Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /टेक
  • /मोबाइल कंपनियों पर होगी पैसों की बारिश! सरकार देगी 5% तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट, बदल गया नियम

मोबाइल कंपनियों पर होगी पैसों की बारिश! सरकार देगी 5% तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट, बदल गया नियम

स्मार्टफोन मार्केट में विदेशी कंपनियों का दबदबा खत्म करने के लिए भारत सरकार ₹62,500 करोड़ का मेगा प्लान लाई है. नई MPMS स्कीम के तहत भारत में फोन बनाने और कलपुर्जे खरीदने पर भारी इंसेंटिव मिलेगा, जिससे स्वदेशी ब्रांड्स ग्लोबल बनेंगे और युवाओं को बंपर नौकरियां मिलेंगी.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 16, 2026, 03:42 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 03:42 PM IST
मोबाइल कंपनियों पर होगी पैसों की बारिश! सरकार देगी 5% तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट, बदल गया नियम

About the Author

Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
9वीं में बोर्ड का टेंशन, ऊपर से तीसरी भाषा का दबाव! SC ने CBSE नीति पर उठाए सवाल
Supreme Court48 min ago
2
Ind vs Eng49 min ago
3
numerology1 hr ago
4
Durg road accident1 hr ago
5
Manipur1 hr ago