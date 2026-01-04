Elon Musk Grok AI Controversy: एलन मस्क की कंपनी X के AI चैटबॉट Grok को लेकर इन दिनों भारी विवाद चल रहा है. इसकी वजह Grok का गलत और आपत्तिजनक इस्तेमाल, जिसमें कुछ यूजर्स ने लोगों की तस्वीरों को बदलकर उसको अभद्र और अश्लील बना दिया था. इस मामले में भारत सरकार ने मस्क को कड़ी चेतावनी देते हुए आपत्ती दर्ज की थी. अब मस्‍क भी ऐसे मामलों को लेकर बैकफुट पर दिख रहे हैं. अब खुद एलन मस्क ने सख्त रुख अपनाते हुए चेतावनी दी है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, जो Grok का गलत इस्तेमाल करेंगे.

क्या कहा मस्क ने?

आपत्त‍िजनक तस्‍वीरें बनाने के मामले में भारत सरकार के सख्‍त रवैये के बाद अब मस्‍क लोगों को कानून की दुहाई दे रहे हैं. X पर पोस्‍ट हो रहे ऐसे कंटेंट पर एलन मस्‍क ने प्रतिक्र‍िया देते हुए लिखा कि Grok AI का इस्तेमाल करके गैरकानूनी कंटेंट बनाने वालों को वही सजा मिलेगी जो गैरकानूनी कंटेंट अपलोड करने वालों को मिलती है. इससे पहले शनिवार को मस्क ने X के आधिकारिक सेफ्टी अकाउंट से एक पोस्ट को रीट्वीट करते हुए कहा कि "हम मजाक नहीं कर रहे हैं". साथ ही मस्क ने कहा कि हम X पर मौजूद अवैध सामग्री के खिलाफ कार्रवाई करते हैं. इसमें सामग्री को हटाना, खातों को स्थायी रूप से निलंबित करना और आवश्यकतानुसार स्थानीय सरकारों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग करना शामिल है.

यह भी पढ़ें:- अब आपकी जेब में होगा 100-इंच का TV! घर से ऑफिस तक बड़े काम के हैं ये मिनी प्रोजेक्टर

Add Zee News as a Preferred Source

क्‍या है पूरा मामला?

आपको बता दें कि एलन मस्‍क के सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म एक्‍स (X) पर बीते कई दिनों से महिलाओं की अश्‍लील तस्‍वीरें बनाई जा रही थीं. इन तस्वीरों को बाद में X जैसे प्लेटफॉर्म पर शेयर भी किया जा रहा था. इन पोस्‍टों पर गंभीरता बरतने के बजाए मस्‍क मजे लेते हुए नजर आ रहे थे. जैसे ही यह मामला सामने आया पूरी दुनिया में Grok और X की आलोचना शुरू हो गई. भारत में भी इस पर सख्त रुख अपनाया गया. केंद्रीय आईटी मंत्रालय ने X को नोटिस भेजकर पूछा है कि Grok से बनने वाले इस तरह के कंटेंट को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? सरकार ने साफ कहा था कि अगर इस तरह का कंटेंट नहीं रोका गया, तो आईटी कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है.

ग्रोक एआई पहले भी विवादों में शामिल रहा है

आपको बता दें कि ग्रोक एआई अपने जवाबों को लेकर पहले भी विवादों में रहा है. उसने कई बार राजनेताओं पर इस तरह की टिप्पणियां कीं, जिसके बाद वह चर्चा में आ गया. एक बार तो ग्रोक ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को पैडोफाइल जैसे शब्दों से संबोधित किया था और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को युद्ध अपराधी तक बता दिया था. कई बार इसकी विवादित और आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद डेवलपर ने ऐसे प्रतिक्रियाओं के लिए सफाई भी दी है. Grok इससे पहले इजराइल और अमेरिका पर गाजा में नरसंहार करने का आरोप भी लगा चुका है. इसके लिए Grok ने अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत और एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स का हवाला दिया था.

यह भी पढ़ें:- फ्री मोबाइल के नाम पर ठगी का खेल! महिलाओं और छात्रों को बनाया जा रहा निशाना