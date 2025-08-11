ऑनलाइन गेमिंग पर सरकार का बड़ा वार! 6 वेबसाइट्स पर ताला लगाने का आदेश; List देखकर चौंक जाएंगे
Advertisement
trendingNow12875698
Hindi Newsटेक

ऑनलाइन गेमिंग पर सरकार का बड़ा वार! 6 वेबसाइट्स पर ताला लगाने का आदेश; List देखकर चौंक जाएंगे

DGCI ने Google को टेक-डाउन नोटिस भेजा है, जिसमें छह ऑनलाइन गेमिंग और गैम्बलिंग वेबसाइट्स को भारत में रजिस्ट्रेशन न कराने और Integrated Goods and Services Tax (IGST) न भरने के आरोप में फ्लैग किया गया है.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Aug 11, 2025, 10:12 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ऑनलाइन गेमिंग पर सरकार का बड़ा वार! 6 वेबसाइट्स पर ताला लगाने का आदेश; List देखकर चौंक जाएंगे

ऑनलाइन गेमिंग और जुआ खेलने वाले प्लेटफॉर्म्स पर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. वित्त मंत्रालय के तहत Director General of GST Intelligence (DGCI) ने Google को टेक-डाउन नोटिस भेजा है, जिसमें छह ऑनलाइन गेमिंग और गैम्बलिंग वेबसाइट्स को भारत में रजिस्ट्रेशन न कराने और Integrated Goods and Services Tax (IGST) न भरने के आरोप में फ्लैग किया गया है.

किन-किन वेबसाइट्स पर एक्शन
जिन छह प्लेटफॉर्म्स पर कार्रवाई की गई है, उनमें शामिल हैं –
• MGM91.com
• Shakunimama.com
• Khelomama.com
• 247majestic.com
• Redgames1.com
• karabet.in

इन वेबसाइट्स पर जाकर देखा गया तो पता चला कि ये प्लेटफॉर्म ऑनलाइन रूलेट, Teen Patti, Blackjack जैसे कई गेम्स ऑफर करते हैं. इनमें कुछ गेम्स ‘Skill’ के हैं, तो कुछ ‘Chance’ के यानी पूरी तरह किस्मत पर आधारित.

नोटिस कब और क्यों भेजा गया
नोटिस 1 अगस्त को भेजा गया था, IT Act की धारा 79(3)(b), IT Rules 2021 की धारा 3(1)(d) और IGST Act 2017 की धारा 14A(3) के तहत. DGCI ने इन प्लेटफॉर्म्स को देश की ‘Security of the State’ के लिए खतरा बताते हुए ब्लॉक करने की सिफारिश की.

टैक्स चोरी का आरोप
Moneycontrol की रिपोर्ट के मुताबिक, DGCI की जांच में पाया गया कि ये प्लेटफॉर्म भारतीय नागरिकों को ‘Online Money Gaming Services’ दे रहे थे और इस वजह से ये IGST Act 2017 की धारा 14(a)(1) के तहत टैक्स देने के लिए बाध्य थे. लेकिन DGCI का आरोप है कि इन्होंने टैक्स नहीं चुकाया. ये प्लेटफॉर्म अपनी वेबसाइट और Android/iOS ऐप के जरिए गेम्स ऑफर करते हैं और UPI, वॉलेट, नेट बैंकिंग जैसे पेमेंट ऑप्शन भी लेते हैं.

ब्लॉक करने का आदेश
DGCI ने कहा कि चूंकि ये कंपनियां भारत में रजिस्टर्ड नहीं हैं और टैक्स भी नहीं दे रही हैं, इसलिए इन्हें ब्लॉक किया जाए. नोटिस में 36 घंटे के अंदर इन वेबसाइट्स को ब्लॉक करने का निर्देश दिया गया. हालांकि, 10 अगस्त तक Moneycontrol इन वेबसाइट्स को एक्सेस कर पा रहा था. Google और DGCI को इस मामले में सवाल भेजे गए हैं, लेकिन अभी तक जवाब नहीं आया है.

सरकार का सख्त रुख
5 अगस्त को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ऑनलाइन गेमिंग में पूरी दांव राशि (Full Face Value of Bet) पर टैक्स लगना चाहिए, चाहे वह ‘Skill Game’ हो या ‘Chance Game’. अक्टूबर 2023 में सरकार ने साफ किया था कि 28% GST पूरी दांव राशि पर लागू होगा. इस फैसले के बाद से ही गेमिंग इंडस्ट्री में विवाद चल रहा है, क्योंकि पहले की तुलना में टैक्स का बोझ काफी बढ़ गया है.

