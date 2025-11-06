मोबाइल चार्जर बना बम! कभी भी फट सकता है आपका फोन! सरकार की चेतावनी- यही वाला खरीदें...

लगभग हर व्यक्ति रोज़ अपने फोन को चार्ज करता है, लेकिन चार्जर की सुरक्षा को लेकर लापरवाही कभी-कभी भारी नुकसान पहुंचा सकती है. यही वजह है कि अब सरकार ने इस पर गंभीर चेतावनी (Critical Safety Alert) जारी की है. उपभोक्ता मामले विभाग (Consumer Affairs Department) ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल “जागो ग्राहक जागो (@jagograhakjago)” के जरिए जनता को सचेत किया है कि कौन-से चार्जर सुरक्षित हैं और किन्हें तुरंत इस्तेमाल करना बंद कर देना चाहिए.

सरकारी पोस्ट में क्या कहा गया

विभाग ने अपनी पोस्ट में लिखा- 'हम अपने फोन और चार्जर को हमेशा साथ रखते हैं, लेकिन नकली प्रोडक्ट्स खतरनाक हो सकते हैं. CRS मार्क सिर्फ एक निशान नहीं, बल्कि यह आपकी सुरक्षा का प्रतीक है. खरीदते समय इसे ज़रूर जांचें और सुरक्षित रहें.' इसके साथ लगाई गई तस्वीर में चेतावनी दी गई- “Substandard chargers, serious harm! यानी घटिया चार्जर गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं. जिन चार्जर्स पर CRS मार्क नहीं होता, वे आपके फोन और आपकी सुरक्षा दोनों के लिए खतरा हैं. इसलिए हमेशा CRS मार्क वाला चार्जर ही इस्तेमाल करें.”

आग लगने का बड़ा खतरा

कम गुणवत्ता वाले या नकली चार्जर से सबसे बड़ा खतरा ओवरहीटिंग (Overheating) का होता है. ऐसे चार्जर बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, जिससे फोन के अंदर के हिस्सों को नुकसान पहुंच सकता है. कई मामलों में फोन और चार्जर दोनों में आग लगने तक की घटनाएं हुई हैं. यह सिर्फ एक गैजेट का नुकसान नहीं बल्कि जान का खतरा भी बन सकता है.

कैसे पहचानें घटिया या नकली चार्जर

सरकार के अनुसार, मार्केट में कई नकली चार्जर असल कंपनियों की नकल में बेचे जा रहे हैं. इन्हें पहचानना जरूरी है.

• सबसे पहले ध्यान दें कि असली चार्जर पर CRS मार्क (Compulsory Registration Scheme) होना चाहिए.

अगर यह मार्क पैकेजिंग या चार्जर पर नहीं है, तो वह नकली या असुरक्षित है.

• ऐसे चार्जर आमतौर पर बहुत हल्के (Lightweight) होते हैं, क्योंकि इनमें अंदर जरूरी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की कमी होती है.

• इनके साथ आने वाली डेटा केबल छोटी और घटिया क्वालिटी की होती है. ये सभी संकेत बताते हैं कि चार्जर भरोसेमंद नहीं है.

घटिया चार्जर के खतरनाक नुकसान

सिर्फ आग लगने का खतरा ही नहीं, बल्कि फर्जी चार्जर कई और तरह से आपके फोन को बर्बाद कर सकते हैं.

• ये बैटरी को जल्दी खराब कर देते हैं और चार्जिंग स्पीड धीमी कर देते हैं.

• फोन की बैटरी जल्दी डिस्चार्ज होने लगती है, भले ही फुल चार्ज क्यों न हो.

• लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर ये फोन के मदरबोर्ड और प्रोसेसिंग सर्किट को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं. इससे फोन की परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है और कुछ मामलों में डिवाइस स्थायी रूप से खराब भी हो सकती है.

सुरक्षित चार्जर चुनने के लिए जरूरी सलाह

सरकार ने लोगों को आगाह किया है कि चार्जर खरीदते समय हमेशा CRS या ISI सर्टिफाइड प्रोडक्ट ही चुनें. सस्ते या लोकल ब्रांड्स से बचें क्योंकि वे भले ही दिखने में असली लगें, लेकिन उनकी वायरिंग और सुरक्षा मानक बेहद कमजोर होते हैं. याद रखें, यह डिवाइस हर रोज़ आपके फोन और शरीर के बेहद करीब रहता है, इसलिए सुरक्षा पर कोई समझौता न करें.