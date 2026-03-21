सरकार की 'डिजिटल स्ट्राइक', रातों रात ब्लॉक हुई 300 से ज्यादा बेटिंग साइट्स, क्या आपका पैसा भी है खतरे में?

Govt Bans 300 Betting Sites: अगर आप भी रातों रात अमीर बनने का सपना देखकर लुभावने गेमिंग या सट्टेबाजी ऐप्स के शौकीन हैं, तो यह खबर आपको हैरान कर देगी. भारत सरकार ने डिजिटल स्ट्राइक करते हुए एक झटके में 300 से ज्यादा अवैध सट्टेबाजी वेबसाइट्स और ऐप्स को ब्लॉक कर दिया है. अवैध गेमिंग के चक्कर को खत्म करने के लिए अब तक सरकार ने कुल 8,400 प्लेटफॉर्म्स पर एक्शन ले चुकी है. आखिर सरकार ने यह कदम क्यों उठाया और क्या इस लिस्ट में आपका इस्तेमाल किया जाने वाला ऐप भी शामिल है? आइए जानते हैं...

भारत सरकार ने लगातार अवैध ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी के लिखाफ मुहिम चला रही है. द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने 300 से ज्यादा अवैध वेबसाइटों और ऐप्स को ब्लॉक कर दिया है. सरकार के इस फैसले के पीछे डिजिटल फ्रॉड, वित्तीय जोखिम और सट्टेबाजी की लत से आम लोगों को बचाना है.

अब तक 8,400 प्लेटफॉर्म्स पर गिरी गाज

लोगों को डिजिटल फ्रॉड और गेमिंम स्कैम से बचाने के लिए सरकार ने अब तक कुल 8,400 संदिग्ध प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर चुकी है. ऑनलाइन गेमिंग एक्ट लागू होने के बाद से ही सरकार सख्त एक्शन ले रही है, जिसके चलते अकेले 4,900 ऐप्स को हटा दिया गया है. अथॉरिटीज हर उस प्लेटफॉर्म की सख्त निगरानी कर रही है जो सरकारी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं या संदिग्ध गतिविधियों में शामिल हैं.

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इन प्लेटफॉर्म्स पर है सरकार की सख्त नजर

सरकार ने विशेष रूप से उन ऐप्स को टारगेट किया है जो बिना किसी कानूनी देखरेख के काम कर रहे हैं, जिनमें शामिल हैं-

स्पोर्ट्स बेटिंग, क्रिकेट या दूसरे खेलों पर सट्टा वेबसाइट्स.

ऑनलाइन कैसीनो, स्लॉट्स और रूलेट गेम्स.

पुराने ढर्रे के सट्टा और मटका नेटवर्क.

रियल मनी वाले असुरक्षित कैसीनो ऐप्स.

क्यों जरूरी था यह एक्शन?

अवैध बेटिंग साइट्स न सिर्फ लोगों को आर्थिक नुकसान पहुंचाती हैं बल्कि ये मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर अपराध का भी बड़ा खतरा बन गई हैं. इनमें से कई साइट्स विदेशी सर्वर से चलती हैं, जिन्हें ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल भरा काम हो जाता है. सरकार का मानना है कि इन पर लगाम लगाकर ही डिजिटल इंडिया को सेफ बनाया जा सकता है.

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कहीं आपकी जमा पूंजी तो नहीं फंसी?

सरकार की इस अचानक हुई कार्रवाई के बाद उन यूजर्स की परेशानी बढ़ गई है जिनका पैसा इन वॉलेट्स में था. ये प्लेटफॉर्म्स अवैध हैं और विदेशी सर्वर से चलते हैं इसलिए ब्लॉक होने के बाद इनमें फंसे पैसे को वापस पाने की संभावना बहुत कम ही है.

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