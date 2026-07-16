/मोबाइल कंपनियों पर होगी पैसों की बारिश! सरकार देगी 5% तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट, बदल गया नियम

भारत में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का ग्राफ बीते एक दशत में काफी तेजी से बढ़ा है. मेक इन इंडिया पहल ने देश के टेक सेक्टर की पूरी तस्वीर बदल दी है. अगर आंकड़ों की बात करें तो वित्त वर्ष 2014-15 के बाद से देश के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में लगभग 7 गुना की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है. वहीं जब बात विदेशों में बने हुए माल को भेजने यानी एक्सपोर्ट की आती है, तो भारत ने इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में 11 गुना से भी ज्यादा की ऐतिहासिक बढ़ोत्तरी हासिल की है. इस पूरे इलेक्ट्रॉनिक इकोसिस्टम को रफ्तार देने में सबसे बड़ा योगदान मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियों का है, जो आज इस पूरे सेक्टर का सबसे मजबूत आधार बन गई हैं.