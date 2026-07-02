/WhatsApp Username Feature पर सरकार की आपत्ति, क्या भारत के IT नियमों से टकरा रहा है Meta का नया प्लान?

दुनिया के सबसे पॉपुलर मैसेजिंग ऐप WhatsApp पर एक बड़ा संकट मंडरा रहा है. Meta कंपनी जिस 'Username' फीचर को यूजर्स की प्राइवेसी के लिए गेम-चेंजर बता रही थी, उस पर भारत सरकार ने लाल झंडी दिखा दी है. सरकार को डर है कि इस फीचर का इस्तेमाल करके स्कैमर्स लोगों को चूना लगा सकते हैं.
सरकार ने Meta को एक सख्त नोटिस भेजकर इस फीचर के रोलआउट को तुरंत रोकने का निर्देश दिया है और 3 दिनों के भीतर इस पर पूरी रिपोर्ट मांगी है.
WhatsApp जल्द ही एक ऐसा फीचर लाने की तैयारी में था, जिससे यूजर्स को अपना फोन नंबर शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती. टेलीग्राम की तरह ही लोग अपना एक यूनिक 'Username' बना सकते थे. इससे कोई भी नया व्यक्ति सिर्फ यूजरनेम सर्च करके आपसे चैट कर सकता था और आपका पर्सनल नंबर पूरी तरह से सुरक्षित रहता.
गृह मंत्रालय (MHA) और IT मंत्रालय (MeitY) का मानना है कि इस फीचर के आने से 'Impersonation' (भेष बदलना या फर्जी पहचान) का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा. जालसाज किसी बड़े नेता, सरकारी संस्था या सेलिब्रिटी के नाम से मिलता-जुलता यूजरनेम बना सकते हैं. इसके बाद वे आम लोगों को मैसेज करके खुद को बड़ा अधिकारी बताएंगे और 'डिजिटल अरेस्ट' जैसे खतरनाक स्कैम को अंजाम देंगे.
इस मामले पर पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर चिंता जताई है. उन्होंने लिखा कि अगर इस फीचर को सही सुरक्षा के बिना लाया गया, तो यह स्कैम का एक बड़ा जरिया बन जाएगा. लोग असली और नकली (similar-sounding) यूजरनेम के बीच का अंतर नहीं समझ पाएंगे, जिससे धोखाधड़ी आसानी से होगी.
सरकार के इस एक्शन पर WhatsApp के प्रवक्ता ने सफाई दी है. कंपनी का कहना है कि वे इस फीचर को बहुत धीरे-धीरे रोलआउट करेंगे. प्राइवेसी बनाए रखने के लिए उन्होंने कई लेयर्स की सुरक्षा तैयार की है. सेलिब्रिटीज और सरकारी विभागों के यूजरनेम पहले से ही रिजर्व रखे जाएंगे ताकि कोई उनका गलत इस्तेमाल न कर सके. साथ ही, अगर कोई नया यूजरनेम से मैसेज करेगा, तो WhatsApp उसकी पूरी डिटेल (जैसे वह नया अकाउंट है या किसी दूसरे देश का है) स्क्रीन पर दिखाएगा.
एक सरकारी अधिकारी के मुताबिक, अगले कुछ दिनों तक इस फीचर का रिस्क असेसमेंट (जोखिम मूल्यांकन) किया जाएगा. अगर सरकार Meta के सुरक्षा इंतजामों से संतुष्ट नहीं होती है, तो इस फीचर के रोलआउट पर भारत में हमेशा के लिए पूरी तरह से पाबंदी लगाई जा सकती है. फिलहाल सरकार ने Meta को साफ कह दिया है कि बिना पूरी बातचीत के इस फीचर को भारत में लॉन्च न किया जाए.