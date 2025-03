GPay PhonePe Down: गूगल पे और फोनपे हुआ डाउन, यूजर्स को पेमेंट करने में आ रही दिक्कत

UPI Apps Down: गूगल पे और फोनपे ऐप देशभर में डाउन हो गया है. यूजर्स को ऐप इस्तेमाल करने में दिक्कत हो रही है. इस आउटेज की वजह से यूजर्स को ऐप से यूपीआई पेमेंट करने में दिक्कत आ रही है. कई यूजर्स ने इस समस्या को रिपोर्ट किया है. बहुत से लोग UPI का इस्तेमाल करके पैसे नहीं भेज पा रहे हैं और GooglePay और PhonePe जैसे ऐप्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं.

UPI में गड़बड़ी

भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) में बुधवार शाम को बड़ी खराबी आई. Downdetector के मुताबिक हजारों यूजर्स ने पेमेंट करने और पैसे ट्रांसफर करने में दिक्कत की शिकायत की है. शाम 7:00 बजे के बाद शिकायतों में अचानक तेजी आई और शिकायत में 23 हजार से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गईं.

लोगों ने X पर की शिकायत

इस आउटेज को लेकर कई यूजर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) पर शिकायत की. यूजर्स ने सोशल मीडिया पर बताया कि GooglePay और PhonePe जैसे डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म उनके लिए काम नहीं कर रहे हैं और वे जानना चाहते हैं कि क्या सिर्फ उन्हें ही तकनीकी दिक्कत हो रही है.

Anyone facing UPI app issues or just me facing phonepe gpay paytm

UPI is down for the first time & it is already showing an impact

Most of us already stopped carrying liquid cash & this downtime has created a do or die situation

Elders were right about carrying cash twitter.com/7QBSnfwNXr

Yaswanth Sai Palaghat yaswanthtweet March 26 2025