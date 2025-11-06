Advertisement
trendingNow12990467
Hindi Newsटेक

मोबाइल चार्जर बना बम! कभी भी फट सकता है आपका फोन! सरकार की चेतावनी- यही वाला खरीदें...

उपभोक्ता मामले विभाग (Consumer Affairs Department) ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल “जागो ग्राहक जागो (@jagograhakjago)” के जरिए जनता को सचेत किया है कि कौन-से चार्जर सुरक्षित हैं और किन्हें तुरंत इस्तेमाल करना बंद कर देना चाहिए.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Nov 06, 2025, 07:24 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मोबाइल चार्जर बना बम! कभी भी फट सकता है आपका फोन! सरकार की चेतावनी- यही वाला खरीदें...

लगभग हर व्यक्ति रोज़ अपने फोन को चार्ज करता है, लेकिन चार्जर की सुरक्षा को लेकर लापरवाही कभी-कभी भारी नुकसान पहुंचा सकती है. यही वजह है कि अब सरकार ने इस पर गंभीर चेतावनी (Critical Safety Alert) जारी की है. उपभोक्ता मामले विभाग (Consumer Affairs Department) ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल “जागो ग्राहक जागो (@jagograhakjago)” के जरिए जनता को सचेत किया है कि कौन-से चार्जर सुरक्षित हैं और किन्हें तुरंत इस्तेमाल करना बंद कर देना चाहिए.

सरकारी पोस्ट में क्या कहा गया
विभाग ने अपनी पोस्ट में लिखा- 'हम अपने फोन और चार्जर को हमेशा साथ रखते हैं, लेकिन नकली प्रोडक्ट्स खतरनाक हो सकते हैं. CRS मार्क सिर्फ एक निशान नहीं, बल्कि यह आपकी सुरक्षा का प्रतीक है. खरीदते समय इसे ज़रूर जांचें और सुरक्षित रहें.' इसके साथ लगाई गई तस्वीर में चेतावनी दी गई- “Substandard chargers, serious harm! यानी घटिया चार्जर गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं. जिन चार्जर्स पर CRS मार्क नहीं होता, वे आपके फोन और आपकी सुरक्षा दोनों के लिए खतरा हैं. इसलिए हमेशा CRS मार्क वाला चार्जर ही इस्तेमाल करें.”

 

Add Zee News as a Preferred Source

 

आग लगने का बड़ा खतरा

कम गुणवत्ता वाले या नकली चार्जर से सबसे बड़ा खतरा ओवरहीटिंग (Overheating) का होता है. ऐसे चार्जर बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, जिससे फोन के अंदर के हिस्सों को नुकसान पहुंच सकता है. कई मामलों में फोन और चार्जर दोनों में आग लगने तक की घटनाएं हुई हैं. यह सिर्फ एक गैजेट का नुकसान नहीं बल्कि जान का खतरा भी बन सकता है.

कैसे पहचानें घटिया या नकली चार्जर
सरकार के अनुसार, मार्केट में कई नकली चार्जर असल कंपनियों की नकल में बेचे जा रहे हैं. इन्हें पहचानना जरूरी है.
• सबसे पहले ध्यान दें कि असली चार्जर पर CRS मार्क (Compulsory Registration Scheme) होना चाहिए.
अगर यह मार्क पैकेजिंग या चार्जर पर नहीं है, तो वह नकली या असुरक्षित है.
• ऐसे चार्जर आमतौर पर बहुत हल्के (Lightweight) होते हैं, क्योंकि इनमें अंदर जरूरी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की कमी होती है.
• इनके साथ आने वाली डेटा केबल छोटी और घटिया क्वालिटी की होती है. ये सभी संकेत बताते हैं कि चार्जर भरोसेमंद नहीं है.

घटिया चार्जर के खतरनाक नुकसान
सिर्फ आग लगने का खतरा ही नहीं, बल्कि फर्जी चार्जर कई और तरह से आपके फोन को बर्बाद कर सकते हैं.
• ये बैटरी को जल्दी खराब कर देते हैं और चार्जिंग स्पीड धीमी कर देते हैं.
• फोन की बैटरी जल्दी डिस्चार्ज होने लगती है, भले ही फुल चार्ज क्यों न हो.
• लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर ये फोन के मदरबोर्ड और प्रोसेसिंग सर्किट को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं. इससे फोन की परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है और कुछ मामलों में डिवाइस स्थायी रूप से खराब भी हो सकती है.

