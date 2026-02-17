जिसने दुनिया को ‘कनेक्ट’ किया, वो हमेशा के लिए 'डिसकनेक्ट' हो गए, ग्रैंडफादर ऑफ इंटरनेट का 91 की उम्र में देहांत

Advertisement
Who is David J Farber: इंटरनेट के 'ग्रैंडफादर' कहे जाने वाले मशहूर कंप्यूटर वैज्ञानिक डेविड जे. फार्बर का 91 साल की उम्र में जापान के टोक्‍यो में न‍िधन हो गया. उन्‍होंने कंप्‍यूटर में इंटरनेट के व‍िकास में अपना महत्‍वपूर्ण योगदान द‍िया था. उनके निधन से टेक वर्ल्ड में शोक की लहर हैं. उनके निधन पर कई टेक दिग्गजों ने गहरा दुख जताया है. इंटरनेट की दुनिया में उन्हें हमेशा मार्गदर्शक के रूप में याद रखा जाएगा.

Feb 17, 2026
Who is David J Farber: आज के समय में हम और आप जो अपनी उंगलियों के एक टच पर पूरी दुनिया की जानकारी ले सकते हैं. उस जादू को मुमकिन बनाने वाले जादूगर अब हमारे बीच नहीं रहे. मशहूर कंप्यूटर साइंटिस्ट और ग्रैंडफादर ऑफ द इंटरनेट कहे जाने वाले डेविड जे. फारबर (David J. Farber) का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है. उनके जाने से टेक वर्ल्ड में शोक की लहर है. जब दुनिया इंटरनेट शब्द से भी ठीक से परिचित नहीं थी, तब उन्होंने कंप्यूटर नेटवर्किंग पर काम शुरू किया था. डेविड जे. फार्बर ने अपनी अंतिम सांस जापान के टोक्‍यो में ली. वह 2018 से जापान की कीओ यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे.  

कौन थे डेविड फारबर और क्यों कहलाए 'ग्रैंडफादर'?
आज हम जिस तरह से इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, वो डेविड जे. फार्बर की ही देन हैं. इसे बनाने में फारबर का योगदान नींव के पत्थर जैसा है. जब कंप्यूटर केवल बड़ी-बड़ी लैब तक सीमित था तब फार्बर ने ही दुनिया के पहले कंप्यूटर नेटवर्क में से एक को बनाने में मदद की थी. उन्होंने ही कंप्यूटरों को आपस में बात करना सिखाया था. टेक एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर फार्बर न होते, तो शायद आज हम गूगल, फेसबुक या व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते. डेविड फार्बर का जन्म अमेरिका में हुआ था. 

साइंटिस्ट ही नहीं, पॉलिसी मेकर भी थे फार्बर
डेविड फार्बर केवल कोडिंग या तारों तक सीमित नहीं थे. वह अमेरिका के फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन (FCC) के मुख्य टेक्निकल अधिकारी भी रहे थे. उन्होंने दुनिया को यह समझाया कि इंटरनेट केवल टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि यह बोलने की आजादी और लोकतंत्र का एक बड़ा माध्यम है. उन्होंने हमेशा इंटरनेट को ओपन और फ्र रखने की वकालत की थी. 

छात्रों से था खासा लगाव
डेविड फार्बर केबल एक वैज्ञानिक ही नहीं, बल्कि बेहतरीन शिक्षक भी थे. उन्होंने कई विश्वविद्यालयों में पढ़ाया और हजारों छात्रों को कंप्यूटर नेटवर्क, डेटा संचार और डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में समझाया. उनके कई छात्र आगे चलकर इंटरनेट और नेटवर्क तकनीक के बड़े प्रोजेक्ट्स से जुड़े. इस तरह उन्होंने नई पीढ़ी को भी आगे की दिशा दी. इनसे पढ़ें हुए छात्र आज सिलिकॉन वैली की बड़ी कंपनियों में ऊंचें पदों पर बैठे हैं. वे अक्सर कहते थे, टेक्नोलॉजी का मकसद केवल पैसा कमाना नहीं, बल्कि मानवता की सेवा करना होना चाहिए. टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में उनका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता था. 

टेक्नोलॉजी से उनका जुड़ाव अंत तक बना रहा 
डेविड फार्बर आखिरी दिनों तक वे टेक्नोलॉजी से जुड़े रहे. उम्र के इस पड़ाव पर भी वे नई पीढ़ी के साथ आपने विचार साझा करते थे और डिजिटल दुनिया के भविष्य पर चर्चा करते थे. यही वजह है कि उनके जाने के बाद दुनियाभर के टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट और छात्र उन्हें याद कर रहे हैं. आज जब हम मोबाइल से वीडियो कॉल करते हैं, ईमेल भेजते हैं या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके पीछे दशकों की मेहनत और सोच छिपी है. डेविड जे. फार्बर उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने इसके शुरुआती रास्ते को तैयार किया था. 

भारत के लिए भी था खास जुड़ाव
डेविड फार्बर का विजन हमेशा से ग्लोबल था. वह भारत जैसे उभरते हुए डिजिटल देशों के प्रति बहुत सकारात्मक सोच रखते थे. हाल ही में दिल्ली में चल रही 'India AI Impact Summit' में भी उनकी दी हुई थ्योरीज और नेटवर्क प्रिंसिपल्स पर चर्चा हो रही है. उनके निधन पर कई टेक जगत के दिग्गजों ने गहरा दुख जताया है. उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि नई सोच और लगन से दुनिया बदली जा सकती है. इंटरनेट की दुनिया में उन्हें हमेशा मार्गदर्शक के रूप में याद रखा जाएगा. 

