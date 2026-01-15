Advertisement
सावधान Android यूजर्स! सरकार ने जारी किया रेड अलर्ट; आज ही बदलें फोन की ये सेटिंग, वरना खाली हो जाएगा बैंक अकाउंट!

सावधान Android यूजर्स! सरकार ने जारी किया रेड अलर्ट; आज ही बदलें फोन की ये सेटिंग, वरना खाली हो जाएगा बैंक अकाउंट!

भारत सरकार ने अपनी साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT-In के जरिए Android यूजर्स को चेतावनी जारी की है. इस चेतावनी में कहा गया है कि यूजर्स को अपने फोन में लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट जरूर इंस्टॉल करने चाहिए, ताकि वे संभावित साइबर हमलों से सुरक्षित रह सकें.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Jan 15, 2026, 07:40 AM IST
सावधान Android यूजर्स! सरकार ने जारी किया रेड अलर्ट; आज ही बदलें फोन की ये सेटिंग, वरना खाली हो जाएगा बैंक अकाउंट!

अगर आपने स्टोरेज कम होने या मोबाइल डेटा की कमी की वजह से अपने स्मार्टफोन को अपडेट नहीं किया है, तो आपका डिवाइस खतरे में पड़ सकता है. भारत सरकार ने अपनी साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT-In के जरिए Android यूजर्स को चेतावनी जारी की है. इस चेतावनी में कहा गया है कि यूजर्स को अपने फोन में लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट जरूर इंस्टॉल करने चाहिए, ताकि वे संभावित साइबर हमलों से सुरक्षित रह सकें.

CERT-In की एडवाइजरी में गंभीर Android कमजोरी का खुलासा
CERT-In की तरफ से जारी एडवाइजरी में Android यूजर्स को सलाह दी गई है कि वे अपने डिवाइस को 5 जनवरी 2026 या उसके बाद की सिक्योरिटी पैच लेवल तक अपडेट करें. एजेंसी के मुताबिक, Google के Android ऑपरेटिंग सिस्टम में एक गंभीर कमजोरी सामने आई है, जिसका फायदा उठाकर कोई रिमोट अटैकर टारगेट किए गए डिवाइस पर मनमाना कोड चला सकता है.

इस तरह का हमला यूजर को पता चले बिना भी हो सकता है और इससे फोन की सुरक्षा पूरी तरह खतरे में पड़ सकती है. CERT-In ने साफ कहा है कि अगर समय रहते अपडेट नहीं किया गया, तो यूजर्स साइबर अटैक के लिए खुले हो सकते हैं.

एक्सप्लॉइट होने पर क्या हो सकता है नुकसान
अगर इस कमजोरी का गलत इस्तेमाल किया जाता है, तो इससे डिवाइस में मेमोरी करप्शन की समस्या हो सकती है. आसान भाषा में कहें तो फोन का सिस्टम ठीक से काम करना बंद कर सकता है. इसके अलावा फोन बार-बार क्रैश हो सकता है या अचानक बंद हो सकता है.

ऐसी स्थिति में न सिर्फ फोन की परफॉर्मेंस खराब होती है, बल्कि उसमें मौजूद पर्सनल डेटा और संवेदनशील जानकारी भी खतरे में आ सकती है. CERT-In का कहना है कि यह समस्या डिवाइस की स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी दोनों को प्रभावित कर सकती है.

कौन-कौन यूजर हैं इस खतरे की जद में
CERT-In के मुताबिक, यह कमजोरी Android फोन इस्तेमाल करने वाले आम यूजर्स के साथ-साथ संगठनों को भी प्रभावित कर सकती है. यह खामी Dolby Digital Plus (DD+) यूनिफाइड डिकोडर में पाई गई है. यह एक ऐसा कंपोनेंट है, जो Android स्मार्टफोन में मीडिया कंटेंट जैसे वीडियो और ऑडियो को प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल होता है. क्योंकि Dolby Digital Plus कई Android डिवाइस में मौजूद होता है, इसलिए इसका असर बड़े स्तर पर देखा जा सकता है. यही वजह है कि सरकार ने सभी Android यूजर्स को अलर्ट रहने की सलाह दी है.

Dolby ने खतरे को कम बताया, लेकिन Pixel यूजर्स को लेकर दी चेतावनी
Dolby ने इस मामले पर बयान जारी करते हुए कहा है कि इस कमजोरी के जरिए किसी बड़े साइबर हमले की संभावना कम है. कंपनी के मुताबिक, अब तक ज्यादातर मामलों में इसका असर सिर्फ मीडिया प्लेयर के क्रैश होने या फोन के अपने आप रीस्टार्ट होने तक ही सीमित रहा है, न कि पूरे सिस्टम के हैक होने तक. हालांकि, Dolby ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर इस कमजोरी का इस्तेमाल Google Pixel डिवाइस से जुड़ी दूसरी ज्ञात खामियों के साथ मिलाकर किया गया, तो Pixel यूजर्स के लिए खतरा ज्यादा बढ़ सकता है.

Google ने जनवरी सिक्योरिटी पैच में फिक्स की पुष्टि की
Google ने 5 जनवरी को जारी अपने सिक्योरिटी बुलेटिन में इस बात की पुष्टि की है कि लेटेस्ट Android सिक्योरिटी अपडेट में Dolby से जुड़ी इस कमजोरी को ठीक कर दिया गया है. Google के अनुसार, इस खामी की रिपोर्ट पहली बार अक्टूबर 2025 में की गई थी.

हालांकि Google ने यह भी बताया कि इस समस्या की गंभीरता का आकलन Dolby की तरफ से किया गया है. इसके बावजूद, Google और CERT-In दोनों ने यूजर्स को सलाह दी है कि जैसे ही उनके डिवाइस के लिए अपडेट उपलब्ध हो, उसे बिना देर किए इंस्टॉल करें. इससे फोन की सुरक्षा बनी रहेगी और संभावित साइबर खतरों से बचाव हो सकेगा.

CERT-InAndroid security updatesmartphone hacking alert

