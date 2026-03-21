Advertisement
trendingNow13148435
Hindi Newsटेकसरकार की डिजिटल स्ट्राइक, रातों रात ब्लॉक हुई 300 से ज्यादा बेटिंग साइट्स, क्या आपका पैसा भी है खतरे में?

सरकार की 'डिजिटल स्ट्राइक', रातों रात ब्लॉक हुई 300 से ज्यादा बेटिंग साइट्स, क्या आपका पैसा भी है खतरे में?

Govt Bans 300 Betting Sites: डिजिटल इंडिया को साइबर फॉड और दूसरे खतरों से बचाने के लिए सरकार ने एक बार फिर से बड़ा हंटर चलाया है. अवैध ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी के जाल को ध्वस्त करने के लिए सरकार ने 300 से ज्यादा वेबसाइट्स और ऐप्स को रातों-रात ब्लॉक कर दिया है. सरकार की इस सख्त कार्रवाई के बाद अब तक बैन किए गए प्लेटफॉर्म्स की कुल संख्या 8,400 के पार पहुंच गई है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Mar 21, 2026, 08:59 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सरकार की 'डिजिटल स्ट्राइक', रातों रात ब्लॉक हुई 300 से ज्यादा बेटिंग साइट्स, क्या आपका पैसा भी है खतरे में?

Govt Bans 300 Betting Sites: अगर आप भी रातों रात अमीर बनने का सपना देखकर लुभावने गेमिंग या सट्टेबाजी ऐप्स के शौकीन हैं, तो यह खबर आपको हैरान कर देगी. भारत सरकार ने डिजिटल स्ट्राइक करते हुए एक झटके में 300 से ज्यादा अवैध सट्टेबाजी वेबसाइट्स और ऐप्स को ब्लॉक कर दिया है. अवैध गेमिंग के चक्कर को खत्म करने के लिए अब तक सरकार ने कुल 8,400 प्लेटफॉर्म्स पर एक्शन ले चुकी है. आखिर सरकार ने यह कदम क्यों उठाया और क्या इस लिस्ट में आपका इस्तेमाल किया जाने वाला ऐप भी शामिल है? आइए जानते हैं...

भारत सरकार ने लगातार अवैध ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी के लिखाफ मुहिम चला रही है. द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने 300 से ज्यादा अवैध वेबसाइटों और ऐप्स को ब्लॉक कर दिया है. सरकार के इस फैसले के पीछे डिजिटल फ्रॉड, वित्तीय जोखिम और सट्टेबाजी की लत से आम लोगों को बचाना है.

अब तक 8,400 प्लेटफॉर्म्स पर गिरी गाज
लोगों को डिजिटल फ्रॉड और गेमिंम स्कैम से बचाने के लिए सरकार ने अब तक कुल 8,400 संदिग्ध प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर चुकी है. ऑनलाइन गेमिंग एक्ट लागू होने के बाद से ही सरकार सख्त एक्शन ले रही है, जिसके चलते अकेले 4,900 ऐप्स को हटा दिया गया है. अथॉरिटीज हर उस प्लेटफॉर्म की सख्त निगरानी कर रही है जो सरकारी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं या संदिग्ध गतिविधियों में शामिल हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

इन प्लेटफॉर्म्स पर है सरकार की सख्त नजर

सरकार ने विशेष रूप से उन ऐप्स को टारगेट किया है जो बिना किसी कानूनी देखरेख के काम कर रहे हैं, जिनमें शामिल हैं-

स्पोर्ट्स बेटिंग, क्रिकेट या दूसरे खेलों पर सट्टा वेबसाइट्स.

ऑनलाइन कैसीनो, स्लॉट्स और रूलेट गेम्स.

पुराने ढर्रे के सट्टा और मटका नेटवर्क.

रियल मनी वाले असुरक्षित कैसीनो ऐप्स.

क्यों जरूरी था यह एक्शन?
अवैध बेटिंग साइट्स न सिर्फ लोगों को आर्थिक नुकसान पहुंचाती हैं बल्कि ये मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर अपराध का भी बड़ा खतरा बन गई हैं. इनमें से कई साइट्स विदेशी सर्वर से चलती हैं, जिन्हें ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल भरा काम हो जाता है. सरकार का मानना है कि इन पर लगाम लगाकर ही डिजिटल इंडिया को सेफ बनाया जा सकता है.

