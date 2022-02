मोदी सरकार ने दिया चीन को झटका! 54 चीनी ऐप्स पर लगाया Ban, बताई यह वजह

नई दिल्ली. न्यूज एजेंसी ANI ने हाल ही में ट्विटर पर एक ट्वीट के जरिए यह सूचना दी है कि भारतीय सरकार जल्द ही 54 चीनी ऐप्स को बैन करने जा रही है. सूत्रों का यह कहना है कि सरकार को ऐसा लगता है कि इन ऐप्स से देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है और इसलिए इन्हें बैन करने का आदेश जल्द जारी किया जाएगा. इन ऐप्स में AppLock और Garena Free Fire जैसे कई सारे लोकप्रिय ऐप्स शामिल हैं.

Govt of India to ban 54 Chinese apps that pose a threat to India’s security: Sources

— ANI (@ANI) February 14, 2022