/3 Loan Apps पर सरकार का हंटर! लोन देने के नाम पर आधार और गैलरी का डेटा चुरा रहे थे, गूगल ने हटाया प्ले स्टोर से

भारत में फर्जी और अवैध लोन ऐप्स के खिलाफ सरकार का सख्त रुख जारी है. गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) ने एक बड़ा कदम उठाते हुए गूगल को 3 और खतरनाक लोन ऐप्स को अपने प्ले स्टोर से हटाने का निर्देश दिया है. यह ऐप्स लोगों को तुरंत लोन देने का लालच देकर उनके फोन से संवेदनशील पर्सनल डेटा चुरा रहे थे.
गृह मंत्रालय की विंग इंडियन साइबर क्राइम कॉर्डिनेशन सेंटर (I4C) की थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट ने प्ले स्टोर पर एक्टिव 3 खतरनाक लोन ऐप्स की पहचान की है. इन ऐप्स को लेकर गूगल को नोटिस जारी किया गया था, जिसमें इन्हें तुरंत हटाने या ब्लॉक करने के आदेश दिए गए थे. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की धारा 79(3)(b) के तहत यह कार्रवाई की गई है. नोटिस मिलने के महज 3 घंटे के भीतर गूगल ने इन ऐप्स पर कार्रवाई करते हुए इन्हें प्ले स्टोर से हटा दिया है.
सरकार की जांच में जिन 3 ऐप्स को खतरनाक पाया गया है उनके नाम होराइजन कैश सर्विस (Horizon Cash Service), मनी स्कोर मॉनिटर (Money Score Monitor) और जेलिक्रेडिट (Zelicredit) हैं. यह ऐप्स एंड्रॉइड यूजर्स को कम ब्याज दर और बिना कागजी कार्रवाई के तुरंत लोन देने का दावा करते थे. लेकिन एक बार ऐप इंस्टॉल होने के बाद यह लोगों से भारी ब्याज वसूलते थे और उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे.
I4C की जांच में यह खुलासा हुआ है कि ये फर्जी ऐप्स इंस्टॉल होते ही यूजर के मोबाइल का पूरा एक्सेस हासिल कर लेते थे. इसके बाद अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराधी यूजर्स की व्यक्तिगत पहचान (PII) जैसे पहचान पत्र डिटेल्स, बैंक खाते की जानकारी, कॉन्टैक्ट लिस्ट, फोटो गैलरी और कैमरे का एक्सेस चुरा लेते थे. इस चुराए गए डेटा का इस्तेमाल बाद में यूजर्स को ब्लैकमेल करने और उनसे मनमाना पैसा ऐंठने के लिए किया जाता था.
हैरानी की बात यह है कि ये दुर्भावनापूर्ण ऐप्स गूगल प्ले स्टोर पर डिजिटल विज्ञापनों के जरिए प्रमोट किए जा रहे थे. आम लोग इन्हें असली और सुरक्षित समझकर डाउनलोड कर लेते थे. विज्ञापनों में आकर्षक ऑफर्स दिखाकर लोगों को फंसाया जाता था. साइबर एजेंसियों ने पाया कि यह पूरा नेटवर्क अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहा था और भारतीय यूजर्स को अपना शिकार बना रहा था.
यह इस महीने में I4C द्वारा गूगल को भेजा गया दूसरा नोटिस है. इससे पहले 7 अगस्त को भी 6 अन्य फर्जी लोन ऐप्स को हटाने के निर्देश दिए गए थे. उन ऐप्स में लोनऑर्बिट, हिसाब, नेक्सस लोन, वन फंड, क्रेडिट फैक्टर और मोबाइल क्रेडिट प्रेयरी शामिल थे. इन ऐप्स पर भी ठीक इसी तरह कम ब्याज पर तुरंत लोन देने का झांसा देकर डेटा चोरी करने और अत्यधिक ब्याज वसूलने का आरोप था.
भारतीय अधिकारी अब केवल फर्जी लोन ऐप्स तक ही सीमित नहीं हैं बल्कि अन्य प्रकार के साइबर खतरों पर भी कड़ी नजर रख रहे हैं. इस महीने की शुरुआत में I4C ने गूगल के फायरबेस प्लेटफॉर्म पर होस्ट की गई कई संदिग्ध वेबसाइटों और डेटाबेस को हटाने के नोटिस जारी किए थे. रिपोर्ट के अनुसार मालवेयर फैलाने और वित्तीय जानकारी चुराने के आरोप में 57 से अधिक फायरबेस वेबसाइटों पर कार्रवाई की गई है.
अगर आप भी किसी ऐप से ऑनलाइन लोन लेने की सोच रहे हैं तो बहुत सावधान रहने की जरूरत है. हमेशा आरबीआई (RBI) द्वारा रजिस्टर्ड बैंकों या NBFC के ऑफिशियल ऐप का ही इस्तेमाल करें. किसी भी ऐप को इंस्टॉल करते समय अपनी फोटो गैलरी, कॉन्टैक्ट्स या कैमरे का एक्सेस न दें. यदि कोई ऐप लोन देने के बदले आपसे बहुत ज्यादा अनुचित अनुमतियां (Permissions) मांगता है तो उसे तुरंत अनइंस्टॉल कर दें.