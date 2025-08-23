क्या भारत सरकार ने TikTok से पाबंदी हटा ली? सोशल मीडिया पर किए दावों का आया जवाब
क्या भारत सरकार ने TikTok से पाबंदी हटा ली? सोशल मीडिया पर किए दावों का आया जवाब

TikTok को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि भारत सरकार जल्द ही एस ऐप से पाबंदी हटा सकती है, क्योंकि कंपनी की वेबसाइट भारत में कुछ जगहों पर ओपन हो रही है. इस पर अब सबड़े बड़ा अपडेट आ गया है. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Aug 23, 2025, 12:53 AM IST
Representative Image
Representative Image

TikTok in India: सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स के जरिए दावा किया जा रहा है कि भारत में टिकटॉक पर बैन हटने का फैसला हो गया, हालांकि सरकार की तरफ से ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है. न्यूज एजेंसी ANI ने सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया है,'भारत सरकार ने TikTok को अनब्लॉक करने का कोई आदेश जारी नहीं किया है. ऐसा कोई भी बयान या खबर झूठी और भ्रामक है.

'TikTok भारत में फिर से चलेगा'

इससे पहले कुछ इंटरनेट यूजर्स ने TikTok की भारत में वापसी को लेकर तब दावा किया जब कंनी की की वेबसाइट भारत में ओपन हुई, हालांकि वे उसमें लॉगिन नहीं कर पाए और न ही वीडियो देख या अपलोड कर पाए. ऐप भी अभी ऐप स्टोर पर उपलब्ध नहीं है. हालांकि इस टिकटॉक वेबसाइट को भी ब्लॉक किया हुआ है लेकिन कुछ यूजर्स इसकी वेबसाइट देख पा रहे हैं. इसको लेकर टेलीकॉम डिपार्टमेंट का कहना है कि ऐसा क्यों यह साफ नहीं हो पा रहा है. 

टिकटॉक पर कब पाबंदी लगी थी?

यह सब दावे ऐसे समय में किए जा रहे हैं जब भारत और चीन रिश्तों में थोड़े सुधार दिखाई दे रहे हैं. क्योंकि 2020 में गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद पैदा हुआ तनाव के दौरान भारत ने भारत ने 59 चीनी ऐप्स पर एक्शन लिया था. इन्हीं 59 ऐप्स में एक टिकटॉक भी शामिल थी. सरकार ने तब कहा था कि ये ऐप्स देश की सुरक्षा, संप्रभुता और नागरिकों की प्राइवेसी के लिए खतरा हैं और इन्हें 'स्पाईवेयर/मालवेयर' के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: 150 किमी पीछे हटकर 2-3 घंटे में वापस आ सकता है 'ड्रैगन', क्यों आर्मी अफसर ने चीन पर चेताया

31 अगस्त के चीन जाएंगे पीएम मोदी

अब जब एक बार फिर दोनों देशों के रिश्ते बेहतर हो रहे हैं तो कुछ लोगों ऐसा लगा कि टिकटॉक फिर से भारत में वापसी करता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन जाएंगे, जहां वे राष्ट्रपति शी जिनपिंग के न्योते पर तियानजिन में होने वाले 'शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन' में हिस्सा लेंगे. इसके अलावा हाल ही चीनी विदेश मंत्री ने भी भारत का दौरा किया था. 

FAQ

क्या भारत में फिर से चलेगा TikTok?
नहीं, भारत में अभी तक टिकटॉक पहले की तरह प्रतिबंधित है. इस संबंध में सरकार ने कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है.

TikTok भारत में कब बंद हुआ था?
जून 2020 में गलवान घाटी में चीनी और भारतीय फौजियों के बीच हुई झड़प के बाद सरकार ने 59 चीनी ऐप्स को भारत प्रतिबंधित किया था. उन्हीं में से एक TikTok में भी थी.

Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं.

TikTok

