₹25,000 से कम में DSLR जैसा कैमरा! OnePlus और Vivo समेत इन 4 फोंस ने मचाया धमाल, फोटोग्राफी के लिए भी हैं परफेक्ट

₹25,000 से कम में 'DSLR' जैसा कैमरा! OnePlus और Vivo समेत इन 4 फोंस ने मचाया धमाल, फोटोग्राफी के लिए भी हैं परफेक्ट

Best Camera Phones Under 25000: अगर आप भी स्मार्टफोन से DSLR जैसी फोटो क्वालिटी वाली फोटो चाहते हैं लेकिन बजट ज्यादा नहीं तो चिंता की कोई बात नहीं है. 2026 की शुरुआत में ऐसे कई दमदार स्मार्टफोन मिल रहे हैं जो ₹25,000 से कम कीमत में शानदार कैमरा परफॉर्मेंस ऑफर कर रहे हैं. खास बात यह है कि इस लिस्ट में OnePlus, Vivo, Realme और Motorola जैसे भरोसेमंद ब्रांड्स के फोन शामिल हैं.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jan 04, 2026, 06:41 AM IST
₹25,000 से कम में 'DSLR' जैसा कैमरा! OnePlus और Vivo समेत इन 4 फोंस ने मचाया धमाल, फोटोग्राफी के लिए भी हैं परफेक्ट

Best Camera Phones Under 25000: अगर आप भी नया स्मार्टफोन खरीदने का सोच रहे हैं तो जनवरी का महीना आपके लिए परफेक्ट हो सकता है. नए साल की शुरूआत के मौके पर कई स्मार्टफोन पर छूट मिल रही है. ऐसे में अगर इस समय स्मार्टफोन खरीदते हैं तो आप पैसों की बचत कर सकते हैं. साल 2026 के जनवरी में कई ऐसे स्मार्टफोन डिस्काउंट ऑफर पर मिल रहे हैं जिनमें न सिर्फ दमदार फीचर्स हैं बल्कि कैमरा भी बहुत ही शानदार है. आज के समय में हर कोई चाहता भी है कि कम कीमत में ऐसा फोन मिले जो शानदार फोटो और वीडियो कैप्चर भी कर सके. अच्छी बात यह है कि ₹25,000 से कम के बजट में भी कई ऐसे स्मार्टफोन मौजूद हैं जो दमदार कैमरा, शानदार डिस्प्ले और लंबी बैटरी लाइफ के साथ आते हैं. आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं 25 हजार से कम कीमत में मिलने वाले दमदार कैमरा के साथ आने वाले स्मार्टफोन्स के बारे में विस्तार से. 

₹25,000 के बजट से कम में मिलने वाले स्मार्टफोन्स की लिस्ट में Realme, Vivo, OnePlus और Motorola जैसे ब्रांड्स के ऐसे फोन शामिल हैं, जो खासतौर पर फोटोग्राफी पसंद करने वाले यूजर्स के लिए शानदार ऑप्शन माने जा रहे हैं. आइए जानते हैं ₹25,000 से कम कीमत में मिलने वाले 5 बेस्ट कैमरा फोन-

Realme 15T 
Realme का यह फोन अपने दमदार फीचर्स और कैमरा क्वालिटी के लिए जाना जाता है. Realme 15T में यूजर्स को बैक साइड में 50MP + 2MP का डुअल कैमरा और आगे 50MP का सेल्फी कैमरा मिलता है. इस फोन में 6.57 इंच की AMOLED डिस्प्ले दी गई है जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 4000 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ आती है. यह स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 6400 Max प्रोसेसर पर काम करता है और इसमें 7000mAh बैटरी के साथ 60W फास्ट चार्जिंग मिलती है. बात करें इसकी कीमत तो इसे आप ₹22,999 में खरीद सकते हैं. 

Vivo Y400 
Vivo अपने शानदार कैमरे के लिए भी यूजर्स की पसंद बना हुआ है. तो अगर आप इस बजट में बेस्ट कैमरा फोन खोज रहे हैं तो Vivo Y400 आपके लिए परफेक्ट हो सकता है. Vivo के इस फोन में 6.67 इंच की AMOLED डिस्प्ले दी गई है जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 1800 निट्स ब्राइटनेस सपोर्ट के साथ आती है. Vivo Y400 में 50MP + 2MP का रियर कैमरा और 50MP का फ्रंट कैमरा मिलता है. यह फोन Snapdragon 4 Gen 2 प्रोसेसर से लैस है और इसमें भी 7000mAh बैटरी के साथ 60W फास्ट चार्जिंग मिलती है. बात करें इसकी कीमत की तो इसे आप  ₹22,000 से ₹25,000 तक अलग-अलग वेरिएंट में खरीद सकते हैं.

OnePlus Nord CE 5  
OnePlus Nord CE 5 भी आपके लिए परफेक्ट हो सकता है. OnePlus के इस फोन में आपको 6.77 इंच की Fluid AMOLED डिस्प्ले दी गई है जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 1B कलर्स सपोर्ट के साथ आती है. बात करें इस फोन के कैमरे की तो इसमें पीछे 50MP + 8MP का डुअल कैमरा और सामने 16MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है. यह डिवाइस MediaTek Dimensity 8350 Apex चिपसेट पर काम करता है और इसमें 7100mAh बैटरी के साथ 80W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है. इसकी कीमत ₹24,998 है.

Motorola Edge 60 Fusion 
Motorola के इस फोन से भी आप शानदार फोटोग्राफी कर सकते हैं. Motorola Edge 60 Fusion  में 50MP + 13MP का रियर कैमरा और 32MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. फोन में 6.67 इंच की P-OLED डिस्प्ले है जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है. यह स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 7400 प्रोसेसर से लैस है, जो रोजमर्रा के कामों के लिए स्मूद परफॉर्मेंस देता है. बात करें इसकी कीमत की तो यह फोन आप ₹21,000 से ₹23,000 के बीच में खरीद सकते हैं. 

