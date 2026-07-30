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Meta को सरकार ने फिर भेजा नोटिस, पूछा 'कैसे डिलीट हुआ PM मोदी का वीडियो, आकर समझाओ'

पीएम मोदी के NEET पेपर विवाद पर बनाए वीडियो को फेसबुक से हटाए जाने पर केंद्र सरकार सख्त हो गई है. तकनीकी खराबी और माफी के बावजूद, इलेक्ट्रॉनिक्स-आईटी मंत्रालय ने Meta के शीर्ष अधिकारियों को दोबारा नोटिस भेजकर तलब किया है और पूछा है कि यह गलती कैसे हुई.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 30, 2026, 08:05 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 08:14 PM IST
Meta को सरकार ने फिर भेजा नोटिस, पूछा 'कैसे डिलीट हुआ PM मोदी का वीडियो, आकर समझाओ'

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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