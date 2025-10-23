सरकार ने सख्त किए IT नियम: अब किसी पोस्ट को हटाने का आदेश देंगे सिर्फ बड़े अफसर, जानिए क्यों

भारत सरकार ने IT (Information Technology) नियमों में बदलाव करते हुए सोशल मीडिया पर कंटेंट हटाने की प्रक्रिया को और पारदर्शी और जिम्मेदार बनाया है. IT मंत्रालय ने कहा है कि अब किसी भी “अवैध जानकारी” को हटाने का निर्देश केवल वरिष्ठ स्तर के अधिकारी ही जारी कर सकेंगे. इसके साथ ही हर आदेश में स्पष्ट कारण और कानूनी आधार का उल्लेख करना जरूरी होगा. इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य है- कंटेंट हटाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता, जवाबदेही और कानूनी सटीकता बढ़ाना.

वरिष्ठ अधिकारियों की मंजूरी होगी अनिवार्य

नए नियमों के तहत अब किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को किसी पोस्ट या कंटेंट को हटाने का आदेश केवल Joint Secretary या उससे ऊपर के अधिकारी ही दे सकेंगे. अगर किसी कारण से जॉइंट सेक्रेटरी उपलब्ध नहीं हैं, तो डायरेक्टर लेवल अधिकारी यह आदेश दे सकते हैं. वहीं, पुलिस विभाग के लिए यह अधिकार Deputy Inspector General (DIG) या उससे ऊपर के विशेष रूप से अधिकृत अधिकारी को दिया गया है.

हर आदेश में होगा कारण और विवरण शामिल

सरकार ने साफ किया है कि अब किसी भी कंटेंट हटाने के आदेश में सिर्फ यह नहीं लिखा होगा कि “पोस्ट हटाई जाए” — बल्कि उसमें पूरा विवरण देना होगा:

• कौन सा कानून लागू होता है

• अवैध सामग्री का स्वरूप क्या है

• किस वेबसाइट, लिंक या URL को हटाना है

IT मंत्रालय ने कहा, “हर आदेश में कानूनी आधार और सटीक विवरण शामिल करना जरूरी होगा ताकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को स्पष्ट रूप से पता रहे कि उन्हें क्या और क्यों हटाना है.”

हर महीने होगी समीक्षा

Rule 3(1)(d) के तहत जारी हर आदेश की समीक्षा अब हर महीने एक ऐसे अधिकारी द्वारा की जाएगी जो सचिव (Secretary) स्तर से नीचे न हो. इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कंटेंट हटाने की कार्रवाई “जरूरी, संतुलित और कानून के अनुरूप” हो. इस नियम के तहत सोशल मीडिया कंपनियों (intermediaries) को कोर्ट ऑर्डर या सरकार से सूचना मिलने के बाद अवैध कंटेंट हटाना अनिवार्य होता है.

आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान

आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, “Rule 3(1)(d) में किए गए बदलाव से सरकार की जवाबदेही बढ़ेगी. अब जब भी कोई आदेश दिया जाएगा, तो उसका कारण स्पष्ट रूप से बताया जाएगा और आदेश केवल वरिष्ठ स्तर के अधिकारी — जॉइंट सेक्रेटरी या DIG और उससे ऊपर — ही जारी कर सकेंगे.” उन्होंने यह भी कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट हटाने की प्रक्रिया में संतुलन और जिम्मेदारी दोनों कायम रहें.

क्यों जरूरी थे ये बदलाव?

आईटी मंत्रालय का कहना है कि ये संशोधन नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते हुए सरकार को जिम्मेदारी से काम करने की अनुमति देते हैं. पहले कई मामलों में यह देखा गया कि कंटेंट हटाने के आदेशों में स्पष्टता की कमी थी या निचले स्तर पर मनमाने फैसले लिए जा रहे थे.

अब हर आदेश के साथ:

• विस्तृत कारण देना होगा,

• नियमित समीक्षा होगी,

• और उच्च अधिकारियों की स्वीकृति जरूरी होगी.

क्या होगा इसका असर?

अब सोशल मीडिया कंपनियों जैसे X (Twitter), Meta (Facebook, Instagram), और YouTube को कंटेंट हटाने से पहले कानूनी आधार की पूरी जानकारी मिलेगी.

इससे न सिर्फ गलत या जल्दबाजी में किए गए कंटेंट रिमूवल कम होंगे, बल्कि सरकार की पारदर्शिता भी बढ़ेगी. मंत्रालय का मानना है कि इससे एक संतुलित डिजिटल इकोसिस्टम बनेगा — जहां यूज़र्स के अधिकार सुरक्षित रहेंगे और कानून का पालन भी सुचारू रूप से होगा.