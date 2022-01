सरकार बना रही है नया ऑपरेटिंग सिस्टम! ये एंड्रॉयड और iOS को देगा टक्कर, जानिए

हाल ही में, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and IT) के राज्य मंत्री, श्री राजीव चंद्रशेखर ने एक इंटरव्यू में यह कहा है कि सरकार एक भारतीय ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की योजना बना रही है जो iOS और एंड्रॉयड को टक्कर दे सकता है..