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Hindi Newsटेकक्या AI के चक्कर में खत्म हो रही क्रिएटिविटी? एक-एक शब्द का पर्दाफाश कर रहा AI डिटेक्टर; कितना भरोसेमंद है ये टूल?

क्या AI के चक्कर में खत्म हो रही क्रिएटिविटी? एक-एक शब्द का पर्दाफाश कर रहा AI डिटेक्टर; कितना भरोसेमंद है ये टूल?


Using Of AI In Writing: ब्रिटिश साहित्यिक पत्रिका 'ग्राटा' ने अपनी  एनुअल शॉर्ट स्टोरीज प्राइज की घोषणा की. इसमें विजेताओं पर आरोप लगा कि उन्होंने अपनी राइटिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया. इसका पता AI डिटेक्टर टूल से लगाया गया. क्या वाकई में ये टूल असरदार होता है?     

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Jun 03, 2026, 04:55 PM IST
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क्या AI के चक्कर में खत्म हो रही क्रिएटिविटी? एक-एक शब्द का पर्दाफाश कर रहा AI डिटेक्टर; कितना भरोसेमंद है ये टूल?

Artificial Intelligence: आज के समय में लिखने और जानकारी जुटाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफी इस्तेमाल किया जा रहा है. बिना विकिपीडिया स्क्रॉल करे आप बस एक क्लिक में पूरी जानकारी जुटा सकते हैं. कई लोग अब इसका गलत फायदा भी उठाने लगे हैं. हाल ही में ब्रिटिश साहित्यिक पत्रिका 'ग्राटा' ने अपनी एनुअल शॉर्ट स्टोरीज प्राइज का ऐलान किया. इसमें विजेताओं की घोषणा को लेकर काफी हंगामा हुआ. आरोप था कि कुछ विजेताओं ने अपनी कहानी में AI का इस्तेमाल किया था. इस घटना ने न केवल लिखने जैसी क्रिएटिविटी पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि इससे AI का दावा करने वाले टूल्स की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. क्या वाकई में AI डिटेक्ट करने वाले टूल्स कारगर है?  

स्टोरी में AI का इस्तेमाल 

साल 2012 से ही 'ग्राटा' कॉमनवेल्थ फाउंडेशन के साथ साझेदारी में इस पुरस्कार के विजेताओं को 5 भौगोलिक क्षेत्रों अफ्रीका, कनाडा, कैरिबियन, एशिया और पैसिफिक के लिए पब्लिश कर रहा है. 30 जून 2026 को ओवरऑल विनर की घोषणा की जाएगी.  मैगजीन की ओर से विजेताओं की घोषणा के कुछ दिनों बाद, कई सोशल मीडिया यूजर्स ने त्रिनिदाद के लेखक जमीर नाजिर की शॉर्ट स्टोरी 'द सर्पेट इन द ग्रोव' पर सवाल उठाना शुरू कर दिया, जिनमें से एक ने AI डिटेक्टर टूल 'पैंग्राम' का हवाला देते हुए इसे 100 प्रतिशत AI जनरेटेड बताया. इसके अलावा अन्य 2 विजेताओं में भारतीय लेखिका शेरोन अरुपरायिल और माल्टा के जॉन एडवर्ड डेमिकोली पर भी AI का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया. हालांकि, लिसा ऐन जूलियन और होली एन मिलर नाम के 2 विजेताओं के टेक्स्ट पूरी तरह मानव लिखित ही थे. 'इंडियन एक्सप्रेस' की रिपोर्ट के मुताबिक अरुपरायिल ने कहा कि उनकी स्टोरी में किसी भी तरह से AI टूल का इस्तेमाल नहीं किया गया था.    

AI का पता लगाने के लिए मशीन लर्निंग 

किसी भी टेक्स्ट में AI का पता लगाने का दावा करने वाले इन टूल्स की कार्यप्रणाली को समझने के लिए मशीन लर्निंग को समझना जरूरी है. इसमें कंप्यूटर को बड़े डेटासेट दिए जाते हैं, ताकि वह इंसान की तरह या उससे भी ज्यादा ह्यूमन लेवल पर सोच सके और तर्क कर सके. इसको लेकर बेंगलुरू में 'इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस' के असिस्टेंट प्रोफेसर दानिश प्रुथी ने दु इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि AI और मानव निर्मित टेक्स को क्लासीफाई करने के लिए एक बड़े मॉडल में डाला जाता है. उन्होंने कहा,' मॉडल डेटा के जरिए कई संकेत सीखता है, जैसे AI मॉडल अक्सर एम डैश का इस्तेमाल करते हैं या इंपरेटिव या डेल्व जैसे शब्दों का इसतेमाल करते हैं. ये सांख्यिकीय पैटर्न हैं, जिन्हें बड़े मशीन लर्निंग मॉडल तब सीख सकते हैं, जब उन्हें मानव लेखन और AI लेखन दोनों के कई उदाहरण दिए जाते हैं.'  

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क्या वाकई असरदार है AI डिटेक्टर?

प्रुथी के मुताबिक, क्लाउड, चैटजीपीटी या जेमिनी से यह पूछना कि कोई चीज AI द्वारा लिखी गई है या नहीं बेहद बुरा विचार है. उन्होंने कहा,' मॉडल को इसके लिए विशेष रूप से ट्रेन नहीं किया गया है. इसलिए यह एक अनुमान लगा सकता है, लेकिन वह बहुत सटीक नहीं होगा. यह एक ऐसा काम है, जिसमें सटीकता बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ दांव पर लगा होता है.' वहीं आरोपों के बाद जारी एक बयान में, ग्रांटा की पब्लिशर सिग्रिड राउसिंग ने कहा था कि मैगजीन ने नाजिर की कहानी की जांच करने के लिए AI चैटबॉट 'क्लाउड' का इस्तेमाल किया था, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या यह AI से लिखा गया है. इस बयान में कहा गया,' जवाब लंबा था, जिसमें यह निष्कर्ष निकाला गया कि यह लगभग निश्चित रूप से किसी इंसान की मदद के बिना तैयार नहीं की गई थी.' 

कितना भरोसेमंद है टूल? 

प्रुथी ने कहा कि AI टूल 'पैंग्राम' हर 10,000 मामलों में 1 प्रतिशत की फॉल्स पॉजिटिव रेट का दावा करता है. यह काफी विश्वसनीय टूल है, जिसे कुछ इंडिपेंडेंट स्टडी ने भी समर्थन दिया है. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि जरूरी नहीं है है कि मशीन लर्निंग मॉडल हर समय 100 प्रतिशत सटीक होगा. उन्होंने कहा कि जब शब्दों की संख्या कम होती है तब मशीन लर्निंग मॉडल के गलत होने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि यह निश्चित रूप से बताने के लिए पर्याप्त संकेत नहीं होते कि कोई चीज AI से लिखी गई है या ह्यूमन टेक्स्ट है. उन्होंने कहा कि जह कोई लैंग्वेज मॉडल का इस्तेमाल करके किसी टेक्स्ट को थोड़ा-बहुत संशोधित करता है, तो भले ही इसमें विचार आपके हो या कंटेंट आपका हो, लेकिन फिर भी  मॉडल इसे पूरी तरह AI निर्मित बता देता है. इससे कई लेखकों को AI का इस्तेमाल करने और अपनी क्रिएटिविटी सुधारने में मुश्किल आ सकती है.  

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About the Author
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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

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