ये भी पढे़ंः साजिश नहीं पर 'गुमराह' किया! Elon Musk को X डील में कोर्ट से लगा बड़ा झटका, अब...

कहीं आपकी जमा पूंजी तो नहीं फंसी?
सरकार की इस अचानक हुई कार्रवाई के बाद उन यूजर्स की परेशानी बढ़ गई है जिनका पैसा इन वॉलेट्स में था. ये प्लेटफॉर्म्स अवैध हैं और विदेशी सर्वर से चलते हैं इसलिए ब्लॉक होने के बाद इनमें फंसे पैसे को वापस पाने की संभावना बहुत कम ही है. 

ये भी पढे़ंः 10 साल पहले मिली थी हार, अब 1400 करोड़ के नुकसान का बदला लेने आ रहा अमेजन, लाएगा फोन

 

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

Govt Bans 300 Betting Sites

Trending news

लिफ्ट रुकी, जिंदगी थमी...कोलकाता के RG कर अस्पताल में हादसा, विपक्ष ने सरकार को घेरा
RG Kar Medical College
लिफ्ट रुकी, जिंदगी थमी...कोलकाता के RG कर अस्पताल में हादसा, विपक्ष ने सरकार को घेरा
खबरदार जो पत्नी से जबरन खाना बनवाया! घर में हुक्म चलाते हैं तो पढ़ लें कोर्ट की बात
Supreme Court News
खबरदार जो पत्नी से जबरन खाना बनवाया! घर में हुक्म चलाते हैं तो पढ़ लें कोर्ट की बात
अब सिर्फ गोले-बारूद नहीं AI भी लड़ेगा जंग, युद्ध के मैदान में कैसे ढेर करेगा दुश्मन?
Indian Army
अब सिर्फ गोले-बारूद नहीं AI भी लड़ेगा जंग, युद्ध के मैदान में कैसे ढेर करेगा दुश्मन?
फौज, मर्डर और साजिश... पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की नई किताब से क्यों मचा धमाल?
General Manoj Naravane
फौज, मर्डर और साजिश... पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की नई किताब से क्यों मचा धमाल?
'भोंदू बाबा' निकला शातिर अपराधी! 58 अश्लील Video और 3...सियासी भूचाल की Inside story
Nashik Bhondu Baba
'भोंदू बाबा' निकला शातिर अपराधी! 58 अश्लील Video और 3...सियासी भूचाल की Inside story
पंजाब में खुल गया देश का दूसरा सबसे बड़ा टाटा स्टील प्लांट, युवाओं को मिलेगा रोजगार
tata steel plant
पंजाब में खुल गया देश का दूसरा सबसे बड़ा टाटा स्टील प्लांट, युवाओं को मिलेगा रोजगार
चुनाव से पहले क्या बोले हिमंता? प्रद्युत बोरदोलोई को लेकर कांग्रेस पर किया तीखा वार
Assam elections
चुनाव से पहले क्या बोले हिमंता? प्रद्युत बोरदोलोई को लेकर कांग्रेस पर किया तीखा वार
बर्फबारी से कांपे उत्तराखंड-हिमाचल, कश्मीर में हिमस्खलन का अलर्ट; फिर लौटेगा विंटर?
weather update
बर्फबारी से कांपे उत्तराखंड-हिमाचल, कश्मीर में हिमस्खलन का अलर्ट; फिर लौटेगा विंटर?
घर पर मेडिकल हेल्प पहुंचाएगी TMC और... 'दीदी' ने जारी किया मेनिफेस्टो, BJP को ललकारा
West Bengal Election 2026
घर पर मेडिकल हेल्प पहुंचाएगी TMC और... 'दीदी' ने जारी किया मेनिफेस्टो, BJP को ललकारा
'अफवाहों पर विश्वास न करें...' LPG संकट पर सरकार की जनता से अपील
National News
'अफवाहों पर विश्वास न करें...' LPG संकट पर सरकार की जनता से अपील