Google Chrome यूजर्स सावधान! भारत सरकार ने दी चेतावनी- आपके डेटा पर मंडरा रहा है खतरा

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Oct 31, 2025, 07:16 AM IST
भारत की साइबर सुरक्षा एजेंसी Indian Computer Emergency Response Team (CERT-In) ने सभी Google Chrome यूजर्स के लिए एक गंभीर चेतावनी जारी की है. एजेंसी ने कहा है कि Google Chrome के डेस्कटॉप वर्जन में कई सिक्योरिटी खामियां पाई गई हैं जो हैकर्स को यूजर्स का डेटा चुराने और सिस्टम पर हमला करने का मौका दे सकती हैं. यह कमजोरियां Mac, Windows और Linux सिस्टम्स को प्रभावित कर सकती हैं. CERT-In ने न सिर्फ खतरे की जानकारी दी है, बल्कि उसका समाधान भी बताया है. एजेंसी ने कहा कि यूजर्स को तुरंत Chrome ब्राउजर अपडेट करना चाहिए ताकि इन सिक्योरिटी लूपहोल्स को बंद किया जा सके.

CERT-In ने क्या कहा अपने बयान में
CERT-In ने अपने बयान में कहा, “Google Chrome में कई कमजोरियां पाई गई हैं, जो किसी रिमोट अटैकर को आपके सिस्टम पर खतरनाक कोड चलाने, सिक्योरिटी रूल्स को बायपास करने, डेटा चुराने या स्पूफिंग अटैक करने की अनुमति दे सकती हैं.”

एजेंसी ने बताया कि यह हाई-सीवियरिटी अलर्ट (High Severity Warning) है. उन्होंने उन वर्जन्स की लिस्ट भी जारी की है जिनमें यह दिक्कतें मौजूद हैं:
• Linux: 142.0.7444.59 से पहले के सभी वर्जन
• Windows और Mac: 142.0.7444.59/60 से पहले के वर्जन
• Mac: 142.0.7444.60 से पहले के वर्जन

CERT-In ने कहा कि ये सभी वर्जन एंड-यूजर ऑर्गनाइजेशंस और पर्सनल यूजर्स दोनों के लिए खतरा बन सकते हैं.

क्या है Google Chrome की कमजोरी का असली कारण
CERT-In ने इन कमजोरियों की तकनीकी वजह भी बताई है. रिपोर्ट के अनुसार, Google Chrome में Type Confusion, V8 इंजन की गलत इम्प्लीमेंटेशन, Extensions की Policy Bypass, Autofill फीचर की खामी, और Omnibox UI की सिक्योरिटी समस्या जैसी कई त्रुटियाँ पाई गई हैं.

इन खामियों का फायदा उठाकर हैकर्स एक स्पेशली डिजाइन की गई वेबसाइट के जरिए यूजर को क्लिक करने के लिए उकसा सकते हैं. एक बार ऐसा करने पर वे रिमोटली सिस्टम का नियंत्रण हासिल कर सकते हैं — जिससे न सिर्फ डेटा चोरी हो सकता है, बल्कि पूरा सिस्टम हैक भी किया जा सकता है.

क्या है Chrome का V8 इंजन और क्यों है खतरा
Chrome ब्राउजर का V8 इंजन JavaScript को चलाने के लिए जिम्मेदार होता है. यह इंजन कंप्यूटर के तकनीकी कोड और वेबसाइट के टेक्स्ट के बीच पुल का काम करता है. अगर इसमें कोई खामी आती है, तो हैकर्स इस रास्ते से सिस्टम के अंदर घुस सकते हैं.

CERT-In ने कहा कि इस तरह की कमजोरी से Remote Code Execution, Privilege Escalation और Sensitive Data Theft जैसे खतरों की संभावना रहती है. इसका असर सरकारी संस्थानों, कंपनियों और आम यूजर्स सभी पर पड़ सकता है.

CERT-In की सलाह: तुरंत करें Chrome अपडेट
एजेंसी ने Google Chrome यूजर्स को सलाह दी है कि वे तुरंत अपने ब्राउजर को लेटेस्ट वर्जन पर अपडेट करें. Google ने इन कमजोरियों को ठीक करने के लिए Software Patches और सिक्योरिटी अपडेट्स जारी कर दिए हैं. CERT-In ने कहा कि “यूजर्स को चाहिए कि वे Chrome के Settings में जाकर ‘Help → About Google Chrome’ पर क्लिक करें और अगर अपडेट उपलब्ध हो तो तुरंत इंस्टॉल करें.”

