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Instagram Ads के जरिए फैल रहा था गंदा धंधा! भारतीय कानून के शिकंजे में फंसा Meta, मुश्किल में जुकरबर्ग

केंद्र सरकार ने इंस्टाग्राम पर बाल यौन शोषण (CSAM) को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों पर कड़ा रुख अपनाते हुए Meta अधिकारियों को समन भेजने का फैसला किया है. जानिए क्या है पूरा मामला और IT मंत्रालय का अगला कदम.

Written ByMohit Chaturvedi
Published: Jul 04, 2026, 07:14 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 07:14 AM IST
Instagram Ads के जरिए फैल रहा था गंदा धंधा! भारतीय कानून के शिकंजे में फंसा Meta, मुश्किल में जुकरबर्ग
Image Credit: MeitY ने दिग्गज टेक कंपनी Meta के अधिकारियों को तलब करने का मन बना लिया है.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Mohit Chaturvedi

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मोहित चतुर्वेदी डिजिटल न्यूज मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का एक्सपीरियंस रखने वाले एक वरिष्ठ टेक जर्नलिस्ट हैं, जो वर्तमान में Zee News में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में टेक्नोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं. स्मार्टफोन रिव्यू, गैजेट एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और साइबर सुरक्षा में गहरी विशेषज्ञता रखने वाले मोहित ने Apple, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे टॉप ब्रांड्स के फ्लैगशिप डिवाइसों का गहन और निष्पक्ष इन-डेप्थ रिव्यू किया है. अंतरराष्ट्रीय टेक इवेंट्स की ऑन-ग्राउंड रिपोर्टिंग का लंबा अनुभव रखने वाले मोहित ने लंदन में 'Nothing Phone' और आयरलैंड के बेलफास्ट में 'Realme' के ग्लोबल लॉन्च इवेंट्स को कवर किया है, और इससे पहले वे NDTV, आजतक और दैनिक भास्कर जैसे देश के सबसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में टेक जर्नलिज्म और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी में अहम भूमिकाएं निभा चुके हैं. जटिल तकनीकी बारीकियों को बेहद आसान भाषा में डिकोड करने के लिए पहचाने जाने वाले मोहित से सीधे Mohit.chaturvedi@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए या उनके एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट किया जा सकता है.

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