/मोबाइल कंपनियों पर होगी पैसों की बारिश! सरकार देगी 5% तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट, बदल गया नियम

स्मार्टफोन मार्केट में अभी तक विदेशी ब्रांड्स का दबदबा रहा है. लेकिन अब गेम पलटने वाला है. भारत की मोदी सरकार देश के अपने देसी मोबाइल ब्रांड्स को ग्लोबल लेवल पर खड़ा करने के लिए एक बड़ा मास्टरप्लान तैयार की है. 62,500 करोड़ रुपये के इस भारी-भरकम टारगेट के साथ सरकार न सिर्फ भारतीय कंपनियों को बढ़ावा दे रही है, बल्कि इससे देश की अर्थव्यवस्था को कई गुना बड़ा फायदा होने की उम्मीद है. आइए जानते हैं क्या है सरकार का यह मेगा प्लान और कैसे यह आपके स्मार्टफोन की दुनिया को बदलने जा रहा है...
भारत को ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनाने की दिशा में सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. देश में ही मोबाइल फोन प्रोडक्शन को रफ्तार देने और भारतीय ब्रांड्स को दुनिया भर में चमकाने के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम यानी MPMS को हरी झंडी दे दी है. सरकार ने इस खास योजना के जरिए 62,500 करोड़ रुपये का एक भारी-भरकम बजट मंजूर किया है.
सिर्फ इतना ही नहीं, टेक इंडस्ट्री की रीढ़ माने जाने वाले सेमीकंडक्टर सेक्टर को मजबूत करने के लिए भी सेमीकॉन-2 योजना के तहत 1.26 लाख करोड़ रुपये के मेगा बजट को मंजूरी दी गई है.
सरकार इस 62,500 करोड़ रुपये के बड़े फंड को अगले 5 सालों के दौरान चरणबद्ध तरीके से खर्च करेगी. यह नई स्कीम 31 मार्च 2026 को खत्म हो चुकी पुरानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI-LSEM) योजना की जगह लेगी.
मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियों को होगा ऐसे फायदा
MPMS प्रोजेक्ट को सरकार ने इस तरह से डिजाइन किया है, जिसकी सहायता से प्रोडक्शन को बड़े स्तर पर ले जाया जा सके.
MPMS स्कीम की सहायता से भारत में ही मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियों की सेल पर 2.25 परसेंट से 5 परसेंट तक का इनसेंटिव दिया जाएगा.
मोबाइल बनाने वाली कंपनियां अगर फोन के मेन पार्ट्स और सब असेंबली भारत में ही खरीदते हैं तो उनको 1.5 परसेंट तक का एडिशनल इनसेंटिव सरकार की ओर से दिया जाएगा.
भारतीय ब्रांडों को डिजाइन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए सेल पर 3 परसेंट का एडिशन इनसेंटिव भी सरकार की ओर से दिया जाएगा.
MPMS योजना को लाने के पीछे सरकार का कारण है भारत में फोन मैन्युफैक्चरिंग को लगभग 39 लाख करोड़ तक ले जाना. साथ ही इससे एक्सपोर्ट में भी इजाफा होगा. सरकार को उम्मीद है कि MPMS स्कीम के तहत 60 हजार डायरेक्ट रोजगार के अवसर खुलेंगे और युवाओं को नौकरी मिलेगी.
भारत में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का ग्राफ बीते एक दशत में काफी तेजी से बढ़ा है. मेक इन इंडिया पहल ने देश के टेक सेक्टर की पूरी तस्वीर बदल दी है. अगर आंकड़ों की बात करें तो वित्त वर्ष 2014-15 के बाद से देश के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में लगभग 7 गुना की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है. वहीं जब बात विदेशों में बने हुए माल को भेजने यानी एक्सपोर्ट की आती है, तो भारत ने इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में 11 गुना से भी ज्यादा की ऐतिहासिक बढ़ोत्तरी हासिल की है. इस पूरे इलेक्ट्रॉनिक इकोसिस्टम को रफ्तार देने में सबसे बड़ा योगदान मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियों का है, जो आज इस पूरे सेक्टर का सबसे मजबूत आधार बन गई हैं.
आज भारत में 100 से भी ज्यादा मोबाइल मैन्यूफैक्टरर और उनके कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनियां और स्टार्टअप हैं. भारत में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करने वाले इकोसिस्टम को समझने के लिए उनको तीन कैटेगरी में बांटना होगा. जैसे ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, कंपोनेंट सप्लायर्स, और असेंबली यूनिट्स-स्टार्टअप्स)
भारत में भी बहुत सारी कंपनियां और स्टार्टअप मौजूद हैं, जो दुनिया के बड़े ब्रांड के लिए भारत में फोन बनाती या फिर भारत में ही असेंबल करने का काम करती हैं. इसमें फॉक्सकॉन, टाटा इलेक्ट्रोनिक्स और डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज का नाम आता है. फॉक्सकॉन एक ताइवानी कंपनी है और भारत में ऐपल के डिवाइस बनाती है. डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज भारत की एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो Xiaomi, Motorola, Samsung जैसे दूसरे ब्रांड्स के हैंडसेट तैयार करती है.
भारत में ही कई दूसरे देशों की मोबाइल कंपनियां भी हैं, जो खुद के लिए फोन मैन्युफैक्चरिंग करती हैं. इसमें सैमसंग का नाम शामिल है, जो उत्तर प्रदेश के नोएडा में प्रोडक्शन करती है. यहां तक की ओप्पो, वीवो की भी फैक्ट्री भारत में मौजूद हैं.
वहीं कुछ भारत की भी कंपनियां हैं, जो भारत में स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं. जैसे लावा.