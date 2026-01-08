मुसीबत में एलन मस्क! Grok AI अश्लीलता केस में 'X' के जवाब पर भड़की भारत सरकार; कहा- ये बहानेबाजी नहीं चलेगी!

Advertisement
सरकार का कहना है कि Grok AI के जरिए जो अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट सामने आया, उस पर X ने जो जवाब दिया है, वह पूरा और साफ नहीं है. इसी वजह से सरकार ने कंपनी से दोबारा और ज्यादा जानकारी मांगी है.

 

Mohit Chaturvedi|Last Updated: Jan 08, 2026, 11:07 AM IST
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले Twitter) और उसके AI टूल Grok को लेकर भारत सरकार ने सख्त रुख अपनाया है. सरकार का कहना है कि Grok AI के जरिए जो अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट सामने आया, उस पर X ने जो जवाब दिया है, वह पूरा और साफ नहीं है. इसी वजह से सरकार ने कंपनी से दोबारा और ज्यादा जानकारी मांगी है.

सरकार ने X से क्या पूछा?
सरकारी सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार ने X से यह साफ करने को कहा है कि Grok AI से जुड़े अश्लील कंटेंट पर असल में क्या कार्रवाई की गई. इसके साथ ही यह भी पूछा गया है कि आगे ऐसे मामलों को रोकने के लिए कौन-कौन से सुरक्षा कदम उठाए जा रहे हैं. X ने सरकार को एक लंबा जवाब जरूर दिया, लेकिन सरकार को वह जवाब नाकाफी लगा.

X ने अपने बचाव में क्या कहा?
X की तरफ से कहा गया कि वह भारतीय कानूनों और नियमों का पालन करता है और भारत उसके लिए एक अहम बाजार है. कंपनी ने यह भी बताया कि उसके पास कंटेंट मॉडरेशन की नीतियां हैं, खासकर भ्रामक पोस्ट और बिना सहमति वाले यौन कंटेंट को लेकर. लेकिन अधिकारियों का कहना है कि जवाब में ठोस आंकड़े और साफ जानकारी नहीं दी गई.

सरकार क्यों नहीं हुई संतुष्ट?
सरकारी अधिकारियों के अनुसार, X ने यह स्पष्ट नहीं किया कि कितने आपत्तिजनक पोस्ट हटाए गए, किस तरह Grok AI से जुड़े कंटेंट पर कार्रवाई हुई और आगे ऐसी घटनाएं न हों, इसके लिए क्या पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. जवाब का लहजा भले ही टालने वाला नहीं था, लेकिन सरकार की उम्मीदों पर वह खरा नहीं उतरा.

अब X को क्या करना होगा?
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने X को निर्देश दिया है कि वह तुरंत विस्तृत जानकारी दे. इसमें अब तक हटाए गए कंटेंट का पूरा डेटा, भविष्य की रोकथाम की योजना और AI टूल्स पर निगरानी के तरीके शामिल होने चाहिए. सरकार ने साफ कहा है कि इन सवालों का जवाब बिना देरी के देना होगा.

Action Taken Report और चेतावनी
सरकार ने X को पहले ही Action Taken Report (ATR) जमा करने के लिए अतिरिक्त समय दिया था. यह रिपोर्ट Grok जैसे AI टूल्स के गलत इस्तेमाल से बने अश्लील कंटेंट को लेकर मांगी गई थी. 2 जनवरी को आईटी मंत्रालय ने X को आदेश दिया था कि वह तुरंत सभी अश्लील, अशोभनीय और गैरकानूनी कंटेंट हटाए, वरना कानूनी कार्रवाई हो सकती है.

Safe Harbour पर सरकार की दो टूक
सरकार ने साफ किया है कि IT Act की धारा 79 के तहत मिलने वाली सुरक्षा सिर्फ प्लेटफॉर्म जैसे X को मिलती है, न कि सीधे AI टूल्स को. अगर कोई प्लेटफॉर्म नोटिस मिलने के बाद भी कार्रवाई नहीं करता या जरूरी सावधानी नहीं बरतता, तो यह सुरक्षा छीन ली जा सकती है.

महिलाओं को निशाना बनाने का आरोप
सरकार का कहना है कि Grok AI का गलत इस्तेमाल कर फर्जी अकाउंट बनाए गए, जिनसे महिलाओं की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो बनाए और फैलाए गए. इतना ही नहीं, कुछ मामलों में उन महिलाओं को भी निशाना बनाया गया, जो खुद अपनी तस्वीरें या वीडियो पोस्ट करती हैं. यह AI का गंभीर दुरुपयोग माना गया है.

कानून मानना होगा, वरना कार्रवाई तय
आईटी मंत्रालय ने X को चेतावनी दी है कि अगर नियमों का पालन नहीं हुआ, तो धारा 79 की सुरक्षा हटाई जा सकती है और IT Act और भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्रवाई होगी. साथ ही X को अपने नियम सख्ती से लागू करने, अकाउंट सस्पेंड या बंद करने जैसे कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं.

भारत ही नहीं, विदेशों में भी सवाल
Grok AI को लेकर X पर सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि यूके में भी सवाल उठ रहे हैं. वहां की रेगुलेटर Ofcom ने कहा है कि Grok के कुछ फीचर्स बच्चों और आम लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं. Ofcom ने X और xAI से संपर्क कर जांच शुरू करने की बात कही है.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं.

