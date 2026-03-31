भारत में चीनी CCTV कैमरों पर बड़ा एक्शन! घर में लगा है या खरीदने वाले हैं? तुरंत जान लें सरकार का ये नया नियम

CCTV Camera New Rules: भारत में 1 अप्रैल से CCTV कैमरों को लेकर बड़ा बदलाव लागू हो सकता है, जो सीधे तौर पर देश की डिजिटल सुरक्षा से जुड़ा है. सरकार नए नियमों के तहत बिना STQC सर्टिफिकेशन वाले इंटरनेट-कनेक्टेड कैमरों की बिक्री पर रोक लगाने की तैयारी में है. इसका असर सबसे ज्यादा चीनी कैमरों पर पड़ेगा.
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CCTV Camera New Rules: भारत में अगले महीने यानी अप्रैल की पहली तारीखा से CCTV कैमरों को लेकर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. भारत सरकार देश की डिजिटल सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बड़ा कदम उठाने जा रही है. 1 अप्रैल से Hikvision, Dahua और TP-Link जैसे चीनी वीडियो सर्विलांस दिग्गजों के लिए भारतीय मार्केट के दरवाजे बंद हो सकते हैं. नए सरकारी नियमों के अनुसार अब बिना बिना STQC (Standardisation Testing and Quality Certification) क्लियरेंस के किसी भी इंटरनेट-कनेक्टेड CCTV कैमरे की बिक्री भारतीय बाजारों में नहीं की जा सकेगी.
इंडिया टूडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार कनेक्टेड डिवाइसेज के लिए सुरक्षा मानकों को कड़ा कर रही है. बिजनेस जगत के जानकारों का कहना है कि अधिकारी उन प्रोडक्ट्स को सर्टिफिकेट देने से मना कर रहे हैं जिनमें चीन में बनी चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है. 1 अप्रैल से यह सर्टिफिकेशन अनिवार्य हो जाएगा इसलिए बिना मंजूरी वाले इन ब्रांड्स की बिक्री पर रोक लग सकती है.
नियमें में यह बदलाव चीनी कंपनियों के लिए बड़ा झटका हो सकता है, जिनका कभी भारतीय कैमरा मार्केट के एक-तिहाई हिस्से पर कब्जा था. हालांकि अब पासा पलट चुका है. Counterpoint Research के अनुसार फरवरी तक भारतीय सीसीटीवी मार्केट के 80% हिस्से पर घरेलू कंपनियों का कब्जा हो गया है. CP Plus, Qubo, Prama, Matrix और Sparsh जैसे भारतीय ब्रांड्स ने अपनी सप्लाई चेन को चीनी पुर्जों से फ्री कर दिया है. ये कंपनियां अब ताइवानी चिपसेट और खुद के बनाए फर्मवेयर का इस्तेमाल करती है.
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अप्रैल 2024 में पेश किए गए नए नियमों के अनुसार-
कैमरा बनाने वाली कंपनियों को कैमरे में इस्तेमाल होने वाले System-on-Chip के कंट्री ऑफ ओरिजिन यानी मूल देश का खुलासा करना होगा.
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डिवाइसेज की कड़ी टेस्टिंग होगी जिससे यह तय किया जा सके कि उन्हें रिमोट एक्सेस के जरिए हैक तो नहीं किया जा सके.
कंपनियों को इन नियमों को अपनाने के लिए दो साल का समय दिया गया था. अब तक 500 से ज्यादा मॉडल इस नए मानक के तहत प्रमाणित हो चुके हैं.
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