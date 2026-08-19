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पहाड़ों और गांवों में भी दौड़ेगा सुपरफास्ट सैटेलाइट इंटरनेट, सरकार बदलेगी पूरा सिस्टम! अब मंजूरी में नहीं होगी देरी

भारत में सैटेलाइट इंटरनेट के तेजी से अप्रूवल देने के लिए केंद्र सरकार ने अप्रूवल प्रोसेस को फास्ट-ट्रैक करने का फैसला किया है. सिंगल-विंडो क्लीयरेंस सिस्टम के जरिए सभी जरूरी सरकारी मंजूरियां अब एक ही जगह मिलेंगी, जिससे दूर-दराज के इलाकों और पहाड़ों तक सुपरफास्ट कनेक्टिविटी बिना किसी देरी के जल्द पहुंचेगी.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 19, 2026, 12:43 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 12:43 PM IST
पहाड़ों और गांवों में भी दौड़ेगा सुपरफास्ट सैटेलाइट इंटरनेट, सरकार बदलेगी पूरा सिस्टम! अब मंजूरी में नहीं होगी देरी
Image Credit: सैटेलाइट इंटरनेट को मंजूरी मिलने में नहीं होगी देरी!

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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