सुरक्षित चार्जर चुनने के लिए जरूरी सलाह
सरकार ने लोगों को आगाह किया है कि चार्जर खरीदते समय हमेशा CRS या ISI सर्टिफाइड प्रोडक्ट ही चुनें. सस्ते या लोकल ब्रांड्स से बचें क्योंकि वे भले ही दिखने में असली लगें, लेकिन उनकी वायरिंग और सुरक्षा मानक बेहद कमजोर होते हैं. याद रखें, यह डिवाइस हर रोज़ आपके फोन और शरीर के बेहद करीब रहता है, इसलिए सुरक्षा पर कोई समझौता न करें.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

phone chargerfake mobile chargerCRS mark phone charger

Trending news

बर्फ से ढकी कश्मीर घाटी, गुलमर्ग में जमी कई इंच बर्फ; IMD ने जारी किया अलर्ट
Kashmir First Snowfall
बर्फ से ढकी कश्मीर घाटी, गुलमर्ग में जमी कई इंच बर्फ; IMD ने जारी किया अलर्ट
चीन-PAK के साथ महाभारत हुई तो अब जंग में 'विष्णु' और 'अभिमन्यु' भी उतरेंगे
DNA
चीन-PAK के साथ महाभारत हुई तो अब जंग में 'विष्णु' और 'अभिमन्यु' भी उतरेंगे
गोवा के बीच पर पाकिस्तान जिंदाबाद! क्या अब यहां भी पहुंच गया PAK प्रेमी गैंग
DNA
गोवा के बीच पर पाकिस्तान जिंदाबाद! क्या अब यहां भी पहुंच गया PAK प्रेमी गैंग
ऑपरेशन सिंदूर के 6 महीने बाद कश्मीर में फिर 'साजिश' का साया; ISI ने बनाया प्लान
India Pakistan News in Hindi
ऑपरेशन सिंदूर के 6 महीने बाद कश्मीर में फिर 'साजिश' का साया; ISI ने बनाया प्लान
माउंट एवरेस्ट से नीचा, फिर भी अजेय; आखिर क्यों कोई नहीं चढ़ पाया कैलाश पर्वत पर?
Mount Kailash
माउंट एवरेस्ट से नीचा, फिर भी अजेय; आखिर क्यों कोई नहीं चढ़ पाया कैलाश पर्वत पर?
पेड़ से बांध दो BJP नेताओं को और...TMC विधायक असीमा के बयान से गरमाई बंगाल की सियासत
west bengal news in hindi
पेड़ से बांध दो BJP नेताओं को और...TMC विधायक असीमा के बयान से गरमाई बंगाल की सियासत
RJD के टिकट पर लड़ रहे खेसारी का मुंबई में टूटेगा 'घर', मिला अवैध निर्माण का नोटिस
Khesari Lal Yadav
RJD के टिकट पर लड़ रहे खेसारी का मुंबई में टूटेगा 'घर', मिला अवैध निर्माण का नोटिस
J-K के स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य करने पर घमासान, मुस्लिम बोले- ये गैर इस्लामिक
Vande Mataram
J-K के स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य करने पर घमासान, मुस्लिम बोले- ये गैर इस्लामिक
'स्वयंभू बाबा' के जाल में फंसा IT इंजीनियर, करोड़ों का लगा चूना, 7 सालों तक चला खेल
Pune News
'स्वयंभू बाबा' के जाल में फंसा IT इंजीनियर, करोड़ों का लगा चूना, 7 सालों तक चला खेल
दिल्ली में प्रदूषण का तांडव, कई इलाकों में हालात 'गंभीर', चीन बोला- हम मदद को तैयार
Delhi air pollution
दिल्ली में प्रदूषण का तांडव, कई इलाकों में हालात 'गंभीर', चीन बोला- हम मदद को तैयार