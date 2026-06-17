दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर जो सबसे बड़ा डर था, वो अब सच साबित हो चुका है. एलन मस्क का जो चैटबॉट 'Grok' आपके सवालों के मजेदार जवाब देता है, उसने अमेरिकी सेना के लिए ईरान में भारी तबाही मचाई है. अमेरिकी रक्षा मंत्रालय (Pentagon) ने खुद कोर्ट में यह कबूल किया है कि उन्होंने ईरान के खिलाफ जंग में मस्क के Grok AI का इस्तेमाल किया था.
इस तकनीक ने सिर्फ 96 घंटों के भीतर 2,000 अलग-अलग ठिकानों पर अचूक मिसाइल हमले करने में अमेरिकी सेना की मदद की. इस सनसनीखेज खुलासे ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है.
यह पूरा खुलासा एक अदालती मामले के दौरान हुआ है. दरअसल, एलन मस्क की कंपनी xAI के डेटा सेंटर पर पर्यावरण नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा था. इस डेटा सेंटर को बंद होने से बचाने के लिए अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) खुद मैदान में उतरा. सरकार ने दलील दी कि मस्क के इस डेटा सेंटर को बंद नहीं किया जा सकता क्योंकि यह अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है. इसी दौरान पेंटागन के चीफ डिजिटल और एआई ऑफिसर कैमरन स्टेनली ने कोर्ट में हलफनामा देकर Grok AI के मिलिट्री यूज की बात कबूल की.
अमेरिकी सेना काफी समय से 'प्रोजेक्ट मेवेन' (Project Maven) नाम का एक सीक्रेट प्रोग्राम चला रही है. यह एक एआई-असिस्टेड टारगेटिंग सिस्टम है, जिसका काम युद्ध के मैदान में दुश्मनों के ठिकानों की पहचान करना है. पेंटागन ने बताया कि मस्क का 'Grok Gov Model' उन चुनिंदा एआई मॉडल्स में से एक है, जो इतने बड़े पैमाने पर मिलिट्री ऑपरेशन्स को संभाल सकता है. इसी सिस्टम की मदद से अमेरिकी सेना ने 'ऑपरेशन एपिक फ्युरी' को अंजाम दिया.
कैमरन स्टेनली के बयान के मुताबिक, Grok AI की वजह से अमेरिकी सेना की ताकत कई गुना बढ़ गई. इस चैटबॉट की मदद से सेना ने महज 96 घंटे यानी सिर्फ 4 दिनों के भीतर 2,000 से ज्यादा ठिकानों पर 2,000 से अधिक घातक हथियार और मिसाइलें दाग दीं. एआई ने इतनी तेजी से डेटा प्रोसेस किया कि इंसानी कमांडर भी दंग रह गए. अमेरिकी सरकार का कहना है कि मस्क की इस टेक्नोलॉजी ने उनके काम को बहुत आसान और तेज बना दिया है.
सैन्य अभियानों में एआई के बढ़ते इस्तेमाल ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है. इस साल फरवरी के अंत में अमेरिकी सरकार ने 'एंथ्रोपिक' (Anthropic) नाम की एआई कंपनी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया था, क्योंकि उस कंपनी ने अपने एआई टूल का इस्तेमाल पूरी तरह से ऑटोमैटिक हमलों के लिए करने से मना कर दिया था. इसके बाद पेंटागन ने गूगल, ओपनएआई और मस्क की xAI का रुख किया. हालांकि, गूगल के भी 600 से ज्यादा कर्मचारियों ने अपनी कंपनी से सेना को एआई सप्लाई न करने की मांग की है.
इस खुलासे के बाद मानवाधिकार संगठनों और कई अमेरिकी सांसदों ने चिंता जताई है. इससे पहले भी अमेरिकी हमलों में आम नागरिकों के मारे जाने की खबरें आई थीं. अब एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर जिंदगी और मौत का फैसला पूरी तरह से एआई सॉफ्टवेयर करने लगेगा, तो यह पूरी इंसानियत के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है. लोग मांग कर रहे हैं कि जंग में आखिरी फैसला हमेशा किसी इंसानी कमांडर का ही होना चाहिए, न कि किसी रोबोट या चैटबॉट का.