FAQs

Q1: किन प्लेटफॉर्म्स पर एक्शन लिया गया है?
A: MGM91.com, Shakunimama.com, Khelomama.com, 247majestic.com, Redgames1.com और karabet.in.

Q2: एक्शन का कारण क्या है?
A: भारत में रजिस्टर्ड न होना और IGST टैक्स न भरना.

Q3: ब्लॉक का आदेश कब तक लागू होना था?
A: नोटिस के 36 घंटे के अंदर.

Q4: टैक्स की दर क्या है?
A: ऑनलाइन गेमिंग के पूरे दांव मूल्य पर 28% GST.

Q5: क्या ये वेबसाइट्स अभी एक्सेस हो रही हैं?
A: रिपोर्ट के अनुसार, 10 अगस्त तक कुछ वेबसाइट्स एक्सेस की जा सकती थीं.

About the Author
author img
मोहित चतुर्वेदी

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

online gaming tax scam

Trending news

इस राज्य में सरकार लोगों को देने जा रही हथियार, लोगों का विरोध फिर भी सीएम नहीं माने
Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma
इस राज्य में सरकार लोगों को देने जा रही हथियार, लोगों का विरोध फिर भी सीएम नहीं माने
ट्रंप के टैरिफ से निपटेंगे शशि थरूर? केंद्र सरकार के साथ मिलकर करेंगे प्लानिंग
Shashi Tharoor
ट्रंप के टैरिफ से निपटेंगे शशि थरूर? केंद्र सरकार के साथ मिलकर करेंगे प्लानिंग
Op Sindoor का 5:50 मिनट का Video, 3 महीने बाद वो देख लीजिए; जिसे किसी ने नहीं देखा
operation sindoor
Op Sindoor का 5:50 मिनट का Video, 3 महीने बाद वो देख लीजिए; जिसे किसी ने नहीं देखा
Parliament Monsoon Session Live: इंडिया ब्लॉक के सांसदों का सड़क से लेकर संसद तक आज होगा हंगामा? जानें पूरा प्लान
#Breaking news
Parliament Monsoon Session Live: इंडिया ब्लॉक के सांसदों का सड़क से लेकर संसद तक आज होगा हंगामा? जानें पूरा प्लान
हमें तत्काल कई राफेल चाहिए... वायुसेना का अगला टारगेट ऐसा, दुश्मन छाती पीटता रहेगा
operation sindoor
हमें तत्काल कई राफेल चाहिए... वायुसेना का अगला टारगेट ऐसा, दुश्मन छाती पीटता रहेगा
Air India: 2 घंटे हवा में चक्कर, फिर इमरजेंसी लैंडिंग; रनवे पर टक्कर होते-होते बची
AIR INDIA
Air India: 2 घंटे हवा में चक्कर, फिर इमरजेंसी लैंडिंग; रनवे पर टक्कर होते-होते बची
यहां 4 दिनों तक झमाझम बरसेंगे बादल, उत्तर से पश्चिम तक बनेगा सैलाब
Weather
यहां 4 दिनों तक झमाझम बरसेंगे बादल, उत्तर से पश्चिम तक बनेगा सैलाब
आज से अरब सागर में गरजेगी भारतीय नौसेना, क्या शुरु होने वाला है 'सिंदूर पार्ट-2'?
Indian Navy
आज से अरब सागर में गरजेगी भारतीय नौसेना, क्या शुरु होने वाला है 'सिंदूर पार्ट-2'?
बांग्लादेशी डकैतों की मेघालय में दुकानदार के अपहरण की कोशिश; BSF ने कर दिया 'इलाज'
India Bangladesh news
बांग्लादेशी डकैतों की मेघालय में दुकानदार के अपहरण की कोशिश; BSF ने कर दिया 'इलाज'
WATCH: केरल के इंजीनियर का जादू! बनाया ऐसा टूल, लिखने-पढ़ने वालों को बना रहा दीवाना
AI
WATCH: केरल के इंजीनियर का जादू! बनाया ऐसा टूल, लिखने-पढ़ने वालों को बना रहा दीवाना
;