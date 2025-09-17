ठंड से पहले थोक के भाव में मिल रहे AC! यहां फटाफट खत्म हो रहा Stock, खटाखट करें बुक

Branded AC Discount Offers: गर्मी के मौसम के जाते ही एयर कंडीशनर यानी AC की मांग घट जाती है और यही मौका होता है शानदार बचत करने का. जैसे-जैसे मौसम में ठंडक की शुरुआत हो रही है वैसे-वैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर AC के दाम भी तेजी से कम होने लगे हैं. खासकर Flipkart पर शानदार डील्स अभी से शुरू हो गई है. इस बार 23 सितंबर से फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज की शुरुआत हो रही है लेकिन उससे पहले ही कस्टमर्स को ब्रांडेड AC पर भारी डिस्काउंट मिल रहे हैं और वो भी शानदार ऑफर्स के साथ. अगर आपने अब तक AC नहीं खरीदा है या अगले सीजन की तैयारी अभी से करना चाहते हैं, तो यह मौका आपके लिए सबसे बेस्ट मौका हो सकता है.

Flipkart पर मिल रही छुट में आपको कैशबैक भी अलग से मिल रहा है. इसमें Split Inverter AC से लेकर Smart Convertible AC तक के सभी ऑप्शन शामिल हैं. आइए जानते हैं कौन-कौन से एसी को आप कम कीमत में खरीद सकते हैं.

Carrier 2025 Model Smart Flexicool 6-in-1 Convertible 1.5 Ton 3 Star Split Inverter AC को आप Flipkart की सेल से बहुत ही कम कीमत में खरीद सकते हैं. इस एसी पर कुल 47% तक का डिस्काउंट मिल रहा है, वहीं क्रेडिट कार्ड के बाद दाम और भी कम हो जा रहा है. यानी देखा जाए तो इस डील में एसी की कीमत लगभग आधी हो गई है. इस एसी की असल कीमत ₹68,290 है लेकिन ऑफर के बाद ₹35,990 में मिल जाएगी. साथ ही अगर आप फ्लिपकार्ट Axis Bank क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो ₹4,000 तक का कैशबैक भी मिल सकता है.

Midea Santis Neo RYL 1.5 Ton 3 Star Split Inverter AC पर भी फ्लिपकार्ट के इस डील में बंपर ऑफर मिल रहा है. इसपर 51% का डिस्काउंट मिल रहा है. इस एसी की असल कीमत ₹62,290 है, लेकिन ऑफर के बाद इसे ₹30,490 में आप अपना बना सकते हैं.Supermoney UPI से ₹50 तक की छूट मिल जाएगी. साथ ही एक्सचेंज ऑफर के साथ आपको पुराने एसी के बदलने पर ₹5,100 तक की छूट भी मिल जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः AI ने संभाली खेती की कमान; किसानों को मिली सटीक जानकारी, होने लगा फायदा ही फायदा!

Godrej 2025 Model 5-in-1 Convertible कूलिंग 1.4 Ton 3 Star Split Inverter AC भी सीजन ऑफ होते ही बहुत ही कम दामों में मिल रही है. फ्लिपकार्ट की इस सेल में आपको गोदरेज की एसी पर कुल 33% का डिस्काउंट मिल रहा है.इस एसी को ₹43,900 में लिस्ट किया गया है लेकिन सेल में आपको इस एसी को अपना बनाने के लिए मात्र ₹28,990 देना होगा. साथ ही इसपर Supermoney UPI से ₹50 तक की छूट पाई जा सकती है.

Blue Star 2025 Model 1 Ton 5 Star Split Inverter AC को भी आप फ्लिपकार्ड पर बड़ी छुट के साथ खरीद सकते हैं. सबसे खास बात यह है कि इस एसी में आपको Wi-Fi Connect जैसे स्मार्ट फीचर्स भी मिलते हैं, इस एसी को आप ₹37,690 में अभी खरीद सकते हैं वैसे इस एसी की कीमत ₹64,500 है और इसपर 41% की छूट दी जा रही है. बैंक ऑफ़र के तहत Supermoney UPI से ₹50 तक की छूट मिल जाएगी. इसके साथ ही कैशबैक के रूप में अगर Flipkart Axis Bank क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपको ₹4,000 तक का कैशबैक मिल जाएगा.

ये भी पढ़ेंः भारत में कब आएगा 6G? IIT हैदराबाद ने मचा डाली सनसनी, गांव से लेकर आसमान तक मिलेगा हाई-स्पीड इंटरनेट!