/CSEAM कंट्रोवर्सी में फंसा मार्क जुकरबर्ग का साम्राज्य: जानिए क्या है वो खौफनाक नेटवर्क जिससे बेखबर थे लाखों यूजर्स और एक्शन में आई सरकार!

हम सब हर दिन अपने फोन में Facebook और Instagram चलाते हैं. रील्स देखते हैं, फोटो लाइक करते हैं और दोस्तों से चैट करते हैं. लेकिन सोचिए अगर इसी सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते-करते अचानक आपकी स्क्रीन पर बच्चों के शोषण से जुड़े गंदे विज्ञापन आ जाएं. एक ऐसा खौफनाक नेटवर्क जिससे लाखों यूजर्स पूरी तरह बेखबर थे, अब उस पर भारत सरकार का बड़ा शिकंजा कसा है. आज यानी 16 सितंबर को मार्क जुकरबर्ग की कंपनी Meta India के प्रमुख को भारत के राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) के सामने पेश होना पड़ेगा. मामला बेहद गंभीर है. आरोप है कि मेटा के प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे विज्ञापन दिखाए गए जो बच्चों के यौन शोषण कंटेंट (CSEAM) को बढ़ावा दे रहे थे. आइए इस पूरे मामले को बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं.
सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि CSEAM होता क्या है. इसका फुल फॉर्म Child Sexual Exploitation and Abuse Material होता है. सरल भाषा में कहें तो यह बच्चों के यौन शोषण और उत्पीड़न से जुड़ी फोटो, वीडियो या टेक्स्ट सामग्री होती है.
यूनिसेफ (UNICEF) की गाइडलाइंस कहती हैं कि इस तरह के कंटेंट को सिर्फ 'अश्लील फोटो या वीडियो' कहना गलत है. यह सीधे तौर पर एक मासूम बच्चे के खिलाफ हुई हिंसा और अपराध का सबूत है. जब कोई व्यक्ति इंटरनेट पर ऐसा कंटेंट खोज भी नहीं रहा होता, तब भी पेड ऐड्स (Paid Ads) के जरिए यह उसकी स्क्रीन पर आ जाता है. यही बात इस नेटवर्क को सबसे ज्यादा खौफनाक बनाती है.
जब आप सोशल मीडिया पर नॉर्मल पोस्ट डालते हैं तो उसे सिर्फ आपके दोस्त या फॉलोअर्स देखते हैं. लेकिन विज्ञापन यानी Ads का सिस्टम बिल्कुल अलग काम करता है. जब कोई विज्ञापन चलाता है, तो वह कंपनी को पैसे देता है. इसके बाद कंपनी का एल्गोरिदम उस ऐड को लाखों लोगों की स्क्रीन पर जबरन दिखाता है. अब सवाल यह उठता है कि:
इन्हीं सवालों का जवाब मांगने के लिए सरकार एक्शन में आई है.
NCPCR यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग भारत सरकार की वह संस्था है जो बच्चों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा की निगरानी करती है. जब आयोग के सामने यह बात आई कि मेटा के प्लेटफॉर्म पर ऐसे आपत्तिजनक विज्ञापन चल रहे हैं, तो तुरंत कार्रवाई शुरू की गई.
सरकारी सूत्रों के मुताबिक, NCPCR ने सबसे पहले 3 जुलाई को मेटा को एक नोटिस भेजकर जवाब मांगा था. मेटा ने एक हफ्ते बाद अपना जवाब दिया, लेकिन आयोग उससे संतुष्ट नहीं हुआ. इसके बाद मामले की औपचारिक जांच शुरू की गई और 16 सितंबर को मेटा इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर को समन भेजकर निजी तौर पर पेश होने का हुक्म दिया गया. इसका मतलब यह नहीं है कि अपराध साबित हो गया है, बल्कि मकसद यह जानना है कि कंपनी के सिस्टम में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई.
NCPCR का कड़ा रुख देखते ही मार्क जुकरबर्ग का साम्राज्य हरकत में आ गया. सुनवाई से ठीक पहले मेटा ने एक बड़ा ऐलान किया. कंपनी ने कहा कि अब वह बाल सुरक्षा से जुड़े मामलों की रिपोर्ट सीधे भारत सरकार के 'इंडियन साइबरक्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर' (I4C) के पोर्टल पर करेगी.
मेटा के प्रवक्ता ने कहा कि उनके लिए बच्चों की सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता है और वे अपराधियों को सजा दिलाने के लिए सरकार के साथ काम कर रहे हैं. सरकारी सूत्रों का कहना है कि मेटा ने यह फैसला NCPCR के लगातार दबाव बनाने के बाद ही लिया है.
आपके मन में यह सवाल उठ सकता है कि क्या मेटा इससे पहले रिपोर्टिंग नहीं करता था. मेटा के जुलाई 2026 के आंकड़ों के अनुसार, कंपनी पहले ऐसे मामलों की जानकारी अमेरिका की संस्था NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children) को देती थी. फिर वह अमेरिकी संस्था भारत के साइबर क्राइम पोर्टल को सूचना भेजती थी.
यानी भारत में हुए किसी अपराध की खबर पहले घूमकर अमेरिका जाती थी और फिर वहां से भारत आती थी. इस लंबी प्रक्रिया में काफी समय बर्बाद होता था. अब डायरेक्ट रिपोर्टिंग से भारत की पुलिस और साइबर एजेंसियों को तुरंत सूचना मिल सकेगी.
I4C का मतलब है Indian Cybercrime Coordination Centre. यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाली एक विशेष एजेंसी है, जो देश भर में साइबर अपराधों पर नजर रखती है.
जब मेटा सीधे I4C को रिपोर्ट करेगा, तो इसके बड़े फायदे होंगे:
बहुत से लोगों को लगता है कि बाल आयोग सिर्फ सलाह दे सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है. NCPCR एक संवैधानिक बॉडी है और जांच के दौरान उसके पास सिविल कोर्ट (Civil Court) जैसी पूरी शक्तियां होती हैं.
भारत में बच्चों की सुरक्षा को लेकर दो बेहद सख्त कानून लागू होते हैं:
अगर किसी कंपनी का प्लेटफॉर्म ऐसे विज्ञापनों को फैलाने में इस्तेमाल होता है, तो इन कानूनों के तहत सीधी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.
मेटा का कहना है कि वह ऐसे खतरनाक कंटेंट को रोकने के लिए AI और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है. कंपनी ने बताया था कि अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच उसने Facebook और Instagram से करीब 1.3 करोड़ बाल शोषण से जुड़े कंटेंट को हटाया था.
मेटा का दावा है कि इसमें से 96 फीसदी कंटेंट यूजर्स के रिपोर्ट करने से पहले ही AI ने पकड़ लिया था. लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये आंकड़े पूरे ग्लोब के हैं. असली सवाल यह है कि भारत में जो विज्ञापन चले, वे AI की पकड़ से बाहर कैसे रह गए.
इंटरनेट को सुरक्षित बनाना सिर्फ सरकार की नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है. अगर आपको अपनी स्क्रीन पर ऐसा कोई भी गलत विज्ञापन या कंटेंट दिखे, तो घबराएं नहीं और ये आसान कदम उठाएं: