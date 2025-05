सरकार ने किया अलर्ट जारी; Instagram और Facebook फीड्स पर हो सकता है 'पाकिस्तानी अटैक'

Pakistani attack on Instagram Facebook feeds: भारत सरकार की फैक्ट चेकिंग एजेंसी PIB फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें यूजर्स को गुमराह करने के लिए "पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा" को बढ़ावा देने वाले फर्जी वीडियो के खिलाफ चेतावनी दी गई है.

यूजर्स को सलाह दी गई है कि वे भारतीय सशस्त्र बलों या भारत-पाकिस्तान के बीच चल रही स्थिति से संबंधित संदिग्ध वीडियो के झांसे में ना आएं. X पर शेयर किए गए पोस्ट में लिखा गया है, '' आपके सोशल मीडिया फीड्स पर हमला हो रहा है. IndianArmedForces या मौजूदा स्थिति से जुड़े संदिग्ध वीडियो से सावधान रहें. इसके झांसे में न आएं. इसे ना फैलाएं.''

YOUR SOCIAL MEDIA FEEDS ARE UNDER ATTACK

Beware of suspicious videos related to #IndianArmedForces or the ongoing situation. These are key tools of malicious manipulation.

Don’t fall for it. Don’t spread it.

Suspect something?

Report to #PIBFactCheck

WhatsApp:… pic.twitter.com/mtsrGRUbic

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) May 10, 2025