ऑनलाइन गेमिंग पर सरकार का बड़ा वार! 6 वेबसाइट्स पर ताला लगाने का आदेश; List देखकर चौंक जाएंगे

ऑनलाइन गेमिंग और जुआ खेलने वाले प्लेटफॉर्म्स पर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. वित्त मंत्रालय के तहत Director General of GST Intelligence (DGCI) ने Google को टेक-डाउन नोटिस भेजा है, जिसमें छह ऑनलाइन गेमिंग और गैम्बलिंग वेबसाइट्स को भारत में रजिस्ट्रेशन न कराने और Integrated Goods and Services Tax (IGST) न भरने के आरोप में फ्लैग किया गया है.

किन-किन वेबसाइट्स पर एक्शन

जिन छह प्लेटफॉर्म्स पर कार्रवाई की गई है, उनमें शामिल हैं –

• MGM91.com

• Shakunimama.com

• Khelomama.com

• 247majestic.com

• Redgames1.com

• karabet.in

इन वेबसाइट्स पर जाकर देखा गया तो पता चला कि ये प्लेटफॉर्म ऑनलाइन रूलेट, Teen Patti, Blackjack जैसे कई गेम्स ऑफर करते हैं. इनमें कुछ गेम्स ‘Skill’ के हैं, तो कुछ ‘Chance’ के यानी पूरी तरह किस्मत पर आधारित.

नोटिस कब और क्यों भेजा गया

नोटिस 1 अगस्त को भेजा गया था, IT Act की धारा 79(3)(b), IT Rules 2021 की धारा 3(1)(d) और IGST Act 2017 की धारा 14A(3) के तहत. DGCI ने इन प्लेटफॉर्म्स को देश की ‘Security of the State’ के लिए खतरा बताते हुए ब्लॉक करने की सिफारिश की.

टैक्स चोरी का आरोप

Moneycontrol की रिपोर्ट के मुताबिक, DGCI की जांच में पाया गया कि ये प्लेटफॉर्म भारतीय नागरिकों को ‘Online Money Gaming Services’ दे रहे थे और इस वजह से ये IGST Act 2017 की धारा 14(a)(1) के तहत टैक्स देने के लिए बाध्य थे. लेकिन DGCI का आरोप है कि इन्होंने टैक्स नहीं चुकाया. ये प्लेटफॉर्म अपनी वेबसाइट और Android/iOS ऐप के जरिए गेम्स ऑफर करते हैं और UPI, वॉलेट, नेट बैंकिंग जैसे पेमेंट ऑप्शन भी लेते हैं.

ब्लॉक करने का आदेश

DGCI ने कहा कि चूंकि ये कंपनियां भारत में रजिस्टर्ड नहीं हैं और टैक्स भी नहीं दे रही हैं, इसलिए इन्हें ब्लॉक किया जाए. नोटिस में 36 घंटे के अंदर इन वेबसाइट्स को ब्लॉक करने का निर्देश दिया गया. हालांकि, 10 अगस्त तक Moneycontrol इन वेबसाइट्स को एक्सेस कर पा रहा था. Google और DGCI को इस मामले में सवाल भेजे गए हैं, लेकिन अभी तक जवाब नहीं आया है.

सरकार का सख्त रुख

5 अगस्त को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ऑनलाइन गेमिंग में पूरी दांव राशि (Full Face Value of Bet) पर टैक्स लगना चाहिए, चाहे वह ‘Skill Game’ हो या ‘Chance Game’. अक्टूबर 2023 में सरकार ने साफ किया था कि 28% GST पूरी दांव राशि पर लागू होगा. इस फैसले के बाद से ही गेमिंग इंडस्ट्री में विवाद चल रहा है, क्योंकि पहले की तुलना में टैक्स का बोझ काफी बढ़ गया है.

FAQs

Q1: किन प्लेटफॉर्म्स पर एक्शन लिया गया है?

A: MGM91.com, Shakunimama.com, Khelomama.com, 247majestic.com, Redgames1.com और karabet.in.

Q2: एक्शन का कारण क्या है?

A: भारत में रजिस्टर्ड न होना और IGST टैक्स न भरना.

Q3: ब्लॉक का आदेश कब तक लागू होना था?

A: नोटिस के 36 घंटे के अंदर.

Q4: टैक्स की दर क्या है?

A: ऑनलाइन गेमिंग के पूरे दांव मूल्य पर 28% GST.

Q5: क्या ये वेबसाइट्स अभी एक्सेस हो रही हैं?

A: रिपोर्ट के अनुसार, 10 अगस्त तक कुछ वेबसाइट्स एक्सेस की जा सकती थीं.