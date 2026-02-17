आंगनवाड़ी वर्कर्स के हाथ में होगा 5G फोन और AI का साथ! बच्चों की सेहत पर नजर रखने के लिए मोदी सरकार का 'सुपर प्लान'

भारत सरकार अब बच्चों में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का सहारा लेने जा रही है. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव अनिल मलिक ने बताया कि सरकार सामाजिक कल्याण योजनाओं में AI का इस्तेमाल बड़े स्तर पर शुरू करने की तैयारी कर रही है. खास तौर पर बच्चों की ग्रोथ मॉनिटरिंग के लिए AI आधारित टूल्स लागू किए जाएंगे, ताकि पोषण की स्थिति को ज्यादा सटीक और तेज़ तरीके से ट्रैक किया जा सके. सरकार का मानना है कि नई टेक्नोलॉजी की मदद से बच्चों की सेहत पर रियल टाइम नजर रखी जा सकेगी और कुपोषण के शुरुआती संकेत समय रहते पकड़ में आ सकेंगे. इससे समय पर जरूरी कदम उठाए जा सकेंगे.

डिजिटल रिकॉर्डिंग से होगी निगरानी

सचिव अनिल मलिक के अनुसार मंत्रालय अब ऐसे चरण में प्रवेश कर रहा है जहां AI टूल्स को बड़े स्तर पर लागू किया जाएगा. इन टूल्स के जरिए बच्चों की लंबाई, वजन और अन्य स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी डिजिटल रूप से रिकॉर्ड की जाएगी. यह डेटा AI सिस्टम में जाएगा, जो विश्लेषण कर यह बताएगा कि बच्चे की ग्रोथ सामान्य है या उसमें कुपोषण के लक्षण दिख रहे हैं. इस पहल का मकसद निगरानी व्यवस्था को मजबूत बनाना है. अभी कई जगहों पर डेटा मैन्युअली दर्ज होता है, जिससे देरी या गलती की संभावना रहती है. AI आधारित सिस्टम इस प्रक्रिया को तेज और ज्यादा भरोसेमंद बनाएगा.

आंगनवाड़ी नेटवर्क को मिलेगा टेक्नोलॉजी सपोर्ट

भारत में आंगनवाड़ी सेवाएं बच्चों और गर्भवती महिलाओं तक पोषण और स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने का बड़ा नेटवर्क हैं. सरकार का कहना है कि AI तकनीक इस बड़े नेटवर्क की मॉनिटरिंग क्षमता को काफी बेहतर बना सकती है. Union Ministry of Women and Child Development ने पहले ही POSHAN Abhiyaan के तहत 11 लाख से ज्यादा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराए हैं. अब इन फोनों को 5G में अपग्रेड करने की प्रक्रिया भी चल रही है, ताकि डेटा ट्रांसफर और डिजिटल सेवाएं ज्यादा तेज़ी से काम कर सकें.

AI चैटबॉट से मिलेगी तुरंत मदद

मंत्रालय एक AI आधारित चैटबॉट भी लॉन्च करने की तैयारी में है, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद करेगा. यह चैटबॉट पोषण, स्वास्थ्य देखभाल और सरकारी कार्यक्रमों के सही क्रियान्वयन से जुड़ी जानकारी तुरंत उपलब्ध कराएगा. ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों में काम करने वाली फ्रंटलाइन वर्कर्स को कई बार तुरंत सलाह या मार्गदर्शन की जरूरत होती है. ऐसे में AI चैटबॉट उन्हें तुरंत जवाब दे सकेगा, जिससे जमीनी स्तर पर सेवा वितरण बेहतर होगा.

टेक्नोलॉजी आधारित वेलफेयर सिस्टम की ओर कदम

सरकार आने वाले महीनों में कई अन्य योजनाओं में भी AI का इस्तेमाल बढ़ाने की योजना बना रही है. यह संकेत है कि भारत अब टेक्नोलॉजी आधारित वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है. AI की मदद से न सिर्फ कुपोषण की समस्या पर बेहतर नजर रखी जा सकेगी, बल्कि जरूरतमंद बच्चों तक सही समय पर सही मदद पहुंचाना भी आसान होगा. सरकार का मानना है कि डेटा आधारित फैसले भविष्य में सामाजिक योजनाओं को ज्यादा प्रभावी और पारदर्शी बनाएंगे.