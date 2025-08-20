Amazon जैसा स्मार्ट हुआ सरकारी डाकघर! GPS-OTP से होगी सटीक डिलीवरी, SMS पर मिलेगी हर अपडेट
Hindi Newsटेक

Amazon जैसा स्मार्ट हुआ सरकारी डाकघर! GPS-OTP से होगी सटीक डिलीवरी, SMS पर मिलेगी हर अपडेट

कभी खत और मनीऑर्डर तक सीमित डाकघर अब पूरी तरह डिजिटल होने जा रहा है. सरकारी डाकघर की तस्वीर बदलने वाली है. एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी से अब हर चिट्ठी और पार्सल का पूरा रिकॉर्ड आपके फोन पर पल पल मिलता रहेगा. GPS और OTP की सहायता से डिलीवरी बिल्कुल सही जगह और सही समय पर मिलेगी. आइए जानते हैं और खास बातें...

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 20, 2025, 11:43 AM IST
India Post Upgrade: कभी डाकघर से सिर्फ चिट्ठियां और मनीऑर्डर ही भेजे जाते थे, लेकिन अब समय बदल गया है. डाकघर भी अब Amazon जैसा एडवांस होने जा रहा है. गांव से लेकर शहर तक अब डाकघर की स्थिति पूरी तरह बदल जाएगी. भारत सरकार ने देशभर में एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी यानी APT की शुरुआत कर दी है. इसे लॉन्च करते हुए केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि यह भारत की डिजिटल यात्रा में ऐतिहासिक छलांग है. 5800 करोड़ रुपये के आईटी 2.0 प्रोग्राम के तहत तैयार इस प्रोजेक्ट के बाद इंडिया पोस्ट एक ग्लोबल लेवल का लॉजिस्टिक्स नेटवर्क बन जाएगा. अब आपका डाकघर सिर्फ खत या मनीऑर्डर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि Amazon जैसी हाईटेक सर्विस देगा. आइए विस्तार से जानते हैं कि इस अपग्रेड के बाद आपके गांव या शहर का डाकघर कितना बदल जाएगा और इससे क्या क्या फायदा होगा.

जानिए क्या है APT सिस्टम 
एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी या APT, इंडिया पोस्ट का नया डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसे पूरे देश में लागू किया गया है. इसका मकसद डाक सेवाओं को तेज, आधुनिक और मोबाइल फ्रेंडली बनाना है. इससे पहले आईटी मॉडर्नाइजेशन 1.0 के तहत बैंकिंग और इंश्योरेंस जैसी सर्विसेज को भी जोड़ा गया था, जबकि अब आईटी 2.0 प्रोग्राम के जरिए इंडिया पोस्ट को और भी स्मार्ट और मॉडर्न बनाने का काम किया जाएगा. इस प्रोजेक्ट का सबसे खास बात यह है कि इसमें करीब 4.6 लाख कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई है. इसके लिए ट्रेन, रिट्रेन और रिफ्रेश सोच पर काम किया जाएगा, जिससे सभी एम्पलाई नई तकनीक के साथ आसानी से काम कर सके.  

ये भी पढ़ेंः PVC Voter ID Card: फटने-खराब होने की टेंशन खत्म! अब ATM कार्ड जैसे दिखेगा आपका Voter ID, घर बैठे ऐसे करें अप्लाई

इससे क्या होगा फायदा

एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी को लाने की पीछे का कारण है भारतीय डाक सेवाओं को तेज और स्मार्ट बनाना. इसके लागू हो जाने के बाद आपको आपके डाक या पार्सल की जानकारी रीयल-टाइम में SMS के जरिए मिलती रहेगी. पोस्टमैन GPS की सहायता से सीधे आपकी लोकेशन तक पहुंचेगा और तय समय पर डिलीवरी कर पाएगा.
सिर्फ इतना ही नहीं डिलीवरी के समय OTP कन्फर्मेशन और QR कोड पेमेंट जैसी सुविधा भी मिलेगी और 10 अंकों वाले Digi PIN से गलत डिलीवरी की समस्या समाप्त होगी. अब लोग आराम से अपने फोन पर इंडिया पोस्ट की सर्विस का लाभ ले सकेंगे और एक बार फिर से भारतीय डाक लोगों को सेवा दे सकेगा.

ये भी पढ़ेंः WhatsApp मैसेज में नहीं होगी कोई गलती, ये धाकड़ AI टूल खुद ही कर देगा करेक्ट

एडवांस है नया सिस्टम
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय डाक सेवा दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है. इसमें 1.65लाख से ज्यादा डाकघर हैं. एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी (APT) को सरकार के MeghRaj 2.0 क्लाउड पर होस्ट किया गया है और इसकी नेटवर्क कनेक्टिविटी BSNL के जरिए उपलब्ध कराई जा रही है.
इस सिस्टम की क्षमता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसके लॉन्च के पहले ही दिन इसने 32 लाख बुकिंग और 37 लाख डिलीवरी को सफलतापूर्वक किया. APT की शुरुआत 15 मई 2025 को कर्नाटक सर्कल में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हुई थी. इसके बाद धीरे-धीरे देशभर के डाकघर इसमें शामिल होते चले गए. 4 अगस्त तक कुल 1,70,353 डाकघर, मेल ऑफिस और प्रशासनिक दफ्तर इस नए APT डिजिटल सिस्टम से जुड़ चुके हैं.

Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

