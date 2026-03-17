यहां आपके बच्चे को बनाया जाएगा करोड़पति, नहीं बना तो फीस वापस! एलन मस्क के देश में खुला अनोखा AI स्कूल

दुनिया भर में शिक्षा लगातार महंगी होती जा रही है. भारत हो या विदेश, माता-पिता बच्चों की पढ़ाई पर लाखों रुपये खर्च करते हैं. लेकिन अमेरिका का एक स्कूल ऐसा दावा कर रहा है जिसने शिक्षा की दुनिया में नई बहस छेड़ दी है. अमेरिका में स्थित Alpha School का कहना है कि अगर उनका छात्र ग्रेजुएशन तक 1 मिलियन डॉलर (करीब 9 करोड़ रुपये) नहीं कमा पाता है, तो स्कूल पूरी ट्यूशन फीस वापस कर देगा. यह अनोखा वादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर स्कूल से जुड़े Cameron Sorsby ने साझा किया. उन्होंने लिखा कि स्कूल का लक्ष्य है कि छात्र पढ़ाई पूरी करने तक एक मिलियन डॉलर कमाने लायक बन जाए. अगर ऐसा नहीं होता, तो माता-पिता को पूरी फीस रिफंड कर दी जाएगी.

उद्यमी बनने की चाह रखने वाले छात्रों के लिए खास प्रोग्राम

Cameron Sorsby के अनुसार यह नया प्रोग्राम खास तौर पर उन बच्चों के लिए बनाया जा रहा है जो भविष्य में उद्यमी (Entrepreneur) बनना चाहते हैं. उन्होंने बताया कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्कूल दुनिया की बेहतरीन टीम तैयार कर रहा है. इसी वजह से Alpha School ऐसे कोच की भर्ती भी कर रहा है जो छात्रों को बिजनेस शुरू करने और उसे सफल बनाने की दिशा में गाइड कर सकें. उनका कहना है कि स्कूल 2 से 3 असाधारण कोच की तलाश में है, जो छात्रों को इस चुनौतीपूर्ण लेकिन संभव लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करें.

Alpha School का पढ़ाने का तरीका क्यों है अलग

Alpha School की सबसे बड़ी खासियत इसका पढ़ाने का तरीका है. यहां पारंपरिक क्लासरूम की तरह लंबे-लंबे लेक्चर नहीं होते. स्कूल का दावा है कि छात्र सिर्फ दो घंटे में पूरे दिन की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं. यह संभव होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से. स्कूल का AI सिस्टम छात्रों की क्षमता और ज्ञान का विश्लेषण करता है और उसी के हिसाब से पढ़ाई का प्लान तैयार करता है. इसके लिए AI टूल्स जैसे ChatGPT और Claude का इस्तेमाल किया जाता है. स्कूल की संस्थापक MacKenzie Price का दावा है कि उनके छात्र अमेरिका में टॉप 1 से 2 प्रतिशत में स्कोर करते हैं. इतना ही नहीं, 90 प्रतिशत से ज्यादा छात्रों ने कहा कि उन्हें स्कूल जाना पसंद है.

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पढ़ाई के बाद जीवन कौशल और प्रोजेक्ट्स पर फोकस

Alpha School का मॉडल सिर्फ अकादमिक पढ़ाई तक सीमित नहीं है. दो घंटे की पढ़ाई के बाद पूरे दिन का बाकी समय छात्रों को लाइफ स्किल्स, पैशन प्रोजेक्ट्स और सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों में लगाया जाता है. हालांकि स्कूल ने अभी तक उद्यमिता कोर्स की पूरी जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि छात्रों को अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए प्रेरित किया जाएगा. इस दौरान कोच उन्हें बिजनेस चलाने, मार्केट समझने और कमाई के तरीके सिखाएंगे.

कितनी है इस स्कूल की फीस

Alpha School के अमेरिका में 20 से ज्यादा लोकेशन हैं. हालांकि हाई स्कूल प्रोग्राम फिलहाल टेक्सास के ऑस्टिन शहर में ही उपलब्ध है. स्कूल की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार Alpha High की सालाना फीस करीब 40,000 डॉलर (लगभग 37 लाख रुपये) है. लेकिन स्कूल का दावा है कि अगर छात्र ग्रेजुएशन तक 1 मिलियन डॉलर नहीं कमा पाता है तो माता-पिता को पूरी फीस वापस कर दी जाएगी.

AI कोच बनकर भी कमा सकते हैं लाखों

Cameron Sorsby के अनुसार इस प्रोग्राम में पारंपरिक टीचर नहीं होंगे. उनकी जगह कोच होंगे जो छात्रों को असली दुनिया के बिजनेस स्किल्स सिखाएंगे. इन कोच का काम छात्रों को लेक्चर देना नहीं बल्कि उन्हें वास्तविक बिजनेस स्थितियों में सोचने और निर्णय लेने के लिए प्रेरित करना होगा. उदाहरण के लिए छात्रों के बिजनेस के मुनाफे-नुकसान का विश्लेषण करना, उनके मार्केटिंग आइडिया पर चर्चा करना और उन्हें नए प्रयोग करने के लिए प्रेरित करना. जॉब लिस्टिंग के मुताबिक इस पद पर काम करने वाले कोच को सालाना करीब 1,50,000 डॉलर (लगभग 1.3 करोड़ रुपये) तक सैलरी मिल सकती है.