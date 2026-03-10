Google Chrome यूजर्स सावधान! सरकारी एजेंसी ने जारी की हाई-अलर्ट वार्निंग, हैकर्स से बचना है तो तुरंत कर लें ये काम

Advertisement
CERT-In Chrome Alert: भारत की साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT-In ने Chrome यूजर्स के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. एजेंसी के अनुसार, ब्राउजर के कुछ वर्जन में ऐसी टेक्निकल कमजोरियां मिली हैं, जिनका फायदा उठाकर हैकर्स आपके सिस्टम में सेंध लगा सकते हैं.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Mar 10, 2026, 06:57 AM IST
CERT-In Chrome Alert: अगर आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पर गूगल क्रोम (Google Chrome) का इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. भारत सरकार की साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT-In ने क्रोम के पुराने वर्जन में कई गंभीर खामियों (Vulnerabilities) का पता लगाया है. एजेंसी का कहना है कि इन कमियों का फायदा उठाकर हैकर्स आपके कंप्यूटर को दूर बैठे (Remotely) कंट्रोल कर सकते हैं. इससे वे आपका डेटा चोरी कर सकते हैं और सिस्टम को क्रैश भी कर सकते हैं. यह अलर्ट उन सभी यूजर्स के लिए है, जो विंडोज, मैक या लिनक्स (Linux) पर डेस्कटॉप क्रोम का उपयोग कर रहे हैं. आइए समझते हैं कि पूरा मामला क्या है?

क्या है पूरा मामला और खतरा?

सरकारी एजेंसी के अनुसार, क्रोम में 'आउट-ऑफ-बाउंड्स रीड/राइट' (Out-of-bounds read/write) और मेमोरी करप्शन जैसी टेक्निकल खामियां पाई गई हैं. ये खामियां इतनी खतरनाक हैं कि इनका फायदा उठाकर हैकर्स आपको एक फर्जी लिंक पर क्लिक करवा कर पूरे सिस्टम का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं. वे आपके ब्राउजर में सेव किए गए पासवर्ड, बैंक डिटेल्स और पर्सनल डेटा चोरी कर सकते हैं. इन बग्स की वजह से आपका कंप्यूटर अचानक हैंग हो सकता है या क्रैश हो सकता है.

किन यूजर्स को ज्यादा खतरा

एक्सपर्ट्स का कहना है कि जिन लोगों ने अपने Chrome ब्राउजर को काफी समय से अपडेट नहीं किया है, उन्हें सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है. खास तौर पर Windows, macOS और Linux सिस्टम पर पुराने वर्जन इस्तेमाल करने वाले यूजर्स इस खतरे की जद में आ सकते हैं. विंडोज के लिए यह अलर्ट Google Chrome के 145.0.7632.116/117 वर्जन और macOS के लिए Google Chrome के 145.0.7632.116/117 वर्जन, वहीं Linux के लिए Google Chrome के 145.0.7632.116 वर्जन के लिए है.

कैसे होता है साइबर हमला

कई बार हैकर्स ऐसे लिंक या वेबसाइट तैयार करते हैं, जो देखने में बिल्कुल सामान्य लगती हैं. लेकिन अगर कोई यूजर गलती से ऐसे लिंक पर क्लिक कर देता है, तो ब्राउजर की कमजोरी का फायदा उठाकर सिस्टम में वायरस या मैलवेयर पहुंच सकता है. इसके बाद साइबर अपराधी दूर बैठकर भी सिस्टम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं.

कैसे पता करें कि आप सिक्योर हैं?

हैकर्स से बचने का सबसे आसान तरीका है अपने ब्राउजर को लेटेस्ट वर्जन पर अपडेट करना. इसके लिए आप नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके अभी चेक कर सकते हैं.
स्टेप 1. सबसे पहले अपने कंप्यूटर पर Google Chrome खोलें.
स्टेप 2. अब ऊपर दाईं ओर कोने में दिख रहे तीन डॉट्स (More) पर क्लिक करें.
स्टेप 3. अब यहां आप Help सेक्शन में जाएं और फिर About Google Chrome पर क्लिक करें.
स्टेप 4. जैसे ही आप इस पेज पर जाएंगे, क्रोम अपने आप लेटेस्ट अपडेट को चेक करेगा और उसे डाउनलोड करना शुरू कर देगा.
स्टेप 5. डाउनलोड पूरा होने के बाद आपको 'Relaunch' बटन दिखेगा. उस पर क्लिक करते ही आपका ब्राउजर अपडेट हो जाएगा और आप सिक्योर हो जाएंगे.

