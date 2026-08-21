/SIM Card New Rules: अब एक नाम पर नहीं मिलेंगे अनलिमिटेड सिम कार्ड, 24 अगस्त से बदला नियम

आज के डिजिटल दौर में मोबाइल सिम कार्ड हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके नाम पर कितने सिम कार्ड रजिस्टर्ड हैं? अगर नहीं, तो सावधान हो जाइए. दूरसंचार विभाग (DoT) 24 अगस्त से एक नया और बेहद सख्त नियम लागू करने जा रहा है. इस नियम के तहत अगर आपने अपनी तय सीमा से ज्यादा SIM लेने की कोशिश की, तो टेलीकॉम कंपनियां आपको नया कनेक्शन देने से तुरंत मना कर देंगी. आइए समझते हैं कि सरकार का नया आदेश क्या है और इसका आपकी डेली लाइफ पर क्या असर पड़ेगा.
एक व्यक्ति कितने सिम कार्ड रख सकता है, इसकी सीमा पुरानी ही है. आम राज्यों में एक व्यक्ति अपने नाम पर अधिकतम 9 सिम कार्ड रख सकता है. वहीं असम, जम्मू-कश्मीर और उत्तर-पूर्वी राज्यों के निवासियों के लिए यह सीमा 6 सिम कार्ड रखी गई है. नया बदलाव यह है कि अब इन नियमों को कड़ाई से लागू किया जा रहा है.
पहले लोग अलग-अलग टेलीकॉम कंपनियों से आसानी से तय सीमा से ज्यादा सिम खरीद लेते थे. लेकिन 24 अगस्त के बाद कोई भी टेलीकॉम ऑपरेटर ऐसे ग्राहक को नया सिम जारी नहीं करेगा, जो अपनी लिमिट पूरी कर चुका है. जब भी आप नया सिम लेने जाएंगे, तो कंपनी सबसे पहले आपके मौजूदा सिम कार्ड्स का रिकॉर्ड चेक करेगी. अगर आपकी लिमिट पूरी पाई गई, तो आपको नया कनेक्शन देने से साफ मना कर दिया जाएगा.
सरकार इस नए नियम को लागू करने के लिए डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म यानी DIP का इस्तेमाल कर रही है. यह एक ऐसा सिस्टम है जो देश की सभी टेलीकॉम कंपनियों के ग्राहक डेटा को एक जगह जोड़ता है. जब आप किसी नए ऑपरेटर के पास जाएंगे, तो वह DIP के जरिए तुरंत चेक कर लेगा कि आपके पास पहले से कितने एक्टिव कनेक्शन हैं. 23 अगस्त से इस प्लेटफॉर्म पर ग्राहकों की फोटो आधारित पहचान प्रणाली भी शुरू की जा रही है, जिससे फर्जीवाड़े की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी.
अगर तकनीकी खामी या किसी गलती के कारण तय सीमा से अधिक सिम एक्टिव हो जाता है, तो सरकार ने उसके लिए भी सख्त कदम उठाए हैं. सर्कुलर के अनुसार, सीमा से अधिक जारी किए गए मोबाइल कनेक्शन को तुरंत 24 घंटे के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा. जब तक मामला पूरी तरह सुलझ नहीं जाता, तब तक वह नंबर बंद रहेगा.
दूरसंचार विभाग ने सभी टेलीकॉम कंपनियों जैसे जियो, एयरटेल और वीआई को इस नए सिस्टम से जुड़ने के लिए 30 नवंबर तक का समय दिया है. इस दौरान सभी कंपनियों को अपने इंटरनल सिस्टम को डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के साथ पूरी तरह इंटीग्रेट करना होगा. ताकि आगे चलकर किसी भी ग्राहक को गलत तरीके से अतिरिक्त सिम कार्ड जारी न किया जा सके.
DoT के इस सख्त निर्देश का मुख्य उद्देश्य देश में बढ़ते साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड और फर्जी सिम के इस्तेमाल पर रोक लगाना है. अक्सर देखा गया है कि साइबर अपराधी दूसरों के नाम पर फर्जी सिम निकलवाकर ठगी करते हैं. नए नियम से यह पक्का होगा कि हर नागरिक केवल तय सीमा में ही सिम कार्ड का इस्तेमाल करे और टेलीकॉम नेटवर्क पूरी तरह सुरक्षित रहे.