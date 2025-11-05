Advertisement
30 नवंबर के बाद नहीं मिलेगी सरकारी पेंशन! अभी जमा करें ये जरूरी कागज, बस 5 मिनट का है काम

Government Pension: हर साल नवंबर में पेंशनधारकों के लिए सबसे जरूरी काम लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है. अगर यह समय पर जमा नहीं किया जाए, तो आपकी सरकारी पेंशन रुक सकती है. लेकिन सिर्फ कुछ मिनट लगेंगे और आप घर बैठे तुरंत अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं. पेंशन का लाभ बिना रुकावट मिलता रहेगा.

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Nov 05, 2025, 10:17 AM IST
30 नवंबर के बाद नहीं मिलेगी सरकारी पेंशन! अभी जमा करें ये जरूरी कागज, बस 5 मिनट का है काम

Life Certificate For Pension: नवंबर का महीना आते ही देश के लाखों पेंशनर्स के लिए एक बेहद जरूरी काम आ जाता है, अपना लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि जीवन प्रमाण पत्र जमा करना. अगर कोई पेंशनर यह लाइफ सर्टिफिकेट तय समय पर जमा नहीं कर पाता है, तो उसे मिलने वाली सरकारी पेंशन रोक दी जाएगी. यह पेंशन आपको तब तक नहीं मिलेगी जब तक प्रमाण पत्र जमा नहीं हो जाता है. ये सर्टिफिकेट जमा करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर है. अब आपको जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए घंटो लाइन में लगने की भी जरूरत नहीं है, आप घर बैठे अपने फोन से भी ये काम पूरा कर सकते हैं और पेंशन का लाभ उठा सकते हैं.

जीवन प्रमाण पत्र क्यों है इतना जरूरी?
जीवन प्रमाण पत्र यह साबित करता है कि पेंशन लेने वाला व्यक्ति जीवित है. इससे धोखाधड़ी और गलत पेमेंट होने का खतरा भी खत्म हो जाता है. साथ ही इससे यह कंफर्म होता है कि पेंशन सही व्यक्ति तक पहुंचे. सभी पेंशन जारी करने वाली संस्थाओं जैसे- बैंक, पोस्ट ऑफिस को यह प्रमाण पत्र 1 नवंबर से 30 नवंबर 2025 तक लेना होता है. हालांकि 80 साल से ज्यादा उम्र के बुज़ुर्गों के लिए यह प्रक्रिया 1 अक्टूबर से 30 नवंबर 2025 तक चलती है.

घर बैठे लाइफ सर्टिफिकेट कैसे जमा करें?
अब पेंशनधारकों को बैंक या पोस्ट ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है. सरकार ने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा दी है. आप घर बैठे Jeevan Pramaan पोर्टल या UMANG ऐप के जरिए पूरा प्रोसेस कर सकते हैं. 

Jeevan Pramaan पोर्टल के जरिए
1. सबसे पहले jeevanpramaan.gov.in वेबसाइट पर जाएं और Get a Certificate पर क्लिक करें.
2. इसके बाद ऐप डाउनलोड करें और अपनी जानकारी जैसे- आधार, PPO नंबर भरें.
3. अब फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन करें. 
4. वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा होते ही आपका प्रमाण पत्र बन जाएगा और बैंक या पोस्ट ऑफिस को भेज दिया जाएगा.

UMANG ऐप से
1. सबसे पहले UMANG ऐप डाउनलोड करें.
2. Jeevan Pramaan सेक्शन में जाकर Generate Life Certificate चुनें.
3. अब अपनी डिटेल्स भरें और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पूरा करें.
4. ऐप आपका प्रमाण पत्र पेंशन बनाकर जारी करने वाली संस्था तक भेज देगा.

जीवन प्रमाण पत्र कैसे देखें
आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट डाउनलोड करने और उसका स्टेटस जानने के लिए https://jeevanpramaan.gov.in/ppouser/login पर जाएं और Jeevan Pramaan ID भरकर पता कर सकते हैं.

ऑफलाइन प्रोसेस
अगर आप डिजिटल तरीका इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो आप बैंक, पोस्ट ऑफिस या नजदीकी नागरिक सेवा केंद्र (CSC) में जाकर ऑफलाइन भी यह काम कर सकते हैं. आपको बस फॉर्म भरकर डॉक्यूमेंट सब्मिट करने है. इसके बाद अधिकारी के सामने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पूरा करना होगा. यह प्रक्रिया पूरा होते ही आपको पेंशन का लाभ मिलता रहेगा.

