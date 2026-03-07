Advertisement
SIM का झंझट होगा खत्म! अब हर ऐप के लिए सिम कार्ड का फोन में होना जरूरी नहीं; सरकार इन Apps को देने जा रही है बड़ी राहत

SIM Binding Relief News: अगर आप एक ही नंबर से दो फोन में ऐप चलाने या सिम बदलने पर आने वाली दिक्कतों से परेशान थे, तो आपके लिए थोड़ी अच्छी खबर है. भारत सरकार अब 'सिम बाइंडिंग' के नियमों में कुछ ढील देने पर विचार कर रही है. लेकिन यह राहत उन ऐप्स के लिए होगी जिनका मुख्य काम वन-टू-वन बातचीत करना नहीं है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Mar 07, 2026, 09:12 AM IST
SIM Binding Relief News: देश में साइबर फ्रॉड और 'डिजिटल अरेस्ट' जैसे स्कैम को रोकने के लिए सरकार ने 1 मार्च 2026 से पूरे देश में सिम बाइंडिंग (SIM Binding) का कड़ा नियम लागू कर दिया है. इस नियम के बाद वॉट्सऐप, टेलीग्राम और सिग्नल जैसे ऐप्स तभी चलेंगे जब आपके फोन में वह सिम कार्ड मौजूद होगा जिससे अकाउंट बना है. लेकिन अब खबर आ रही है कि सरकार कुछ खास तरह के ऐप्स को इस नियम से राहत देने पर विचार कर रही है. यह राहत खास तौर पर उन ऐप्स के लिए होगी जिनका काम 'वन-टू-वन' बातचीत करना नहीं है.

क्या है 'सिम बाइंडिंग' और क्यों दी जा रही राहत?

सिम बाइंडिंग एक तरह का सिक्योरिटी फीचर है जो यह सुनिश्चित करता है कि आपका ऐप (जैसे Google Pay या WhatsApp) उसी फोन में चले जिसमें उस नंबर का सिम कार्ड लगा हुआ हो. देश में हो रहे कई तरह के फ्रॉड को रोकने के लिए यह नियम जरूरी था, लेकिन इसने उन ऐप्स के लिए मुश्किलें खड़ी कर दीं जो केवल मनोरंजन या जानकारी के लिए हैं. अब सरकार का मानना है कि जो ऐप्स सीधे तौर पर मैसेजिंग या कॉल के लिए इस्तेमाल नहीं होते, उन्हें इस नियम से बाहर रखा जा सकता है.

किन ऐप्स को मिल सकती है छूट?

राहत की लिस्ट में वे ऐप्स शामिल हो सकते हैं जिनका मुख्य उद्देश्य संवाद (Communication) नहीं है. जैसे Netflix या YouTube, जहां सिम की मौजूदगी का सिक्योरिटी से सीधा लेना-देना नहीं है. इन ऐप्स को लॉगिन के लिए हर बार सिम वेरिफिकेशन की जरूरत से मुक्त किया जा सकता है. सरकारी सर्विसेज या सामान्य जानकारी वाले ऐप्स को भी इस दायरे में रखा जा सकता है.

क्यों दी जा रही है यह राहत?

सरकार का मानना है कि हर छोटे-बड़े ऐप पर सिम बाइंडिंग लागू करने से यूजर्स का अनुभव खराब हो सकता है और इससे छोटी टेक कंपनियों (MSMEs) पर टेक्नोलॉजी का बोझ बढ़ जाएगा. अगर हर ऐप 6 घंटे में लॉग-आउट होने लगा या सिम न होने पर बंद होने लगा, तो लोग परेशान हो जाएंगे. कई स्टार्टअप्स के लिए इस नियम को लागू करना महंगा साबित हो सकता है. सरकार का असली निशाना उन ऐप्स पर है जिनका इस्तेमाल स्कैमर्स अपनी पहचान छिपाकर कॉल या मैसेज करने के लिए करते हैं. ऐसे में सरकार कुछ ऐप्स को इससे बाहर रखने का विचार कर रही है.

बैंकिंग और पेमेंट ऐप्स पर क्या होगा असर?

इन सब के बीच ध्यान देने वाली बात यह है कि UPI, बैंकिंग और बड़े मैसेजिंग ऐप्स (जैसे WhatsApp) के लिए सिम बाइंडिंग के नियम पहले की तरह ही सख्त बने रहेंगे. सरकार फाइनेंशियल सिक्योरिटी से कोई समझौता नहीं करना चाहती है. सरकार का मानना है कि इससे 'सिम स्वैप' जैसे फ्रॉड को रोका जा सकता है. सरकार में मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पहले ही कहा है कि नेशनल सिक्योरिटी और फ्रॉड रोकने के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा. इसका सीधा सा मतलब है कि WhatsApp, Telegram और Signal जैसे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए आपके फोन में एक्टिव सिम होना अनिवार्य रहेगा.

