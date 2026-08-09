स्क्रीन पर 'किसे क्या दिखेगा' के खेल में फंसा Meta: एल्गोरिदम पर सरकार सख्त, छिन सकती है कानूनी सुरक्षा!

पीएम नरेंद्र मोदी के वीडियो पोस्ट को हटाने से लेकर डीपफेक और एआई कंटेंट को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा की आधिकारिक माफी के बाद, भारत सरकार ने टेक दिग्गजों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है. केंद्र सरकार अब फेसबुक और इंस्टाग्राम के उस बुनियादी ढांचे पर सवाल उठा रही है जो यह तय करता है कि किस यूजर की स्क्रीन पर कौन सा कंटेंट कब और कैसे दिखेगा. अगर सरकार की यह जांच में कुछ कमी पाई गई, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मेटा का सालों पुराना कानूनी सुरक्षा कवच यानी Safe Harbour छिन सकता है और वे मात्र एक इंटरमीडियरी न रहकर कानूनी रूप से जिम्मेदार पब्लिशर की श्रेणी में आ सकते हैं.
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी सूत्रों का कहना है कि मुख्य मुद्दा यह है कि मार्क जुकरबर्ग के नेतृत्व वाली मेटा का एल्गोरिदम जो यूजर्स को सिफारिशें यानी Recommendations दिखाता है और पैसे लेकर कंटेंट को प्रमोट करता है, क्या वह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी IT Act के तहत एक इंटरमीडियरी यानी मध्यस्थ के रूप में भूमिका निभाता है या फिर कंपनी एक पब्लिशर की भूमिका निभा रही है.
आईटी एक्ट की धारा 79 सोशल मीडिया कंपनियों को सेफ हार्बर का अधिकार देती है. इसके तहत अगर कोई थर्ड-पार्टी यानी यूजर प्लेटफॉर्म पर कोई आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करता है, तो प्लेटफॉर्म को कानूनी रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता, बशर्ते वह सरकार द्वारा तय किए गए नियमों और ड्यू डिलिजेंस का पालन करे.
हालांकि, सरकारी सूत्रों का कहना है कि अगर प्लेटफॉर्म का एल्गोरिदम खुद यह तय कर रहा है कि कौन सा कंटेंट किस यूजर तक पहुंचेगा और भारी रकम लेकर खास कंटेंट को प्रमोट कर रहा है, तो यह मात्र एक मध्यस्थ का काम नहीं है. यह सीधे तौर पर पब्लिशिंग के दायरे में आता है. अगर प्लेटफॉर्म कंटेंट के फैलाव का फैसला खुद लेते हैं, तो उन्हें उस कंटेंट की जिम्मेदारी भी उठानी होगी.
सरकार ने मेटा को डीपफेक और दूसरे फर्जी सामग्री से निपटने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं. आईटी नियम, 2021 और आईटी एक्ट के तहत अगर कोई प्लेटफॉर्म तय मानकों का पालन करने में विफल रहता है, तो उसका सेफ हार्बर का दर्जा खत्म हो जाएगा. सेफ हार्बर सुरक्षा खत्म होने की स्थिति में इन कंपनियों पर आईटी एक्ट के साथ-साथ भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धाराओं के तहत भी आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है.
सूत्रों ने यह भी साफ कर दिया है कि सरकार सिर्फ मेटा तक ही सीमित नहीं रहेगी. जल्द ही अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से भी पूछताछ की जाएगी और जांचा जाएगा कि क्या वे कानून में दी गई इंटरमीडियरी की परिभाषा पर सही मायने में खरे उतरते हैं या नहीं.
इस सप्ताह केंद्र सरकार ने मेटा की एक ग्लोबल टीम को तलब कर पूछताछ की. अधिकारियों ने डीपफेक, बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM), बिना लेबल वाले सिंथेटिक AI कंटेंट और एल्गोरिदम के काम करने के तरीके पर तीखे सवाल किए. दो दिनों की पूछताछ के बाद शुक्रवार को तकनीकी स्तर की वार्ता हुई, जिसमें मेटा ने इन समस्याओं के समाधान और सुरक्षा मानकों पर अपनी योजना पेश की.
इससे पहले बुधवार को मेटा ने पीएम मोदी के एक फेसबुक पोस्ट को गलती से हटाए जाने पर आधिकारिक रूप से माफी मांगी थी. इसके साथ ही, प्लेटफॉर्म पर बाल यौन शोषण सामग्री को रोकने में नाकामी, डीपफेक का प्रसार और भारी पैसे लेकर कंटेंट को बूस्ट करने जैसे मुद्दों पर भी कंपनी ने अपनी कमियां मानी.