एलन मस्क के Grok AI पर बढ़ा विवाद! ट्रंप-नेतन्याहू पर की विवादित टिप्पणी, बंद करना पड़ा चैटबॉट?

Grok AI Controversy: एलन मस्क की कंपनी xAI का चैटबॉट Grok इन दिनों खूब चर्चा में है. अभी इसके अश्लील कंटेंट को लेकर भारत में बवाल हुआ था. लेकिन अब यह दुनियाभर के नेताओं पर जिस प्रकार से टिप्पणी कर रहा है, उसने नया विवाद छेड़ दिया है. मीडिया रिपोर्ट की माने तो मस्क के बिना सेंसरशिप वाले एआई चैटबॉट ग्रोक की राजनीतिक टिप्पणी अब उनके लिए मुसीबत बन रही है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक दावा वायरल हुआ कि एलोन मस्क के AI चैटबॉट Grok को उसके विवादित जवाबों के बाद अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया. यह दावा तब शुरू हुआ जब कुछ लोगों ने बताया कि Grok ने उत्तर देने के दौरान पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को पैडोफाइल जैसे शब्दों से संबोधित किया और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को युद्ध अपराधी बताया है. हम यहां डिटेल में आपको इस पूरे मामले के बारे में बताने जा रहे हैं.

क्या है पूरा मामला?

एक एस्क यूजर कीथ एडवर्ड्स (@keithedwards) ने अपने एक पेस्ट में दावा किया है कि ट्रंप और नेतन्याहू जैसे नेताओं पर टिप्पणी करने के तुरंत बाद Grok ने काम करना बंद कर दिया. दरअसल ग्रोक की यह टिप्पणी कुछ ही समय में लाखों लोगों तक पहुंच गई थी, जिसके बाद लोगों ने Grok के पुराने जवाब खंगालना शुरू कर दिए. जिससे इसके पुराने जवाब भी लोगों के सामने आ गए.

Grok की अस्थायी रोक पर कोई आधिकारिक बयान नहीं

आपको बता दें कि मस्क ने हमेशा अपने एआई को ओपनएआई के चैटजीपीटी या गूगल के जेमिनी से अलग बताया है. उन्होंने बार-बार कहा कि ग्रोक 'सच बोलेगा', भले ही इससे उपयोगकर्ताओं को असहजता हो. लेकिन जब अचानक भड़काऊ राजनीतिक टिप्पणी के कुछ ही समय बाद ग्रोक काम करना बंद कर दिया, तो लोगों को सामान्य तकनीकी घटना नहीं लगी. लोगों इस घटना को संभावित हस्तक्षेप के रूप में समझा. हालाँकि, Grok की अस्थायी रोक को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.

पहले भी विवादों में रहा है ग्रोक

आपको बता दें कि Grok पहले भी कई बार विवादों में रहा है. लेकिन, कई बार इसकी विवादित और आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद xAI या Grok के डेवलपर ने इन प्रतिक्रियाओं के लिए सफाई भी दी है, या उन्हें हटाया गया है. एक एस्क यूजर (@Ilangabet) ने अपने पोस्ट में बताया कि Grok इससे पहले इजराइल और अमेरिका पर गाजा में नरसंहार करने का आरोप भी लगा चुका है. इसके लिए Grok ने अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत और एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स का हवाला दिया था. इस बयान के चलते 11-12 अगस्त 2025 के आसपास X प्लेटफॉर्म पर ग्रोक को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था. इसको मस्क ने बाद में नीतिगत निर्णय के बजाय प्लेटफॉर्म की गलती बताया था. ऐसे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूजर्स को लगता है कि संभव राजनेताओं पर टिप्प्णी करने के चलते X की ओर से Grok को बंद किया गया होगा.

