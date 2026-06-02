सोलर पैनल लगवाने वालों की जेब पर गिरेगी बिजली! सरकार ने बदला ये नियम, बढ़ जाएगी इतनी कीमत

Solar Panel New Rules 2026: अगर आप भी हर महीने की आखिरी तारीख को आने वाले भारी भरकम बिल से बचने के लिए अपने घर की छट पर सोलर पैनल लगवाने की प्लानिंग कर रहे थे, तो आपको बड़ा झटका लगने वाला है. इस महीने की पहली तारीख यानी 1 जून से सरकार ने एक नया नियम लागू कर दिया है, जो आपकी पूरी प्लानिंग और बजट को बिगाड़ सकता है. अब छत पर धूप से बिजली बनाना महंगा होने वाला है. लेकिन परेशान मत होइए, नए नियम के झटके के बीच ही सरकार आपको एक बड़ा फायदा भी दे रही है. आखिर क्या है सरकार का नया नियम, जिससे अचानक महंगे होंगे सोलर पैनल और क्या इसका असर पहले से सोलर इस्तेमाल कर रहे लोगों पर भी पड़ेगा? आइए जानते हैं सभी सवालों के जवाब...

भारत सरकार ने 1 जून से सोलर को लेकर नए नियम लागू किए हैं. नए नियमों के अनुसार घरेलू और कमर्शियल रूफटॉप सोलर पैनल लगवाना महंगा हो जाएगा. सरकार के इस फैसले के पीछे मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना और सोलर एनर्जी सेक्टर में चीने से होने वाले सस्ते इम्पोर्ट को भी कम करना है. सरकार ने 1 जून से सोलर नियमों में जो बड़ा बदलाव किया है, उनके अनुसार सरकारी सब्सिडी और नेट मीटरिंग का फायदा अब सिर्फ उन्हीं सोलर पैनल्स पर मिलेगा, जिनमें भारत में बने सोलर सेल्स का इस्तेमाल हुआ होगा. सरकार के इस फैसले से एक तरफ जहां भारत में सोलर मैन्युफैक्चरिंग को तो मजबूती मिलेगी, लेकिन आम यूजर्स की जेब पर इसका सीधा असर पड़ेगा.

क्यों महंगा हो रहा है सोलर पैनल?

अभी तक भारत में मिलने वाले ज्यादातर सोलर पैनल्स में चीन से इम्पोर्ट किए गए सस्ते सोलर सेल्स का इस्तेमाल होता था. 1 जून से लागू किए गए नए नियम के अनुसार अब कंपनियों को ALMM List-2 के तहत अप्रूव्ड भारतीय सोलर सेल्स का ही इस्तेमाल करना होगा. डोमेस्टिक सोलर सेल्स महंगे होते हैं, इस वजह से अब रूफटॉप सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन कॉस्ट लगभग ₹3,000 प्रति किलोवाट तक बढ़ने की संभावना है.

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कितनी हो सकती है कीमतों में बढ़ोत्तरी

3kW सिस्टम के लिए लगभग ₹9,000 का ज्यादा खर्च आएगा.

5kW सिस्टम के लिए करीब ₹15,000 का ज्यादा खर्च आएगा.

क्या मौजूदा यूजर्स पर पड़ेगा असर?

राहत की बात यह है कि जिन लोगों ने घर पर सोलर पैनल लगवा लिया है, उनकी सब्सिडी पेडिंग है या किसी कारण से अभी नहीं आई है, उन यूजर्स पर इस नियम का कोई असर नहीं होगा. उनकी सब्सिडी, नेट मीटरिंग और बिजली बिल की बचत पहले की तरह ही होती रहेगी. यह नियम सिर्फ 1 जून के बाद होने वाले नए इंस्टॉलेशन पर लागू होगा.

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अभी भी मिल रही सब्सिडी

अगर आप सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं, तो अभी भी आपके पास अच्छा मौका है. सरकार की पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी अभी भी शानदार है, जो इस बढ़े हुए खर्च के बोझ को कम कर सकती है-

1 kW सिस्टम पर ₹30,000 तक की सब्सिडी मिल रही है.

2 kW सिस्टम पर ₹60,000 तक की सब्सिडी मिल रही है.

3 kW या उससे अधिक पर ₹78,000 तक की सब्सिडी मिल रही है.

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