लंबी लाइनों को भूल जाइए! Smartphone में तुरंत इंस्टॉल करें ये 6 जरूरी सरकारी Apps, मिनटों में होंगे जरूरी काम

लंबी लाइनों को भूल जाइए! Smartphone में तुरंत इंस्टॉल करें ये 6 जरूरी सरकारी Apps, मिनटों में होंगे जरूरी काम

Govt useful Apps to Install: अब जरूरी सरकारी कामकाज घर बैठे मिनटों में पूरा हो सकेगा! लंबी लाइन और ऑफिस के चक्कर की कहानी अब फिशिन. भारत सरकार ने ऐसे कई ऐप्स जारी किए हैं जिनकी सहायता से आप कई जरूरी काम घर बैठे ही कर सकते हैं. आइए आज के इस रिपोर्ट में जानते हैं ऐसे 6 ऐप्स जो आपका समय बचाने के साथ ही सरकारी काम को आसान बना देंगे.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Dec 12, 2025, 10:34 AM IST
लंबी लाइनों को भूल जाइए! Smartphone में तुरंत इंस्टॉल करें ये 6 जरूरी सरकारी Apps, मिनटों में होंगे जरूरी काम

Online Government Work Apps: क्या आप भी छोटे-छोटे सरकारी कामों के लिए ऑफिस के चक्कर लगाते हैं या फिर लंबी लाइन में खड़े होते हैं? अगर हां तो जरा रुकिए. आज के इस डिजिटल दौर में भारत में डिजिटल इंडिया की तरफ तेजी से बढ़ रहा है. जिससे अब घर बैठे ही बहुत सारे सरकारी कामों को मिनटों में पूरा किया जा सकता है. खास बात है कि इससे न तो आपको दफ्तरों की लंबी लाइनों में लगना होता है और न ही बार-बार ऑफिस ही जाना पड़ता है. केंद्र और राज्य सरकारें लगातार ऐसे ऐप्स ला रही हैं जिनकी सहायता से आप घर बैठे बैठे जरूरी सरकारी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं. फिर चाहे वह जरूरी दस्तावेज डाउनलोड करना हो या फिर किसी सर्विस के लिए अप्लाई करना हो. अगर आप भी समय बचाना चाहते हैं तो अपने स्मार्टफोन में ये 6 सरकारी ऐप तुरंत डाउनलोड कर लें. 

Aadhaar ऐप
इस ऐप को हाल ही में UIDAI  ने लॉन्च किया है. इस ऐप की सहायता से आप आधार कार्ड से जरूरी सर्विस को घर बैठे पूरा कर सकते हैं. जैसे आधार कार्ड में मोबाइल नंबर बदलान, पता बदला. बहुत ही जल्द इस सरकारी ऐप में नाम और ईमेल बदलने की भी सुविधा मिलने वाली है. UIDAI का आधार नाम से पहले ही एक और ऐप है लेकिन हाल ही में UIDAI ने यूजर्स की सुविधा को देखते हुए नया ऐप लॉन्च किया है. इस ऐप की सहायता से आप आधार कार्ड अपडेट घर बैठे कर सकते हैं. जिससे न तो आपको लाइन में लगने की जरूरत होगी और न ही किसी ऑफिस के चक्कर ही लगाने होंगे.

UMANG ऐप  
UMANG एक बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म है. जहां आपको कई सरकारी सेवाएं एक ही जगह पर मिल जाती हैं. Umang App के जरिए  पेंशन, छात्रवृत्ति, EPFO सेवाएं जैसे पीएफ का बैलेंस चेक करना, क्लेम स्टेटस देखना समेत कई दूसरे कामों को भी किया जा सकता है. बस आपके पास आधार कार्ड का होना चाहिए, आधार कार्ड की सहायता से आप App में लॉगइन कर सकते हैं. इस App को गूगल प्ले स्टोर और App स्टोर से यूजर्स डाउनलोड कर सकते हैं.

Mera Ration ऐप

अगर आप राशन कोर्ड होल्डर्स हैं तो आपके लिए Mera Ration ऐप बहुत ही काम का है. यह ऐप राशन कार्ड होल्डर्स की परेशानी दूर करने के लिए बनाया गया है. राशन कार्ड से जुड़ी सर्विस का इस App के जरिए लाभ उठाया जा सकता है. राशन कार्ड में मिलने वाले राशन की जानकारी के साथ नजदीकी राशन केंद्र की डिटेल्स आपको इस App के जरिए मिल सकती है.

BHIM ऐप 
अगर आप डिजिटल पेमेंट करते हैं तो आपके लिए भीम ऐप बहुत ही काम का होने वाला है. यह एक सरकार समर्थित यूपीआई ऐप है. इस जरिए आप QR कोड स्कैन करके ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, सीधे बैंक-टू-बैंक पैसे भेज सकते हैं. इस ऐप का इंटरफेस भी काफी सरल है. इस ऐप को किसी भी उम्र का व्यक्ति काफी आसानी से इस्तेमाल कर सकता है.

MADAD ऐप 

MADAD ऐप को विदेश मंत्रालय द्वारा नागरिकों की सहायता के लिए तैयार किया गया है. किसी डॉक्यूमेंट्स के खोने, शिकायत करने या फिर इमरजेंसी सुविधाओं के लिए इस App का इस्तेमाल किया जा सकता है. संबंधित विभाग के अधिकारियों से  इस ऐप के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं. इस App को गूगल प्ले स्टोर और App दोनों जगह से आप डाउनलोड कर सकते हैं.

Digilocker ऐप

डिजीलॉकर ऐप को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है. स्कूल-कॉलेज की डिग्रियों के साथ-साथ कई सर्टिफिकेट्स को आप इस App में सुरक्षित रख सकते हैं. बस इसके लिए आपके पास वैलिड ई-मेल आईडी के साथ-साथ आधार कार्ड का होना चाहिए App में लॉग-इन करने के लिए. इस App को गूगल प्ले स्टोर और App स्टोर से यूजर्स डाउनलोड कर सकते हैं.

