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Deepfake पर सरकार का बड़ा एक्शन! अब 3 घंटे में हटेगा फेक कंटेंट; IIT को मिली बड़ी जिम्मेदारी

जैसे-जैसे एआई का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, वैसे ही डीपफेक का खतरा भी बढ़ता जा रहा है. भारत सरकार फेक कंटेंट और डीपफेक पर लगाने लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है. इसके लिए सरकार ने 13 नए एआई प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 30, 2026, 06:07 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 06:25 PM IST
Deepfake पर सरकार का बड़ा एक्शन! अब 3 घंटे में हटेगा फेक कंटेंट; IIT को मिली बड़ी जिम्मेदारी

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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