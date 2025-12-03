Sanchar Saathi App पर भारत सरकार का यू-टर्न! मोबाइल में पहले से इंस्टॉल नहीं मिलेगा ऐप

केंद्र सरकार ने कुछ महीने पहले यह नियम लागू किया था कि भारत में बिकने वाले हर स्मार्टफोन में Sanchar Saathi ऐप पहले से इंस्टॉल होना चाहिए, लेकिन अब सरकार ने यूटर्न ले लिया है. अब मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को इस ऐप को अनिवार्य रूप से फोन में प्री-इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं होगी. सरकार की मंशा थी कि देश के हर नागरिक को साइबर सुरक्षा आसान तरीके से मिले और लोग ऑनलाइन धोखाधड़ी से बच सकें. Sanchar Saathi एक सुरक्षित सरकारी प्लेटफॉर्म है, जिसे खास तौर पर इस उद्देश्य से बनाया गया है कि लोग साइबर अपराधियों की पहचान कर सकें और धोखाधड़ी की शिकायत तुरंत कर सकें. इसमें कोई ऐसा फीचर नहीं है जो यूजर की प्राइवेसी को नुकसान पहुंचाए. सरकार ने यह भी स्पष्ट किया था कि ऐप पूरी तरह से सुरक्षित है और केवल यूजर की सुरक्षा के लिए ही काम करता है.

साइबर सुरक्षा में ‘जन भागीदारी’ बढ़ाने का प्रयास

Sanchar Saathi का सबसे बड़ा मकसद था कि देश के सभी लोग साइबर फ्रॉड की जानकारी सरकार के साथ साझा कर सकें. इसके जरिये हर नागरिक साइबर अपराध की रिपोर्ट कर सकता है और दूसरों को भी सुरक्षित रखने में मदद कर सकता है. ऐप किसी भी तरह की ट्रैकिंग नहीं करता और न ही फोन की अन्य जानकारी तक पहुंचता है. यूजर चाहे तो ऐप को कभी भी अनइंस्टॉल कर सकता है. सरकार ने साफ कहा था कि यह ऐप केवल लोगों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए बनाया गया है, इसका कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है.

1.4 करोड़ लोगों ने अब तक किया डाउनलोड

सरकार के अनुसार अब तक 1.4 करोड़ भारतीय यूजर Sanchar Saathi ऐप डाउनलोड कर चुके हैं. यह ऐप हर दिन करीब 2000 साइबर फ्रॉड मामलों की जानकारी इकट्ठा कर रहा है, जिससे साइबर अपराधों की पहचान और कार्रवाई में मदद मिल रही है. ऐप की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है और लोग इसे अपनी सुरक्षा के लिए भरोसेमंद मान रहे हैं. सरकार का मानना है कि प्री-इंस्टॉल नियम का मकसद यही था कि जो लोग तकनीक को कम समझते हैं, वे भी आसानी से इस ऐप तक पहुंच सकें और सुरक्षित रह सकें.

सिर्फ एक दिन में 6 लाख नए यूजर जुड़े

पिछले 24 घंटे में ही करीब 6 लाख लोगों ने ऐप डाउनलोड किया, जो सामान्य डाउनलोड की तुलना में 10 गुना ज्यादा है. यह दिखाता है कि लोग सरकार के इस ऐप पर भरोसा कर रहे हैं और इसे अपनी डिजिटल सुरक्षा के लिए जरूरी समझ रहे हैं. rapid adoption का यह आंकड़ा बताता है कि नागरिक खुद साइबर सुरक्षित रहने के लिए आगे आ रहे हैं और इस ऐप को अपने फोन में रखना उपयोगी समझते हैं.

सरकार ने प्री-इंस्टॉल नियम क्यों हटाया?

Sanchar Saathi ऐप की लोकप्रियता और बढ़ते भरोसे को देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि अब मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को इस ऐप को अनिवार्य रूप से फोन में प्री-इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं होगी. इसका मतलब यह है कि अब फोन खरीदते समय यह ऐप पहले से मौजूद नहीं होगा. लेकिन यूजर चाहे तो इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं. सरकार का मानना है कि ऐप अब खुद ही जनता के बीच लोकप्रिय हो चुका है, इसलिए जबरन इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है.

यूजर्स की आजादी को रखा गया प्राथमिकता पर

यह फैसला यह भी दर्शाता है कि सरकार तकनीक और प्राइवेसी को लेकर यूजर्स की स्वतंत्रता का सम्मान करती है. यूजर अपनी मर्जी से तय कर सकते हैं कि उन्हें यह ऐप रखना है या नहीं. हालांकि साइबर फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार यह भी चाहती है कि लोग अपनी सुरक्षा के लिए ऐसे भरोसेमंद टूल्स का इस्तेमाल जरूर करें.