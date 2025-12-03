Advertisement
Ola, Uber को टेंशन देने आ रही भारत सरकार की Bharat Taxi! अब नहीं चलेगी मनमानी, जानिए कैसे होगा फायदा

इस ऐप का नाम Bharat Taxi होगा, जो प्राइवेट कंपनियों जैसे Ola, Uber और Rapido का सीधा ऑप्शन होगा. लोकसभा में बोलते हुए केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बताया कि यह ऐप Sahakar Taxi Cooperative Ltd के तहत चलेगा.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 03, 2025, 11:34 AM IST
केंद्र सरकार ने देश में टैक्सी सर्विस को और पारदर्शी बनाने और ड्राइवरों को ज़्यादा अधिकार देने के लिए एक नए डिजिटल मोबिलिटी प्लेटफॉर्म की तैयारी शुरू कर दी है. इस ऐप का नाम Bharat Taxi होगा, जो प्राइवेट कंपनियों जैसे Ola, Uber और Rapido का सीधा ऑप्शन होगा. लोकसभा में बोलते हुए केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बताया कि यह ऐप Sahakar Taxi Cooperative Ltd के तहत चलेगा, जो कि एक मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव संस्था है और इसे इसी साल MSCS Act के तहत स्थापित किया गया था.

ड्राइवरों को निजी कंपनियों से आजादी देने का मकसद
लोकसभा में चर्चा के दौरान अमित शाह ने कहा कि सरकार एक ऐसा ऐप तैयार कर रही है जो ड्राइवरों की निजी कंपनियों पर निर्भरता कम करेगा. वर्तमान में Ola और Uber जैसे प्लेटफॉर्म अपने नियमों और कमीशन स्ट्रक्चर के कारण ड्राइवरों पर काफी दबाव बनाते हैं. सरकार चाहती है कि एक ऐसा मॉडल बनाया जाए जिसमें ड्राइवरों को अपनी कमाई और काम करने के तरीके पर पूरा नियंत्रण मिले.

Zero-Commission मॉडल: ड्राइवरों को पूरी कमाई
Bharat Taxi ऐप की सबसे बड़ी खासियत इसका ज़ीरो-कमीशन मॉडल होगा. इसका मतलब यह है कि यात्री द्वारा दिए गए किराए की पूरी रकम सीधे ड्राइवर को मिलेगी. यदि कोऑपरेटिव के जरिए कोई अतिरिक्त कमाई होती है तो उसे भी ड्राइवरों यानी सदस्यों में बांटा जाएगा. यह मॉडल प्राइवेट टैक्सी कंपनियों से बिल्कुल अलग होगा, जहां हर राइड का कुछ हिस्सा कंपनी ले लेती है. सरकार का मानना है कि इस तरीके से ड्राइवरों की आमदनी बढ़ेगी और उन्हें अपने काम का अधिक लाभ मिलेगा.

यात्रियों के लिए आसान बुकिंग और साफ किराया
Bharat Taxi ऐप में यात्रियों के लिए भी कई सुविधाएं शामिल की जाएंगी. ऐप में आसान बुकिंग, स्पष्ट किराया, रियल-टाइम ट्रैकिंग, और मल्टी-लैंग्वेज सपोर्ट जैसी बेसिक सुविधाएं दी जाएंगी. इसके साथ ही, ड्राइवरों की पूरी तरह से वेरीफाइड प्रोफाइल, 24x7 कस्टमर सपोर्ट और यात्रियों के लिए सुरक्षा फीचर्स भी शामिल होंगे. सरकार का मानना है कि इससे लोग इस ऐप पर भरोसा कर सकेंगे और इसे एक सुरक्षित विकल्प मानेंगे.

फिक्स्ड किराया: अब कीमत में बढ़ोतरी नहीं
ओला और ऊबर जैसी निजी कंपनियों की सबसे बड़ी आलोचना उनकी Surge Pricing है, जहां बारिश, त्योहारों, ट्रैफिक या पीक ऑवर्स में किराया बढ़ जाता है. लेकिन Bharat Taxi में ऐसा नहीं होगा. यहां किराया पूरी तरह फिक्स्ड रहेगा और किसी भी स्थिति में कीमत नहीं बढ़ेगी. इससे यात्रियों के लिए यात्रा का खर्च पहले से तय और आसान होगा. सरकार के मुताबिक, इससे किराए को लेकर होने वाले विवाद भी कम होंगे.

डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा
भारत सरकार हाल के वर्षों में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर—जैसे UPI, ONDC, DigiLocker—पर विशेष ध्यान दे रही है. Bharat Taxi भी उसी दिशा में एक और कदम है, जहां सरकार एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रही है जो आम जनता और ड्राइवरों दोनों के हित में काम करे. कोऑपरेटिव मॉडल में ड्राइवरों को न केवल काम करने का मौका मिलता है, बल्कि वह सिस्टम के फैसलों में भी हिस्सा ले सकते हैं. इससे प्लेटफॉर्म अधिक लोकतांत्रिक बनता है.

सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि कितने ड्राइवर जुड़ते हैं
हालांकि ऐप लॉन्च होने के बाद सबसे बड़ी चुनौती होगी—ड्राइवरों को जोड़ना, सर्विस क्वालिटी बनाए रखना और स्केल पर ऑपरेट करना. बाजार में पहले से Ola, Uber और Rapido जैसे बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं, जिनका नेटवर्क मजबूत है. Bharat Taxi की सफलता इस पर निर्भर करेगी कि यह ऐप कितना भरोसेमंद, आसान और तेज़ साबित होता है.

भारत की ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बड़ा बदलाव संभव
अगर यह प्लेटफॉर्म सफल होता है, तो Bharat Taxi देश की ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में एक बड़ी क्रांति ला सकता है. यह पहली बार होगा जब एक बड़ा टैक्सी प्लेटफॉर्म ड्राइवरों द्वारा ही नियंत्रित होगा और सभी नियम पारदर्शी होंगे. इससे कई दूसरे डिजिटल सर्विस मॉडल भी बदल सकते हैं, खासकर वे जिनमें गिग वर्कर्स शामिल हैं.

