया था जिसमें ऐप्पल, सैमसंग, शाओमी जैसी कंपनियों को नए और पुराने सभी फोन में संचार साथी ऐप अनिवार्य रूप से डालने को कहा गया था. ऐप का उद्देश्य टेलीकॉम फ्रॉड रोकना और चोरी हुए फोन को IMEI के जरिए ब्लॉक करना बताया गया था. लेकिन विवाद तब बढ़ा जब यह आरोप लगा कि ऐप सिस्टम-लेवल परमिशन मांग रहा है, जिससे प्राइवेसी और डेटा सुरक्षा पर खतरा पैदा हो सकता है. आलोचकों ने इसे ‘स्नूपिंग ऐप’ तक कहा. विवाद बढ़ने पर सरकार ने स्पष्ट किया कि यह ऐप अनइंस्टॉल किया जा सकेगा. इसके बाद सरकार ने अपना आदेश वापस ले लिया. इसके बावजूद इस विवाद ने यह बहस छेड़ दी कि क्या किसी भी देश में फोन पर सरकारी ऐप अनिवार्य होना चाहिए.

रूस- डिजिटल कंट्रोल का 'सॉफ्ट मॉडल'

भारत से अलग, रूस पिछले कई वर्षों से सरकारी ऐप्स को फोन में अनिवार्य कर रहा है. रूस का 'Law on Pre-installation' अप्रैल 2021 से लागू है. इसका उद्देश्य देश को विदेशी टेक कंपनियों पर निर्भरता से हटाकर अपनी घरेलू डिजिटल इकोसिस्टम पर केंद्रित करना है. रूस में केवल एक ऐप नहीं, बल्कि सरकारी सूची के अनुसार कई ऐप कैटेगरी फोन में अनिवार्य होती हैं. इनमें Yandex जैसे ब्राउजर, VKontakte जैसे सोशल नेटवर्क, MirPay जैसे पेमेंट ऐप और Gosuslugi जैसी सरकारी सेवाएं शामिल हैं. यह नियम सिर्फ स्मार्टफोन्स ही नहीं, बल्कि स्मार्ट टीवी, कंप्यूटर और टैबलेट पर भी लागू होता है. रूस की इस नीति का मकसद एक 'sovereign internet' यानी सरकारी नियंत्रण वाले इंटरनेट मॉडल को मजबूत करना है. ऐप्पल जैसे ग्लोबल ब्रांड्स को भी रूस के इस नियम का पालन करना पड़ा और उन्होंने अपने सेटअप प्रोसेस में बदलाव किया ताकि उपयोगकर्ता को सरकारी ऐप्स का विकल्प दिखाया जा सके.

उत्तर कोरिया- डिजिटल निगरानी का सबसे कठोर रूप

उत्तर कोरिया सरकारी ऐप्स के मामले में दुनिया का सबसे चरम उदाहरण है. यहां स्मार्टफोन पूरी तरह राज्य-नियंत्रित होते हैं और उनमें प्री-इंस्टॉल्ड सॉफ़्टवेयर को हटाना या बदलना असंभव है. यहां के स्मार्टफोन्स एक मॉडिफाइड, सेंसर किये हुए एंड्रॉयड वर्जन पर चलते हैं. इन पर 'Red Flag' जैसे निगरानी सॉफ़्टवेयर पहले से मौजूद होते हैं, जो फोन की हर फाइल और ऐप को सरकारी सिग्नेचर से वेरिफाई करते हैं. कोई अनधिकृत कंटेंट मिलता ही तुरंत डिलीट हो जाता है. इंटरनेट भी पूरी तरह बंद है और फोन केवल 'Kwangmyong' नाम के सरकारी इंट्रा-नेट से जुड़ सकते हैं, जहां सिर्फ सरकार-स्वीकृत कंटेंट ही उपलब्ध है. रिपोर्ट्स के अनुसार, ये फोन यूजर की स्क्रीन के गुप्त स्क्रीनशॉट लेते रहते हैं और हर गतिविधि को रिकॉर्ड करते हैं. यहां प्राइवेसी की कोई गुंजाइश नहीं बचती.