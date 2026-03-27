मिसाइलों को 'अंधा' करने की साजिश! खाड़ी देशों ने खुद जाम किया अपना GPS; हवा में गोते खा रहे विमान और भटक रहे जहाज

दुबई में फूड डिलीवरी राइडर्स समंदर के बीच तैरते दिख रहे हैं और जहाज जमीन के ऊपर चलते नजर आ रहे हैं. यह सब GPS Interference की वजह से हो रहा है. रिपोर्ट के अनुसार, खाड़ी देश अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर बचाने के लिए खुद ही सिग्नल्स को जैम कर रहे हैं ताकि दुश्मन के ड्रोन्स और मिसाइलें रास्ता भटक जाएं.
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मिडिल ईस्ट में चल रहे अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच तनाव ने एक ऐसी समस्या को सामने ला दिया है, जिस पर आमतौर पर लोग ध्यान नहीं देते- GPS सिस्टम की कमजोरी. एक रिपोर्ट के मुताबिक, पर्शियन गल्फ इलाके में GPS सिग्नल में भारी गड़बड़ी देखी गई है. इसका असर इतना अजीब है कि जहाज जमीन पर चलते हुए दिख रहे हैं, विमान सीधी उड़ान की बजाय लहरदार रास्तों में ट्रैक हो रहे हैं, और दुबई में फूड डिलीवरी करने वाले लोग समुद्र के बीच दिखाई दे रहे हैं. यह स्थिति दिखाती है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाला सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम कितना संवेदनशील और कमजोर हो सकता है, खासकर जब किसी क्षेत्र में युद्ध जैसी स्थिति बन जाए.
रिपोर्ट के अनुसार, 28 फरवरी को जैसे ही अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले शुरू किए, कुछ ही घंटों में GPS सिस्टम में गड़बड़ी के संकेत दिखने लगे थे. डेटा में साफ नजर आया कि पर्शियन गल्फ में चल रहे जहाज अचानक तेज और अजीब मोड़ ले रहे थे, जो सामान्य नहीं था.
ग्लोबल स्तर पर समुद्री गतिविधियों को ट्रैक करने वाली कंपनी Kpler ने बताया कि नेविगेशन सिस्टम पर दबाव तेजी से बढ़ रहा था. वहीं, Windward नाम की एक और फर्म ने बताया कि पहले 24 घंटों में ही 1100 से ज्यादा जहाज GPS इंटरफेरेंस का शिकार हुए. एक हफ्ते के अंदर यह आंकड़ा 55% और बढ़ गया.
विशेषज्ञों का मानना है कि यह सिर्फ तकनीकी खराबी नहीं, बल्कि जानबूझकर किया जा रहा GPS जैमिंग है. Center for Strategic and International Studies के एयरोस्पेस सिक्योरिटी प्रोजेक्ट के डिप्टी डायरेक्टर क्लेटन स्वोप के मुताबिक, खाड़ी के देश अपने महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने के लिए सैटेलाइट सिग्नल को जानबूझकर बाधित कर रहे हैं. इसका मकसद दुश्मन के ड्रोन और मिसाइलों को भ्रमित करना है, ताकि वे अपने टारगेट तक सही तरीके से न पहुंच पाएं. यानी GPS को एक तरह से “डिफेंस टूल” की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है.
इस तरह की गतिविधि को “स्पूफिंग” कहा जाता है, जिसमें असली लोकेशन को छिपाने के लिए फर्जी GPS सिग्नल भेजे जाते हैं. यह तकनीक नई नहीं है. सालों से ईरान के ऑयल टैंकर इस तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वे अपनी लोकेशन छिपा सकें और प्रतिबंधों से बच सकें. लेकिन अब यह समस्या बहुत बड़ी हो गई है. पहले यह सिर्फ कुछ जहाजों तक सीमित थी, लेकिन अब पूरे क्षेत्र में GPS सिग्नल गड़बड़ा रहे हैं, जिससे हर कोई प्रभावित हो रहा है.
GPS गड़बड़ी का असर सिर्फ सेना या जहाजों तक सीमित नहीं है. इसका असर आम लोगों तक भी पहुंच रहा है. दुबई में फूड डिलीवरी करने वाले राइडर्स की लोकेशन समुद्र के बीच दिखाई दे रही है, जबकि वे असल में शहर की सड़कों पर होते हैं. इसी तरह, विमानों के ट्रैकिंग सिस्टम में भी गड़बड़ी देखी गई है, जहां वे असल रास्ते की बजाय अजीब लहरदार पैटर्न में दिख रहे हैं. इससे एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट और सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं.
यह पहली बार नहीं है जब GPS सिस्टम इस तरह प्रभावित हुआ हो. 2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान भी यूरोप में इसी तरह की GPS गड़बड़ी देखी गई थी. उस समय भी कई फ्लाइट्स और जहाजों की लोकेशन गलत दिखाई दे रही थी.
मिडिल ईस्ट का यह युद्ध एक बड़ा संकेत दे रहा है कि दुनिया का GPS सिस्टम पूरी तरह भरोसेमंद नहीं है. जब भी बड़े स्तर पर संघर्ष होता है, तो सबसे पहले तकनीकी सिस्टम पर असर पड़ता है. आने वाले समय में, देशों को GPS के विकल्प या ज्यादा सुरक्षित नेविगेशन सिस्टम विकसित करने की जरूरत पड़ सकती है, ताकि ऐसी स्थितियों में भी सटीक लोकेशन और नेविगेशन संभव हो सके.