Hindi Newsटेकसंभल जाइए नहीं तो...एंटीवायरस पर सरकार की सीरियस वॉर्निंग, सुरक्षा के नाम पर कहीं आप भी तो नहीं दे रहे हैकर्स को न्योता?

'संभल जाइए नहीं तो'...एंटीवायरस पर सरकार की सीरियस वॉर्निंग, सुरक्षा के नाम पर कहीं आप भी तो नहीं दे रहे हैकर्स को न्योता?

Govt Warning Antivirus Program: आज के डिजिटल दौर में हम अपने लैपटॉप और मोबाइल की सिक्योरिटी के लिए आंख मूंदकर किसी भी एंटीवायरस (Antivirus) पर भरोसा कर लेते हैं. ऐसे में भारत सरकार की साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT-In ने एक खास एंटीवायरस प्रोग्राम और कुछ सॉफ्टवेयर सिस्टम्स को लेकर हाई रिस्क अलर्ट जारी किया है. सरकार का कहना है कि इन प्रोग्राम्स में बड़ी खामियां मिली हैं.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Mar 03, 2026, 07:40 AM IST
'संभल जाइए नहीं तो'...एंटीवायरस पर सरकार की सीरियस वॉर्निंग, सुरक्षा के नाम पर कहीं आप भी तो नहीं दे रहे हैकर्स को न्योता?
Govt Warning Antivirus Program: देश में साइबर हमलों के बढ़ते मामलों के बीच इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले CERT-In ने एक बड़े एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को लेकर गंभीर चेतावनी जारी की है. सरकारी साइबर सुरक्षा एजेंसी ने कहा है कि इस प्रोग्राम में ऐसी तकनीकी खामियां मिली हैं, जिनका फायदा उठाकर हैकर सिस्टम में सेंध लगा सकते हैं. इसके साथ ही हैकर्स आपके सिस्टम का रिमोट एक्सेस भी ले सकते हैं. ऐसे में अगर आप भी अपने लैपटॉप और मोबाइल की सिक्योरिटी के लिए आंख मूंदकर एंटीवायरस (Antivirus) पर भरोसा करते हैं, तो जरा संभल जाइए!

क्या है पूरा मामला?

अक्सर हम फ्री एंटीवायरस या पुराने वर्जन वाले सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर के चक्कर में पड़ जाते हैं. CERT-In की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, कई एंटीवायरस प्रोग्राम्स के पुराने वर्जन्स में 'बफर ओवरफ्लो' और 'रिमोट कोड एग्जीक्यूशन' जैसी कमियां देखी गई हैं. CERT-In ने ट्रेंड माइक्रो एपेक्स वन के लिए एक गंभीर सुरक्षा खामी संबंधी नोट जारी किया है. इससे हैकर एक विशेष रूप से तैयार की गई फाइल या लिंक भेजकर आपके एंटीवायरस की सुरक्षा दीवार को तोड़ सकता है. एक बार अंदर घुसने के बाद, हैकर आपकी प्राइवेट फाइलें पढ़ सकता है, पासवर्ड चोरी कर सकता है और आपके वेबकैम तक का एक्सेस पा सकता है.

 

क्या कहा सरकार ने?

सरकार ने साफ कर दिया है कि अब केवल एंटीवायरस इंस्टॉल कर लेना काफी नहीं है, उसे सही तरीके से मेंटेन करना भी जरूरी है. अगर आप Quick Heal, Norton या McAfee जैसे किसी भी ब्रांड का एंटीवायरस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पहले देख लें कि उसका वर्जन लेटेस्ट है. पुराने एंटीवायरस खुद वायरस का शिकार हो सकते हैं. कई बार 'क्लीनर' या 'फ्री बूस्टर' के नाम पर हम ऐसे ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, जो खुद मालवेयर होते हैं. सरकार ने ऐसे थर्ड-पार्टी ऐप्स से दूर रहने की सलाह दी है. सरकार ने कहा है कि अपने एंटीवायरस की सेटिंग्स में 'ऑटो-अपडेट' को हमेशा ऑन रखें.

'एंटीवायरस' के नाम पर जासूसी का खतरा

एक्सपर्ट्स का मानना है कि युद्ध और वैश्विक तनाव (जैसे ईरान-इजरायल जंग) के इस माहौल में विदेशी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के जरिए जासूसी का खतरा बढ़ गया है. यही कारण है कि सरकार अब मेड इन इंडिया और सरकार द्वारा प्रमाणित सिक्योरिटी टूल्स (जैसे Cyber Swachhta Kendra के टूल्स) के इस्तेमाल पर जोर दे रही है.

क्यों बढ़ रहा है खतरा?

आज के डिजिटल दौर में लगभग हर काम ऑनलाइन हो गया है. बैंकिंग से लेकर ऑफिस वर्क तक अब सब कुछ आप अपने लैपटॉप या स्मार्टफोन से करते हैं. ऐसे में हैकर भी नए-नए तरीके खोज रहे हैं. वे सीधे सिस्टम पर हमला करने के बजाय सॉफ्टवेयर की कमजोरियों को निशाना बनाते हैं. सरकार की यह चेतावनी एक याद दिलाने जैसी है कि सिर्फ एंटीवायरस लगाना काफी नहीं है, उसे अपडेट रखना भी उतना ही जरूरी है. क्योंकि छोटी सी लापरवाही आपके लिए बड़ी परेशानी बन सकती है.

 

