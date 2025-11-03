Advertisement
सरकार का कड़ा आदेश! दिसंबर से पहले Pan और Aadhaar Card करें लिंक, वरना मुश्किलें बढ़ेंगी

Link Pan-Aadhaar Card: आधार और PAN कार्ड को लिंक करना अब हर किसी के लिए अनिवार्य है. अगर आपने इसे 31 दिसंबर 2025 तक नहीं किया तो जनवरी 2026 से आपका PAN बंद हो सकता है. इसलिए बिना देरी के मोबाइल से कुछ ही मिनट में अपने आधार और पैन कार्ड को लिंक करें और अपनी सभी जरूरी सेवाओं को चालू रखें.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Nov 03, 2025, 06:01 PM IST
सरकार का कड़ा आदेश! दिसंबर से पहले Pan और Aadhaar Card करें लिंक, वरना मुश्किलें बढ़ेंगी

Link Pan & Aadhaar Card: अगर आपने अभी तक अपने आधार कार्ड को PAN कार्ड से लिंक नहीं किया है, तो आपके पास बहुत कम समय बचा है. सरकार ने यह साफ कर दिया है कि 31 दिसंबर 2025 तक लिंकिंग प्रोसेस पूरी न करने पर आपका पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय कर दिया जाएगा. यह एक बहुत ठोस कदम है क्योंकि PAN के इनएक्टिव होते ही आपके सारे पैसों के लेन-देन और कानूनी काम रुक जाएंगे. जिससे आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. चलिए विस्तार से बताते हैं इस नियम के प्रोसेस के बारे में.

PAN-Aadhaar लिंक न करने पर क्या होगा?
अगर आप 31 दिसंबर 2025 की डेडलाइन तक पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं करते हैं, तो 1 जनवरी 2026 से आपका PAN कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा, जिसका सीधा-साधा असर आपकी फाइनेंशियल लाइफ पर पड़ेगा. आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे.

आपको बैंक अकाउंट खोलने, बड़े बैंक ट्रांजेक्शन करने या किसी भी तरह के निवेश करने में दिक्कतें आएंगी. आपका पैन नंबर पहचान प्रमाण के तौर पर अमान्य हो जाएगा. ये कदम पहचान-जालसाजी और पैसों की धोखाधड़ी को रोकने के लिए लिया गया है.

PAN और Aadhaar को लिंक करने का सबसे आसान तरीका 
अगर आपने तय तारीख 31 मार्च 2023 से पहले पैन और आधार को लिंक नहीं किया था, तो अब आपको ₹1,000 भरने पड़ सकते हैं. आप घर बैठे मिनटों में ये आसान स्टेप्स फॉलो करके लिंकिंग प्रोसेस पूरा कर सकते हैं-

यह भी पढ़ें: ₹180 में फुल धमाल, Unlimited Calling, 2GB डेटा और जितनी मर्जी उतनी फिल्में देखों

1. अपने मोबाइल या लैपटॉप पर आयकर विभाग की ऑफिशियल e-filing वेबसाइट https://www.incometax.gov.in ओपन करें.

2. होमपेज पर दिए गए “Link Aadhaar” टैब पर क्लिक करें. यहां अपना PAN नंबर, आधार नंबर और नाम भरें. 
3. वो मोबाइल नंबर डालें जो आपके Aadhaar या PAN कार्ड से रजिस्टर्ड है. उस नंबर पर OTP भेजा जाएगा, जिसे भरके 'Validate' पर टैप करें.
4. अगर आपने 31 मार्च 2023 से पहले दोनों डॉक्यूमेंट्स को लिंक नहीं किया तो आपको ₹1,000 का लिंकिंग चार्ज ऑनलाइन Net Banking/ UPI/ Credit Card/ Debit Card से भरना होगा.
5. पेमेंट और OTP वेरिफिकेशन के बाद 'Link Aadhaar' के बटन पर क्लिक करें.

लिंकिंग प्रोसेस को सही से पूरा करने के बाद स्क्रीन पर 'Your Aadhaar is successfully linked with PAN' का मैसेज आ जाएगा. इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करना अनिवार्य है.

यह भी पढ़ें: 200MP कैमरा वाला धमाकेदार फोन, कीमत 25000 से भी कम, Flipkart पर मिल रही तगड़ी छूट

 

About the Author
Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

