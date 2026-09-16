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CSEAM कंट्रोवर्सी में फंसा मार्क जुकरबर्ग का साम्राज्य: जानिए क्या है वो खौफनाक नेटवर्क जिससे बेखबर थे लाखों यूजर्स और एक्शन में आई सरकार!

CSEAM कंट्रोवर्सी में फंसा मार्क जुकरबर्ग का साम्राज्य. जानिए Meta India के हेड को NCPCR का समन क्यों मिला, क्या है CSEAM नेटवर्क, I4C के साथ Meta ने क्या नया नियम बनाया है और भारतीय कानून इस पर क्या कहते हैं.

Written ByMohit Chaturvedi
Published: Sep 16, 2026, 08:05 AM IST|Updated: Sep 16, 2026, 09:24 AM IST
CSEAM कंट्रोवर्सी में फंसा मार्क जुकरबर्ग का साम्राज्य: जानिए क्या है वो खौफनाक नेटवर्क जिससे बेखबर थे लाखों यूजर्स और एक्शन में आई सरकार!
Image Credit: (AI Generated Image) आरोप है कि मेटा के प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे विज्ञापन दिखाए गए जो बच्चों के यौन शोषण कंटेंट (CSEAM) को बढ़ावा दे रहे थे.

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Mohit Chaturvedi

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी डिजिटल न्यूज मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का एक्सपीरियंस रखने वाले एक वरिष्ठ टेक जर्नलिस्ट हैं, जो वर्तमान में Zee News में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में टेक्नोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं. स्मार्टफोन रिव्यू, गैजेट एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और साइबर सुरक्षा में गहरी विशेषज्ञता रखने वाले मोहित ने Apple, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे टॉप ब्रांड्स के फ्लैगशिप डिवाइसों का गहन और निष्पक्ष इन-डेप्थ रिव्यू किया है. अंतरराष्ट्रीय टेक इवेंट्स की ऑन-ग्राउंड रिपोर्टिंग का लंबा अनुभव रखने वाले मोहित ने लंदन में 'Nothing Phone' और आयरलैंड के बेलफास्ट में 'Realme' के ग्लोबल लॉन्च इवेंट्स को कवर किया है, और इससे पहले वे NDTV, आजतक और दैनिक भास्कर जैसे देश के सबसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में टेक जर्नलिज्म और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी में अहम भूमिकाएं निभा चुके हैं. जटिल तकनीकी बारीकियों को बेहद आसान भाषा में डिकोड करने के लिए पहचाने जाने वाले मोहित से सीधे Mohit.chaturvedi@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए या उनके एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट किया जा सकता है.

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