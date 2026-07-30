/Deepfake पर सरकार का बड़ा एक्शन! अब 3 घंटे में हटेगा फेक कंटेंट; IIT को मिली बड़ी जिम्मेदारी

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के दौर में चेहरा किसी का और आवाज किसी और की लगाकर धोखा देना अब आसान नहीं होगा. इंटरनेट पर तेजी से फैल रहे डीपफेक और फेक कंटेंट के खिलाफ भारत सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल क्रैकडाउन शुरू कर दिया है. सरकार ने न सिर्फ डीपफेक और फेक मीडिया को तुरंत पकड़ने के लिए देश के टॉप IIT के 13 हाई-टेक AI प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दे दी है, बल्कि ऐसे आपत्तिजनक कंटेंट को इंटरनेट से हटाने की समय-सीमा भी घटाकर सिर्फ 3 घंटे कर दी है.
डीपफेक के खतरों से निपटने के लिए सरकार ने 13 विशेष AI प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है. इसके साथ ही, आपत्तिजनक या फेक कंटेंट को इंटरनेट से हटाने की टाइमलाइन को कम कर मात्र 3 घंटे कर दिया गया है. यानी अब टेक कंपनियों को आपत्तिजनक या फेक कंटेंट पोस्ट के 3 घंटे के अंदर ही हटाना होगा. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने 29 जुलाई 2026 को लोकसभा में एक लिखित जवाब में इसकी जानकारी दी.
इंडिया-एआई मिशन का सपोर्ट करते हुए सरकार के Safe & Trusted AI प्रोग्राम के तहत देश के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में 13 रिस्पॉन्सिबल AI प्रोजेक्ट्स मंजूर किए गए हैं. इनमें-
IIT बना रहे हैं खास टूल-
Saakshya
IIT जोधपुर और IIT मद्रास मिलकर एक मल्टी-एजेंट डीपफेक डिटेक्शन फ्रेमवर्क तैयार कर रहे हैं. इस प्रोजेक्ट का नाम Saakshya है.
AI Vishleshak
AI Vishleshak नाम का यह टूल ऑडियो और वीडियो में की गई छेड़छाड़ की तुरंत पहचान करेगा.
वॉइस डीपफेक डिटेक्टर
IIT खड़गपुर रियल-टाइम फेक आवाजों को पकड़ने वाली टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है.
सरकार भारत की सांस्कृतिक विरासत को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने के लिए भी AI का इस्तेमाल कर रही है. इसके लिए सरकार ने Gyan Bharatam वेब पोर्टल की शुरुआत की है.
इसमें Gyan Mitram नाम का एक एआई इंटरफेस है, जो पुरानी पांडुलिपियों को समझने में मदद करेगा.
BharatiyaGPT की सहायता से लोग इन पांडुलिपियों की जानकारी को अपनी भाषा में बोलकर या लिखकर आसानी से समझ सकेंगे.
सरकार ने 10 फरवरी, 2026 को पेश किए गए बदलावों पर जोर दिया, जो खास तौर पर डीपफेक और दूसरे AI-जनरेटेड कंटेंट समेत सिंथेटिक तरीके से बनाई गई जानकारी से होने वाले नुकसान को टारगेट करते हैं. जिसके तहत
सरकार ने डीपफेक और फेक कंटेंट को रोकने के लिए IT नियमों में सख्त बदलाव किए हैं. अब टेक प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब को इन नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा.
AI से बने कानूनी रूप से मान्य कंटेंट पर भी स्पष्ट लेबल और ट्रेस करने योग्य मेटाडेटा होना अनिवार्य है, जिससे लोग असली और नकली में फर्क समझ सकें.
अगर कोई प्लेटफॉर्म इन IT नियमों का पालन करने में विफल रहता है, तो उसे IT एक्ट की धारा 79 के तहत मिलने वाली कानूनी सुरक्षा खत्म कर दी जाएगी और उस पर सीधे कानूनी कार्रवाई हो सकती है.
प्लेटफॉर्म्स को एआई से बनी गैर-कानूनी सामग्री को रोकने के लिए ऑटोमेटेड टूल्स और तकनीकी उपाय करने होंगे.
बच्चों के यौन शोषण, बिना सहमति की अश्लील सामग्री, पहचान चुराने वाले कंटेंट को प्लेटफॉर्म्स को खुद पहचान कर तुरंत हटाना होगा.
सोशल मीडिया कंपनियों को अपने यूजर्स को गैर-कानूनी AI कंटेंट शेयर करने के कानूनी परिणामों के बारे में जागरूक करना होगा.
डीपफेक और ऑनलाइन फ्रॉड से आम लोगों को बचाने के लिए सरकार ISEA यानी सूचना सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम चला रही है. इसके तहत अब तक 6,650 से ज्यादा वर्कशॉप का आयोजन हो चुका है, जिनमें 11.37 लाख से ज्यादा छात्रों, शिक्षकों, पुलिस और आम नागरिकों को जागरूक किया गया है.
वहीं CERT-In जो भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है, वो भी लगातार डीपफेक और एआई साइबर खतरों से बचने के लिए एडवाइजरी जारी कर रही है.