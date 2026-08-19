/पहाड़ों और गांवों में भी दौड़ेगा सुपरफास्ट सैटेलाइट इंटरनेट, सरकार बदलेगी पूरा सिस्टम! अब मंजूरी में नहीं होगी देरी

Satellite Internet: भारत में सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी को तैयारियां चल रही हैं. पहाड़ों से लेकर मैदानों और दूर-दराज के इलाकों और गांवों में लोगों को सुपरफास्ट इंटरनेट मिले, इसके लिए अब सीधे आसमान से आपके मोबाइल और घरों तक पहुंचने के लिए पूरी तैयारी हो रही है. अब सैटेलाइट इंटरनेट को देश में तेजी से रोलआउट करने के लिए केंद्र सरकार ने कमर कस ली है. सरकारी मंजूरियों में होने वाली देरी को खत्म करने के लिए अप्रूवल प्रोसेस को फास्ट-ट्रैक किया जाएगा.
ईटी टेलीकॉम की एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार स्पेस सेक्टर के लिए एक सिंगल-विंडो क्लीयरेंस सिस्टम लागू करने की योजना बना रही है. इसका मुख्य उद्देश्य अलग-अलग मंत्रालयों से मंजूरी लेने में लगने वाले समय को कम करना और पूरी प्रक्रिया को आसान बनाना है.
मीडिया रिपोर्ट और सरकारी अधिकारियों के मुताबिक, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम यानी NSWS पहले से ही दूसरे बिजनेस को सरकारी मंजूरियां देने की सुविधा प्रदान करता है. अब यह देखा जा रहा है कि क्या इसी प्लेटफॉर्म का विस्तार करके स्पेस सेक्टर की मंजूरियों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है.
दूरसंचार विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और स्पेस सेक्टर के रेगुलेटर भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के बीच एक इंटर-डिपार्टमेंटल सिंगल-विंडो इंटरफेस पर चर्चा हुई है और इस पर सैद्धांतिक सहमति भी बन गई है. ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कई आवेदकों को इन तीनों विभागों से ही मंजूरी की जरूरत होती है.
ईटी टेलीकॉम की एक रिपोर्ट के अनुसार, एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि स्पेस आधारित प्रणालियों के लिए सिंगल-विंडो इंटरफेस का ढांचा तैयार कर लिया गया है और उस पर चर्चा हो चुकी है, लेकिन अभी सभी संबंधित मंत्रालय इसमें पूरी तरह शामिल नहीं हुए हैं.
स्पेस आधारित बिजनेस और विदेशी कंपनियों को मंजूरी देने के लिए कई विभागों और मंत्रालयों को मिलकर काम करना पड़ता है. DoT, MIB और IN-SPACe के अलावा, अंतरिक्ष विभाग, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और कानून प्रवर्तन एजेंसियों से भी अलग-अलग मामलों में सलाह ली जाती है. स्टारलिंक, यूटेलसैट वनवेब और जियो सेटेलाइट जैसी सेटेलाइट संचार सेवाएं देने वाली कंपनियों के लिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से अंतर-मंत्रालयी यानी इंटर-मिनिस्ट्रियल मंजूरी मिलना बेहद जरूरी होता है.
एक दूसरे अधिकारी के अनुसार अलग-अलग मंत्रालयों से मंजूरी मिलने में काफी समय लगता है और कई बार एक ही तरह की प्रक्रिया को बार-बार दोहराना पड़ता है. सिंगल-विंडो प्लेटफॉर्म आने से आवेदनों को ट्रैक करना और उनकी स्थिति जानना काफी आसान हो जाएगा.
शुरुआत में IN-SPACe से जुड़ी मंजूरियों के लिए सिंगल-विंडो सिस्टम के जरिए आवेदन करने और उसे ट्रैक करने की सुविधा दी जा सकती है. इसके बाद धीरे-धीरे दूसरे मंत्रालयों को भी इस प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ दिया जाएगा.
बता दें कि सरकार ने पहले स्पेस इंडस्ट्री से इज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए सुझाव मांगे थे. उस समय बिजनेस से जुड़े लोगों ने जटिल रेगुलेटरी प्रक्रिया और क्लीयरेंस में होने वाली देरी पर चिंता जाहिर की थी. इसी को ध्यान में रखते हुए सिंगल-विंडो प्लेटफॉर्म की स्थापना करना स्पेस इंडस्ट्री की एक बड़ी मांग रही है.