/गूगल, मेटा और X की बढ़ीं मुश्किलें! सरकार ने दिए 3 घंटे के अंदर डीपफेक हटाने के सख्त आदेश, सेफ हार्बर सुरक्षा भी होगी खत्म!

भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डीपफेक के बढ़ते दुरुपयोग को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा और सख्त कदम उठाया है. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 में नए संशोधन जारी किए हैं. इन नए नियमों के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को किसी भी आपत्तिजनक या गैर-कानूनी AI कंटेंट को हटाने के लिए दी गई 36 घंटे की समयसीमा को घटाकर अब सिर्फ 3 घंटे कर दिया गया है. इसके साथ ही AI से बनी हर फोटो और वीडियो पर अनिवार्य लेबलिंग का नियम भी लागू कर दिया गया है. आइए समझते हैं कि सरकार के इस नए फैसले का आम यूजर्स और सोशल मीडिया कंपनियों पर क्या असर पड़ेगा.
सरकार के नए संशोधनों के तहत अगर कोई कोर्ट या सरकारी एजेंसी किसी गैर-कानूनी या डीपफेक कंटेंट को हटाने का आदेश देती है तो कंपनियों को उसे 3 घंटे के भीतर हटाना होगा. पहले इसके लिए कंपनियों को 36 घंटे का समय मिलता था. इस कदम से फर्जी और भ्रामक जानकारी को तेजी से फैलने से रोका जा सकेगा.
अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड किए जाने वाले हर AI जनरेटेड या सिंथेटिक कंटेंट पर स्पष्ट लेबल लगाना जरूरी होगा. इसके साथ ही उसमें ट्रेसेबल मेटाडेटा होना चाहिए जिससे यह आसानी से पहचाना जा सके कि वह कंटेंट AI की मदद से बनाया गया है. इससे यूजर्स धोखा खाने से बच सकेंगे.
महिलाओं और बच्चों से जुड़े संवेदनशील मामलों जैसे न्यूडिटी या फर्जी प्रोफाइल की शिकायतों पर अब कंपनियों को 2 घंटे के भीतर एक्शन लेना होगा. इसके अलावा अन्य सामान्य शिकायतों के निपटारे का समय 72 घंटे से घटाकर 36 घंटे कर दिया गया है.
भारत में 50 लाख से अधिक रजिस्टर्ड यूजर्स वाले बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अब ऑटोमेटेड टूल्स तैनात करने होंगे. ये टूल्स रेप या चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज से जुड़े कंटेंट को खुद ब खुद पहचान कर हटाने में मदद करेंगे. कंपनियों को भारत में अनुपालन अधिकारी भी नियुक्त करने होंगे.
यदि कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन नए IT नियमों का पालन करने में विफल रहता है तो वह IT एक्ट की धारा 79 के तहत मिलने वाली सुरक्षित स्थिति (safe harbour protection) खो देगा. इसका मतलब है कि यूजर्स द्वारा पोस्ट किए गए गैर-कानूनी कंटेंट के लिए सीधे उस कंपनी पर मुकदमा चलाया जा सकेगा.
सरकार ने इंडिया AI मिशन के तहत डीपफेक की पहचान करने वाले स्वदेशी टूल्स भी तैयार किए हैं. इसमें आईआईटी जोधपुर और आईआईटी मद्रास का 'साक्ष्य' फ्रेमवर्क, 'AI विश्लेषक' और आईआईटी खड़गपुर का 'रियल-टाइम वॉइस डीपफेक डिटेक्शन सिस्टम' शामिल हैं. केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने लोकसभा में इसकी जानकारी दी.