अब नहीं चलेगा डिजिटल प्रोपेगेंडा! Google और Meta को सरकार का अल्टीमेटम, बंद होंगे लाखों बॉट अकाउंट्स?

Hindi Newsटेकअब नहीं चलेगा डिजिटल प्रोपेगेंडा! Google और Meta को सरकार का अल्टीमेटम, बंद होंगे लाखों बॉट अकाउंट्स?

Social Media Bot Accounts: अगर आप भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो आपने कभी न कभी यह गौर किया होगा कि कुछ पोस्ट अचानक से हजारों रीट्वीट और लाइक्स बटोर लेते हैं. लोगों को लगता है कि इसके पीछे इंसानी हाथ होता होगा लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है. कई बार इसके पीछे शातिर बॉट अकाउंट्स भी होते हैं. इन रोबोटिक यूजर्स से लोकतंत्र और पब्लिक ऑर्डर को होने वाले खतरे को रोकने के लिए सरकार ने तैयारी कर ली है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Mar 13, 2026, 10:05 AM IST
Government Action on Fake News: अगर आपको भी लगता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल होने वाला ट्रेंड हमेशा असली होता है तो फिर आप गलत हो सकते हैं. इंटरनेट की दुनिया में मशीनी सेना यानी बॉट अकाउंट्स के जरिए खूब झूठ फैलाया जा रहा है. इसी लेकर अब सरकार एक्शन मोड़ में आ गई है. सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाले झूठ और प्रोपेगेंडा को लेकर सरकार ने एक्शन लेने की तैयारी भी कर दी है. इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY) ने गूगल, Meta और OpenAI जैसी दिग्गज कंपनियों के साथ मीटिंग कर यह साफ कर दिया है कि अब डिजिटल हेरफेर करने वालों की खैर नहीं.

क्या है पूरा मामला?
सोशल मीडिया पर फेक एंगेजमेंट और अफवाह फैलाने वाले बॉट अकाउंट्स अब सरकार की रडार पर हैं. बीते 11 मार्च को आईटी मंत्रालय के सचिव एस. कृष्णन और साइबर लॉ ग्रुप के अधिकारियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ लगभग 45 मिनट बैठक की. इस मीटिंग का मुख्य एजेंडा यह था कि कैसे ये बॉट अकाउंट्स किसी भी गलत जानकारी को देखते ही देखते वायरल कर देते हैं.

सरकार ने सोशल मीडिया की इन कंपनियों से सवाल किया कि उनके पास इन ऑटोमेटेड अकाउंट्स से निपटने के लिए क्या तैयारी है या फिर सरकार को इस मामले में सख्त कानून बनाने की जरूरत है?

क्यों खतरनाक हैं ये बॉट्स?
ये इंसानों द्वारा नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर की सहायता से चलाए जाते हैं जो तुरंत रीट्वीट और टैगिंग करके किसी भी कंटेंट को वायरल और पॉपुलर बना देते हैं.
इस प्रकार के कंटेंट की वजह से सोशल मीडिया पर ऐसा भ्रम पैदा होता है कि किसी खास मुद्दे पर बहुत ज्यादा लोग चर्चा कर रहे हैं जबकि असल में सब मशीन का खेल होता है.

इस बैठक में डीपफेक के खतरे पर भी बात हुई है और यह विचार किया गया है कि क्या कॉपीराइट कानूनों के जरिए इसे रोका जा सकता है.

सख्त एक्शन की तैयारी
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2025 और 2026 की संसदीय समितियों की रिपोर्ट में AI-जनरेटेड फेक न्यूज को लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा माना गया है. सरकार अब SAMVAD जैसे एआई-पावर्ड डैशबोर्ड बनाने और एआई कंटेंट पर मैंडेटरी लेबलिंग यानी टैग लगाना अनिवार्य कर दिया है.

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

Social Media Bot Accountsmeity

