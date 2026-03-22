नया स्मार्टफोन खरीदने वालों को भारत सरकार की 'खतरनाक' चेतावनी, जरा सी चूक और पहुंच जाएंगे जेल!

Smartphone Fraud Alert: अगर आप नया स्मार्टफोन खरीदने का प्लान बना रहा हैं तो जरा सावधान हो जाइए. नए स्मार्टफोन को लेकर बड़ा खतरनाक फ्रॉड चल रहा है जिसको लेकर भारत सरकार ने सख्त चेतावनी दे दी है. सरकार के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी I4C ने नए ने मोबाइल खरीदारों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है. सरकार ने नए स्मार्टफोन खरीदारों को आगाह किया किया है कि बिना जांच-पड़ताल के फोन खरीदना आपको कानूनी मुसीबत में डाल सकता है या आपके पैसे डुबो सकता है.

सिर्फ फीचर्स न देखें, वेरिफिकेशन भी है जरूरी

ज्यादातर लोग नया स्मार्टफोन खरीदते समय केवल उसके कैमरा, बैटरी और कीमत पर ध्यान देते हैं. लेकिन साइबर एक्सपर्ट्स के मुताबिक वेरिफिकेशन को इग्नोर करना भारी पड़ सकता है. स्मार्टफोन मार्केट में इन दिनों खब चोरी किए गए फोन, क्लोन या अवैध डिवाइस बेचे जा रहे हैं. अगर आप गलती से भी ऐसा फोन खरीद लेते हैं तो टेलीकॉम कंपनियां उसे ब्लॉक कर सकती हैं, जिससे आपका फोन मात्र डिब्बा बनकर रह जाएगा. साथ ही चोरी का फोन इस्तेमाल करना आपको जेल के पीछे भी ले जा सकता है.

IMEI नंबर का ऐसे करें मिलान

I4C की एडवाइजरी के मुताबिक इस तरह के फ्रॉड से बचने का सबसे पहला और आसान तरीका है IMEI नंबर की जांच.

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स्मार्टफोन के बॉक्स पर लिखे IMEI नंबर को नोट करें.

अब उसी फोन से *#06# डायल करें.

स्क्रीन पर जो नंबर दिखे, उसको बॉक्स और बिल पर लिखे नंबर से मैच कराएं. अगर ये अलग-अलग हैं, तो समझ लीजिए कि फोन के साथ किसी तरह का फ्रॉड हुआ है.

सरकारी पोर्टल पर करें ऑनलाइन जांच

लेकिन सिर्फ नंबर का मिलाना ही काफी नहीं है. सरकार ने CEIR पोर्टल के जरिए वेरिफिकेशन की सलाह दी है.

खरीदार को दूरसंचार विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर IMEI नंबर डालना होगा.

कैप्चा और ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद सिस्टम आपको बताएगा कि वह फोन असली है या नहीं.

अगर वह स्मार्टफोन चोरी का होगा या ब्लैकलिस्टेड होगा, तो इसकी डिटेल्स तुरंत सामने आ जाएगी. साथ ही imei.info जैसे प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल किया जा सकता है.

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सेफ रहने के लिए जरूर अपनाएं ये टिप्स

नया स्मार्टफोन हमेशा भरोसेमंद शोरूम या नामी ई-कॉमर्स वेबसाइट से ही फोन खरीदें.

अगर कोई फोन अपनी असल कीमत से ज्यादा ही सस्ता मिल रहा है तो सावधान हो जाइए. यह क्लोन या रिफर्बिश्ड यानी पुराना रिपेयर किया हुआ फोन हो सकता है.

इसके साथ ही फोन का पक्का बिल और बॉक्स हमेशा संभाल कर रखें.

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