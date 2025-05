IND-PAK तनाव के बीच सरकार का Amazon- Flipkart को फरमान, कहा- तुरंत बंद करो ये काम

Government Notice to E-Commerce Companies: सरकार ने कुछ बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स को पाकिस्तान के झंडे और उससे जुड़ी चीजें बेचने के लिए फटकार लगाई है और उन्हें तुरंत ऐसा करना बंद करने का आदेश दिया है. व्यापारियों के एक बड़े संगठन ने भी सरकार से इस बारे में कार्रवाई करने की मांग की थी. आइए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं.

सरकार ने जारी किया नोटिस

सरकार ने Amazon India, Flipkart, Ubuy India, Etsy, The Flag Company और The Flag Corporation जैसी बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स को नोटिस भेजा है. यह नोटिस इसलिए भेजा गया है क्योंकि इन वेबसाइट्स पर पाकिस्तान के राष्ट्रीय झंडे और उससे जुड़ी चीजें बेची जा रही थीं.

The CCPA has issued notices to amazonIN Flipkart UbuyIndia Etsy The Flag Company and The Flag Corporation over the sale of Pakistani flags and related merchandise. Such insensitivity will not be tolerated.

E-commerce platforms are hereby directed to immediately remove all

Pralhad Joshi JoshiPralhad May 14 2025