/Instagram Ads के जरिए फैल रहा था गंदा धंधा! भारतीय कानून के शिकंजे में फंसा Meta, मुश्किल में जुकरबर्ग

सोशल मीडिया की दुनिया से एक बेहद चौंकाने वाली और गंभीर खबर सामने आ रही है. भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने दिग्गज टेक कंपनी Meta के अधिकारियों को तलब करने का मन बना लिया है.
मामला इंस्टाग्राम पर चल रहे कुछ ऐसे विज्ञापनों से जुड़ा है, जो कथित तौर पर बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) को बढ़ावा दे रहे थे. आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के कड़े निर्देशों के बाद मंत्रालय अब इस पूरे मुद्दे पर Meta से सीधा और सख्त स्पष्टीकरण मांगने की तैयारी में है.
भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की निगरानी अब और भी सख्त होने जा रही है. केंद्र सरकार ने इंस्टाग्राम पर दिखाए जा रहे कुछ आपत्तिजनक विज्ञापनों का कड़ा संज्ञान लिया है. एक सरकारी अधिकारी के मुताबिक आईटी मंत्रालय बहुत जल्द Meta के अधिकारियों को समन जारी कर जवाब-तलब करने वाला है. यह पूरा ऐक्शन केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के सीधे आदेश के बाद शुरू किया गया है. सरकार का साफ मानना है कि बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों पर किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता है.
इस पूरे विवाद की जड़ में बीबीसी आई (BBC Eye) की एक हालिया खोजी रिपोर्ट है. इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इंस्टाग्राम पर करीब 30 ऐसे अनोखे विज्ञापन देखे गए जो सीधे तौर पर आपत्तिजनक और बाल यौन शोषण सामग्री को बढ़ावा दे रहे थे. इन विज्ञापनों में कुछ ऐसे कीवर्ड्स और फ्रेजेस का इस्तेमाल किया गया था जो यूजर्स को सीधे टेलीग्राम (Telegram) चैनल्स पर ले जाते थे. उन टेलीग्राम चैनल्स पर कथित तौर पर अवैध कंटेंट बेचा जा रहा था. इस खुलासे के बाद से ही भारत में हड़कंप मच गया है.
हैरानी की बात यह है कि जब इस तरह के एक विज्ञापन को लेकर इंस्टाग्राम पर शिकायत दर्ज कराई गई, तो प्लेटफॉर्म का शुरुआती रवैया बेहद निराशाजनक था. रिपोर्ट के अनुसार इंस्टाग्राम ने पहले जवाब दिया कि यह विज्ञापन उनके 'कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स' का उल्लंघन नहीं करता है. हालांकि बाद में जब मामला बढ़ा और सबूत सामने आए, तो मेटा ने तुरंत ऐक्शन लेते हुए कई विज्ञापनों को हटा दिया. इसके साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले कई अकाउंट्स और यूआरएल (URLs) को भी ब्लॉक कर दिया गया है.
इस पूरे मामले पर टेक दिग्गज Meta ने भी अपना आधिकारिक बयान जारी किया है. कंपनी का कहना है कि बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) को लेकर उनकी जीरो-टॉलरेंस पॉलिसी है. मेटा के मुताबिक वे इस तरह के कंटेंट को रोकने के लिए एडवांस एआई (AI) तकनीक का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन वे लगातार उन अपराधियों से लड़ रहे हैं जो उनके 3.5 अरब यूजर्स के बीच छिपकर सिस्टम को धोखा देने की कोशिश करते हैं. कंपनी ने कहा कि उनकी एक्सपर्ट टीमें सुरक्षा को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही हैं.
सरकार के साथ-साथ राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने भी इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया है. आयोग ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने इस रिपोर्ट का संज्ञान लिया है और वे इस पूरे मामले की बारीकी से निगरानी करेंगे. भारत में बच्चों के डिजिटल अधिकारों और उनकी सुरक्षा को लेकर कानून बेहद सख्त हैं, ऐसे में Meta के अधिकारियों के लिए आने वाले दिन काफी मुश्किलों भरे हो सकते हैं और उन्हें सरकार के सामने पुख्ता जवाब पेश करना होगा.