30 अक्टूबर के बाद रुक जाएगी पेंशन! अगर नहीं जमा किया ये जरूरी कागज, अभी जानें सबसे आसान तरीका

Government Pension: अगर आप सरकारी पेंशन का लाभ ले रहे हैं, तो आपके लिए जरूरी सूचना है. 30 अक्टूबर तक आपकी पेंशन जारी रखने की डेडलाइन है. अगर आपने इस तारीख तक अपना जीवन प्रमाण पत्र यानी कि Life Certificate जमा नहीं कराया, तो आपकी पेंशन रुक सकती है. आइए जानते हैं विस्तार से.

लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना क्यों जरूरी है?

जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के प्रोसेस को सरकार ने फर्जीवाड़ा रोकने के लिए शुरू किया है. इसका उद्देश्य यह है कि पेंशन का पैसा सिर्फ सही और जीवित लाभार्थियों तक ही पहुंचे. नवंबर इस प्रोसेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसी दौरान देशभर के लाखों पेंशन होल्डर्स यह सर्टिफिकेट जमा करते हैं. इससे सरकार को पता चलता है कि पेंशनधारक जीवित है भी या नहीं. ये सर्टिफिकेट पेंशन को जारी रखने की सबसे जरूरी शर्त है.

यह भी पढ़ें: ₹200 से कम में Jio दे रहा अनलिमिटेड 5G, डेली 2GB डेटा और Free कॉलिंग का ट्रिपल धमाका!

Add Zee News as a Preferred Source

लाइफ सर्टिफिकेट कहां जमा करें?

पहले पेंशनधारकों को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस की लंबी लाइनों में घंटों लगना पड़ता था, जो बेहद थकान और परेशानी भरा होता था. खासतौर पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह एक बड़ी समस्या थी. लेकिन अब सरकार ने ये प्रोसेस बेहद आसान बना दिया है. पेंशनधारक अब अपने घर पर बैठकर ही जीवन प्रमाण पोर्टल या फिर जीवन प्रमाण ऐप से आसानी से सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें केवल आधार नंबर, मोबाइल नंबर और एक बायोमेट्रिक डिवाइस की जरूरत होगी.

जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के तरीके

सरकार ने हर उम्र और परिस्थिति के पेंशनहोल्डर्स की सुविधा के लिए कई ऑप्शन पेश किए है. पेंशनधारक अपने नजदीकी बैंक, पोस्ट ऑफिस या फिर कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) जाकर ऑफलाइन तरीके से सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं. साथ ही अगर आप डिजिटल तरीके से करना चाहते हैं, तो घर बैठे ही जीवन प्रमाण ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं.

घर बैठे Life Certificate कैसे जमा करें?

Face Scan सबसे आसान और एक नया तरीका है, इसके लिए आपको किसी बायोमेट्रिक डिवाइस की भी जरूरत नहीं पड़ती है. आपके पास बस इंटरनेट वाला एक स्मार्टफोन होना जरूरी है. साथ ही आपका आधार कार्ड आपके बैंक या पोस्ट ऑफिस अकाउंट से लिंक होना चाहिए.

यह भी पढ़ें: OpenAI का बड़ा ऐलान! अब भारत में एक साल तक फ्री मिलेगा ChatGPT Go, जानें कैसे मिलेगा फायदा

1. अपने फोन में Aadhaar Face RD App और Jeevan Pramaan App को डाउनलोड करें.

2. पहले Aadhaar Face RD App में जाकर अपने चेहरे को स्कैन करें.

3. इसके बाद Jeevan Pramaan App में अपना आधार नंबर और फोन नंबर डालकर OTP से वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरी करें.

4. इसके बाद फ्रंट कैमरे से अपनी फोटो क्लिक करके सब्मिट करें.

5. सब्मिट करने के बाद आपको एक Certificate ID और PPO नंबर के साथ एक डाउनलोड लिंक मिलेगा.

6. इसका मतलब है कि आपका जीवन प्रमाण पत्र सही तरीके से जमा हो चुका है.